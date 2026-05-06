Uno por uno: estos son todos los partidos de Buenos Aires que tendrán feriado en mayo 2026

- Durante mayo, distintas jornadas no laborables se distribuyen a lo largo del calendario en varios partidos de la provincia
- A medida que avanzan los días del mes, estas pausas permiten interrumpir la rutina y reorganizar la agenda semanal
- En muchos casos, cuando las fechas coinciden con fines de semana, se potencian como oportunidades de descanso extendido
- Además, en determinadas jornadas, estas conmemoraciones impulsan el movimiento turístico y comercial en cada localidad
Uno por uno: durante este mes, distintos distritos porteños contarán con feriados locales por aniversarios fundacionales y celebraciones patronales. Estos son todos los partidos de Buenos Aires que tendrán feriado en mayo 2026.
En una etapa del año donde los días de descanso se valoran más, estas fechas se vuelven una oportunidad ideal para cortar la rutina. A medida que avanza el calendario y las obligaciones se acumulan, contar con pausas planificadas permite recuperar energía, bajar el ritmo y reconectar con actividades que muchas veces quedan relegadas por la vida diaria. Estos días funcionan como pequeños respiros que ayudan a equilibrar la exigencia cotidiana.
Además, los feriados —especialmente cuando se convierten en fines de semana largos— abren la puerta a organizar escapadas, visitar familiares o simplemente disfrutar del tiempo libre sin apuros. No siempre es necesario viajar lejos: muchas personas aprovechan para redescubrir su propio entorno, explorar propuestas culturales o dedicarse al descanso en casa. En ese sentido, estas fechas no solo tienen un valor recreativo, sino también emocional, ya que permiten hacer una pausa consciente en medio del año.
Qué partidos de Buenos Aires tienen feriado en mayo 2026
- Ensenada: 5 de mayo (aniversario fundacional)
- Luján: 8 de mayo (patronal)
- La Costa: 8 de mayo (patronal)
- Tordillo: 8 de mayo (patronal)
- General Rodríguez: 12 de mayo (aniversario fundacional)
- Coronel Rosales: 12 de mayo (aniversario fundacional)
- Chacabuco: 15 de mayo (patronal)
- Brandsen: 22 de mayo (patronal)
- Berisso: 24 de mayo (patronal)
- Villarino: 24 de mayo (patronal)
- Chascomús: 30 de mayo (aniversario fundacional)
Además, múltiples localidades dentro de estos distritos también tendrán sus propias jornadas no laborables por celebraciones locales, como Villa Maza, Marisol, Piedritas, Rancagua, Mechongué, Claraz, Vedia o Villalonga, entre muchas otras.
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026
Feriados inamovibles
Son fechas fijas que no se trasladan bajo ningún concepto, incluso si caen en fin de semana. En Argentina corresponden a celebraciones históricas o conmemoraciones clave. Ejemplos concretos: 1° de enero (Año Nuevo), 24 de marzo (Día de la Memoria), 2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas), 1° de mayo (Día del Trabajador), 25 de mayo (Revolución de Mayo), 20 de junio (Día de la Bandera), 9 de julio (Independencia), 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y 25 de diciembre (Navidad).
Feriados trasladables
Son fechas que pueden cambiar de día para generar fines de semana largos. En general, si caen martes o miércoles se pasan al lunes anterior, y si caen jueves o viernes se trasladan al lunes siguiente. Están vinculados a fechas históricas relevantes. Ejemplos: 17 de junio (Paso a la Inmortalidad de Güemes), 17 de agosto (San Martín) y 20 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional), que suelen moverse según el calendario anual.
Feriados con fines turísticos
- Viernes 2 de enero de 2026
Se suma al feriado del 1° de enero (Año Nuevo) para generar un fin de semana largo extendido.
- Viernes 15 de mayo de 2026
Funciona como “puente turístico” en mayo, ideal para una escapada en plena temporada media.
- Viernes 21 de agosto de 2026
Se ubica cerca del feriado trasladable por el Paso a la Inmortalidad de San Martín, extendiendo el descanso. Estos días no responden a una conmemoración histórica puntual, sino que son definidos por el calendario oficial para incentivar los viajes internos, el consumo y el movimiento turístico en distintas regiones del país.