9 de mayo de 2026 Inicio
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Decretan feriado para el 15 de mayo en 2026 y hay fin de semana largo: quiénes lo pueden disfrutar

Aunque poco conocido, este feriado altera la rutina en varias localidades y abre la posibilidad de una escapada a mitad de mes.

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El calendario tiene otra jornada de descanso.

El calendario tiene otra jornada de descanso.

  • El 15 de mayo de 2026 habrá feriado local en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires.
  • La medida se debe a celebraciones patronales y aniversarios fundacionales, como en Chacabuco.
  • El asueto alcanzará principalmente a empleados municipales y del Banco Provincia.
  • En algunas localidades, el feriado permitirá disfrutar de un fin de semana largo.

El próximo 15 de mayo de 2026 traerá una jornada no laborable para distintos sectores de la población, permitiendo en algunas localidades disfrutar de un fin de semana largo de tres días. La medida está vinculada a celebraciones patronales o aniversarios fundacionales que modifican el funcionamiento habitual de las actividades.

Uno por uno, los feriados de mayo para tener en cuenta a la hora de planificar. 
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El beneficio alcanza principalmente a trabajadores de la administración pública municipal y empleados del Banco Provincia en los distritos adheridos. Mientras que para el sector público el asueto suele ser obligatorio, en el ámbito privado y comercial queda sujeto a la decisión de cada empleador.

feriado

Además del descanso, este tipo de feriados locales suele impulsar el turismo de cercanía y las actividades conmemorativas en cada municipio, ya que muchas familias aprovechan la fecha para realizar escapadas cortas o participar de los festejos organizados en sus comunidades.

Por qué será feriado el 15 de mayo en 2026 y quiénes tendrán fin de semana largo

El feriado del 15 de mayo de 2026 no forma parte del calendario nacional, sino que corresponde a una jornada de descanso local en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. La medida se debe a celebraciones patronales y aniversarios fundacionales, como el caso del partido de Chacabuco, que conmemora el día de San Isidro Labrador, además de la localidad de Bayauca, en Lincoln, y Casey, en Guaminí. En estas jurisdicciones se suspenden actividades administrativas y escolares.

Quienes podrán aprovechar el fin de semana largo del viernes 15 al domingo 17 de mayo serán principalmente los trabajadores de la administración pública municipal y los empleados del Banco Provincia de las localidades alcanzadas. En el sector privado y comercial, la adhesión es optativa, aunque generalmente se registra una reducción de la actividad. Para el resto del país, en cambio, será una jornada laboral normal hasta la llegada del próximo feriado nacional del 25 de mayo.

Feriado

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles en 2026

Estos feriados no se trasladan y se celebran en la fecha exacta:

  • 1 de mayo (viernes): Día del Trabajador
  • 25 de mayo (lunes): Día de la Revolución de Mayo
  • 20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
  • 9 de julio (jueves): Día de la Independencia
  • 8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción de María
  • 25 de diciembre (viernes): Navidad

Feriados trasladables en 2026

Habrá cuatro feriados trasladables, amparados por la Ley N°27.399. Entre ellos se encuentran:

  • 17 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
  • 17 de agosto, por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
  • 20 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional

Asimismo, aún resta la confirmación del Gobierno nacional respecto de los fines de semana largos con fines turísticos. Por el momento hay tres confirmados.

Feriados con fines turísticos

Los feriados con fines turísticos (puentes) confirmados para 2026 en Argentina, resumidos:

  • Viernes 10 de julio: Puente por el Día de la Independencia (jueves 9).
  • Lunes 7 de diciembre: Puente por el Día de la Inmaculada Concepción (martes 8).

Estos tres días son no laborables, lo que significa que el descanso es obligatorio para el sector público y optativo para el sector privado.

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