Cuáles son todos los feriados que quedan en la provincia de Buenos Aires en mayo 2026

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Los feriados bonaerenses de este mes le ganan a los feriados nacionales en cantidad: qué día caen y en qué localidad toca descanso.

Uno por uno, los feriados de mayo para tener en cuenta a la hora de planificar.

Durante mayo de 2026 , la Provincia de Buenos Aires tiene un calendario con múltiples feriados que combinan fechas nacionales con asuetos locales distribuidos en distintos partidos y localidades. Este esquema impacta en la rutina de vecinos, especialmente en lo vinculado a la administración pública, la educación y algunas actividades privadas. Uno por uno, cuáles son los días de descanso que se pueden aprovechar para pasear o relajar.

Confirmado: todas estas localidades de Buenos Aires tienen feriado en mayo 2026

En el plano nacional, al mes le resta una única fecha relevante:

A estos se suma el viernes 22 de mayo como feriado con fines turísticos , que extiende el descanso y configura un fin de semana largo en la previa del 25.

Entre los distritos bonaerenses que tendrán feriados locales se destacan:

Ensenada: 5 de mayo (aniversario fundacional).

Luján: 8 de mayo (patronal).

Partido de La Costa: 8 de mayo (patronal).

Tordillo: 8 de mayo (patronal).

General Rodríguez: 12 de mayo (aniversario fundacional).

Coronel Rosales: 12 de mayo (aniversario fundacional).

Chacabuco: 15 de mayo (patronal).

Brandsen: 22 de mayo (patronal).

Berisso: 24 de mayo (patronal).

Villarino: 24 de mayo (patronal).

Chascomús: 30 de mayo (aniversario fundacional).

Chascomus: laguna y rambla Laguna de Chascomús de día Municipalidad de Chascomús

Localidades

Además, distintas localidades de Buenos Aires también tendrán jornadas no laborables a lo largo del mes, entre ellas:

Villa Maza (Adolfo Alsina): 5 de mayo.

Marisol (Coronel Dorrego): 8 de mayo.

Piedritas (General Villegas): 8 de mayo.

Rancagua (Pergamino): 8 de mayo.

Tres Lomas: 8 de mayo.

Mechongué (General Alvarado): 12 de mayo.

Chillar (Azul): 12 de mayo.

Inés Indart (Salto): 17 de mayo.

Vedia (Leandro N. Alem): 23 de mayo.

Villalonga (Patagones): 29 de mayo.

Estas fechas suelen implicar asueto administrativo y, en algunos casos, adhesión del sector privado.

General Villegas General Villegas

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El calendario nacional distingue tres tipos de feriados:

Feriados inamovibles

Son fechas que no se trasladan:

1° de enero (Año Nuevo)

25 de mayo (Revolución de Mayo)

9 de julio (Independencia)

25 de diciembre (Navidad)

Feriados trasladables

Se reubican para favorecer fines de semana largos:

17 de agosto (San Martín)

12 de octubre (Diversidad Cultural)

20 de noviembre (Soberanía Nacional)

Turismo feriado

Feriados con fines turísticos

Se fijan para impulsar la actividad económica:

22 de mayo

10 de julio

7 de diciembre

Este esquema mixto convierte a mayo en un mes con varias pausas en la rutina, tanto por feriados nacionales como por celebraciones locales distribuidas en todo el territorio bonaerense.