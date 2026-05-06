Uno por uno: estos son todos los partidos de Buenos Aires que tendrán feriado en mayo 2026

Este mes tendrá feriados locales en distintos partidos porteños. Conocé cuáles son y cómo se combinan con los asuetos nacionales.

Estos son todos los partidos de Buenos Aires que tendrán feriado en mayo 2026

Uno por uno : durante este mes, distintos distritos porteños contarán con feriados locales por aniversarios fundacionales y celebraciones patronales. Estos son todos los partidos de Buenos Aires que tendrán feriado en mayo 2026.

Cuáles son todos los feriados que quedan en la provincia de Buenos Aires en mayo 2026

En una etapa del año donde los días de descanso se valoran más, estas fechas se vuelven una oportunidad ideal para cortar la rutina. A medida que avanza el calendario y las obligaciones se acumulan, contar con pausas planificadas permite recuperar energía, bajar el ritmo y reconectar con actividades que muchas veces quedan relegadas por la vida diaria. Estos días funcionan como pequeños respiros que ayudan a equilibrar la exigencia cotidiana.

Además, los feriados —especialmente cuando se convierten en fines de semana largos— abren la puerta a organizar escapadas, visitar familiares o simplemente disfrutar del tiempo libre sin apuros. No siempre es necesario viajar lejos: muchas personas aprovechan para redescubrir su propio entorno, explorar propuestas culturales o dedicarse al descanso en casa. En ese sentido, estas fechas no solo tienen un valor recreativo, sino también emocional, ya que permiten hacer una pausa consciente en medio del año.

Además, múltiples localidades dentro de estos distritos también tendrán sus propias jornadas no laborables por celebraciones locales, como Villa Maza, Marisol, Piedritas, Rancagua, Mechongué, Claraz, Vedia o Villalonga, entre muchas otras.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

Son fechas fijas que no se trasladan bajo ningún concepto, incluso si caen en fin de semana. En Argentina corresponden a celebraciones históricas o conmemoraciones clave. Ejemplos concretos: 1° de enero (Año Nuevo), 24 de marzo (Día de la Memoria), 2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas), 1° de mayo (Día del Trabajador), 25 de mayo (Revolución de Mayo), 20 de junio (Día de la Bandera), 9 de julio (Independencia), 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y 25 de diciembre (Navidad).

Feriados trasladables

Son fechas que pueden cambiar de día para generar fines de semana largos. En general, si caen martes o miércoles se pasan al lunes anterior, y si caen jueves o viernes se trasladan al lunes siguiente. Están vinculados a fechas históricas relevantes. Ejemplos: 17 de junio (Paso a la Inmortalidad de Güemes), 17 de agosto (San Martín) y 20 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional), que suelen moverse según el calendario anual.

Feriados con fines turísticos

Viernes 2 de enero de 2026

Se suma al feriado del 1° de enero (Año Nuevo) para generar un fin de semana largo extendido.

Viernes 15 de mayo de 2026

Funciona como “puente turístico” en mayo, ideal para una escapada en plena temporada media.

Viernes 21 de agosto de 2026

Se ubica cerca del feriado trasladable por el Paso a la Inmortalidad de San Martín, extendiendo el descanso. Estos días no responden a una conmemoración histórica puntual, sino que son definidos por el calendario oficial para incentivar los viajes internos, el consumo y el movimiento turístico en distintas regiones del país.