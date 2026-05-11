Hot Sale 2026: cuáles son los descuentos disponibles para comprar y gastar menos

El evento de ecommerce más importante del país ya está en marcha con miles de productos en oferta en más de 800 marcas participantes.

En el Hot Sale 2026 hay promociones por tiempo limitado, franjas horarias especiales y rebajas de hasta el 50%.

El Hot Sale 2026 ya comenzó y durará hasta el miércoles 13 de mayo. La iniciativa organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) cuenta con la participación de más de 800 empresas distribuidas en diez grandes categorías de productos y servicios del comercio digital argentino y tiene como principal atractivo los importantes descuentos que van del 20% a más del 50% de descuento y facilidades de pago.

Esta edición reúne a más de 800 empresas distribuidas en diez grandes categorías que van desde electrónica y tecnología hasta gastronomía, viajes, indumentaria, deportes y servicios. Las ofertas solo pueden consultarse a través del sitio oficial del evento, donde la organización concentra todas las promociones disponibles para que los consumidores puedan acceder de manera centralizada y segura.

El Hot Sale se afianzó junto al CyberMonday como uno de los pilares del comercio electrónico en Argentina. Desde la CACE comentaron que el objetivo del evento sigue siendo fortalecer el ecosistema digital del país, impulsar las ventas online y ampliar el acceso de los consumidores a productos y servicios a través de plataformas digitales.

Con ofertas por tiempo limitado, descuentos escalonados a lo largo del día y herramientas de inteligencia artificial para hacer más fácil la búsqueda de productos, la edición de este año busca ofrecer una experiencia de compra más ágil y accesible para quienes quieran aprovechar las tres jornadas al máximo.

Los descuentos del Hot Sale 2026

Uno de los ejes centrales de la edición es la sección de MegaOfertas, que reunirá más de 15.000 productos con rebajas destacadas. También volverán las MegaOfertas Top Estrella, un espacio que permite comparar artículos y precios entre distintas marcas participantes para facilitar la elección del comprador.

El evento incluye franjas horarias con promociones de tiempo limitado. Las MegaOfertas Bomba aparecerán todos los días a las 12 del mediodía y estarán disponibles durante una hora o hasta agotar el stock disponible. Por las noches, entre las 20 y las 22 horas, funcionarán las MegaOfertas Noche Bomba, con descuentos de al menos el 20% en productos seleccionados.

La última jornada, el miércoles 13 de mayo, tendrá una instancia especial llamada Mega BOOM, prevista entre las 22 y la medianoche, con promociones que arrancan desde el 50% de descuento. Además, la sección Descolocados reunirá productos fuera de temporada o artículos seleccionados con rebajas desde el 40%.

Las categorías que forman parte del evento son Electro y Tecno, Viajes, Indumentaria y Calzado, Salud y Belleza, Deportes y Fitness, Muebles y Deco, Bebés y Niños, Supermercado, Gastronomía, Motos y Autos, y Servicios. En esta edición también estará disponible Cybot, el asistente virtual con inteligencia artificial que permite consultar productos, comparar precios y recibir recomendaciones dentro del sitio oficial.

Hot Sale Télam.

Consejos para comprar en el Hot Sale 2026

La CACE difundió una serie de recomendaciones para que los consumidores realicen sus compras de manera segura durante el evento. El primer paso es ingresar siempre al sitio oficial del Hot Sale para verificar que la marca sea participante oficial y no caer en sitios fraudulentos que aprovechan la masividad del evento.

Antes de confirmar cualquier compra, conviene revisar que la página de pago cuente con conexión segura. También se recomienda comparar precios entre distintas marcas para asegurarse de que la oferta sea real y no una suba previa disfrazada de descuento.

Verificar las políticas de cambios y devoluciones, así como los tiempos de envío, son pasos clave antes de finalizar cualquier transacción. Por último, la organización sugiere estar atento a las promociones con stock limitado, como las MegaOfertas Bomba, y aprovecharlas en cuanto aparecen, dado que muchos productos pueden agotarse en minutos.