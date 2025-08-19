19 de agosto de 2025 Inicio
Cuándo será el próximo feriado nacional después de agosto 2025 en Argentina

La anticipación permite adaptarse a los cambios en el calendario y aprovechar al máximo los días de descanso disponibles.

Por
En 2025 queda varios feriados para todo el país

En 2025 queda varios feriados para todo el país

El calendario argentino está lleno de días feriados que interrumpen la rutina habitual y ofrecen oportunidades para descansar o realizar actividades recreativas. Conocer cuándo se aproxima uno de ellos permite a las personas organizar viajes, compromisos y momentos de ocio con mayor eficiencia.

Los Feriados que figuran en las últimas semanas de agosto
Cada feriado tiene un significado particular y puede generar diferentes expectativas entre los ciudadanos. Algunos días no laborables se transforman en fines de semana largos, mientras que otros implican un descanso puntual dentro de la semana laboral. Pero entonces ¿Cuándo será el próximo?

Cuál será el próximo feriado nacional después del 17 de agosto

Tras el 17 de agosto, el próximo feriado nacional en Argentina será el domingo 12 de octubre de 2025, en conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Según la Ley 27.399, este feriado es trasladable para favorecer la actividad turística en algunos años; sin embargo, en 2025, al caer en domingo, no se realizará el traslado al lunes siguiente. Por lo tanto, no se generará un fin de semana largo, aunque la conmemoración oficial se mantiene.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 18 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día de la Raza
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
