5 de mayo de 2026 Inicio
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Cuáles son todos los feriados que quedan en la provincia de Buenos Aires en mayo 2026

Los feriados bonaerenses de este mes le ganan a los feriados nacionales en cantidad: qué día caen y en qué localidad toca descanso.

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Uno por uno

Uno por uno, los feriados de mayo para tener en cuenta a la hora de planificar. 

  • La Provincia de Buenos Aires tendrá en mayo 2026 feriados nacionales y una extensa lista de asuetos locales.
  • Los feriados municipales responden a aniversarios fundacionales y celebraciones patronales.
  • Estas jornadas implican en muchos casos cese de actividades en el sector público y cambios en la rutina local.
  • El mes incluye además un feriado con fines turísticos que genera un fin de semana largo.

Durante mayo de 2026, la Provincia de Buenos Aires tiene un calendario con múltiples feriados que combinan fechas nacionales con asuetos locales distribuidos en distintos partidos y localidades. Este esquema impacta en la rutina de vecinos, especialmente en lo vinculado a la administración pública, la educación y algunas actividades privadas. Uno por uno, cuáles son los días de descanso que se pueden aprovechar para pasear o relajar.

Estas localidades bonaerenses tienen feriados confirmados para mayo 2026.
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calendario

Qué feriados tiene Buenos Aires en mayo 2026

En el plano nacional, al mes le resta una única fecha relevante:

  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (inamovible).

A estos se suma el viernes 22 de mayo como feriado con fines turísticos, que extiende el descanso y configura un fin de semana largo en la previa del 25.

Partidos

Entre los distritos bonaerenses que tendrán feriados locales se destacan:

  • Ensenada: 5 de mayo (aniversario fundacional).
  • Luján: 8 de mayo (patronal).
  • Partido de La Costa: 8 de mayo (patronal).
  • Tordillo: 8 de mayo (patronal).
  • General Rodríguez: 12 de mayo (aniversario fundacional).
  • Coronel Rosales: 12 de mayo (aniversario fundacional).
  • Chacabuco: 15 de mayo (patronal).
  • Brandsen: 22 de mayo (patronal).
  • Berisso: 24 de mayo (patronal).
  • Villarino: 24 de mayo (patronal).
  • Chascomús: 30 de mayo (aniversario fundacional).
Chascomus: laguna y rambla
Laguna de Chascomús de día

Laguna de Chascomús de día

Localidades

Además, distintas localidades de Buenos Aires también tendrán jornadas no laborables a lo largo del mes, entre ellas:

  • Villa Maza (Adolfo Alsina): 5 de mayo.
  • Marisol (Coronel Dorrego): 8 de mayo.
  • Piedritas (General Villegas): 8 de mayo.
  • Rancagua (Pergamino): 8 de mayo.
  • Tres Lomas: 8 de mayo.
  • Mechongué (General Alvarado): 12 de mayo.
  • Chillar (Azul): 12 de mayo.
  • Inés Indart (Salto): 17 de mayo.
  • Vedia (Leandro N. Alem): 23 de mayo.
  • Villalonga (Patagones): 29 de mayo.

Estas fechas suelen implicar asueto administrativo y, en algunos casos, adhesión del sector privado.

General Villegas

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El calendario nacional distingue tres tipos de feriados:

Feriados inamovibles

Son fechas que no se trasladan:

  • 1° de enero (Año Nuevo)
  • 25 de mayo (Revolución de Mayo)
  • 9 de julio (Independencia)
  • 25 de diciembre (Navidad)

Feriados trasladables

Se reubican para favorecer fines de semana largos:

  • 17 de agosto (San Martín)
  • 12 de octubre (Diversidad Cultural)
  • 20 de noviembre (Soberanía Nacional)
Turismo feriado

Feriados con fines turísticos

Se fijan para impulsar la actividad económica:

  • 22 de mayo
  • 10 de julio
  • 7 de diciembre

Este esquema mixto convierte a mayo en un mes con varias pausas en la rutina, tanto por feriados nacionales como por celebraciones locales distribuidas en todo el territorio bonaerense.

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