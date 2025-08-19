Cuándo será el próximo feriado nacional después de agosto 2025 en Argentina La anticipación permite adaptarse a los cambios en el calendario y aprovechar al máximo los días de descanso disponibles. Por







En 2025 queda varios feriados para todo el país

El calendario argentino está lleno de días feriados que interrumpen la rutina habitual y ofrecen oportunidades para descansar o realizar actividades recreativas. Conocer cuándo se aproxima uno de ellos permite a las personas organizar viajes, compromisos y momentos de ocio con mayor eficiencia.

Cada feriado tiene un significado particular y puede generar diferentes expectativas entre los ciudadanos. Algunos días no laborables se transforman en fines de semana largos, mientras que otros implican un descanso puntual dentro de la semana laboral. Pero entonces ¿Cuándo será el próximo?

Cuál será el próximo feriado nacional después del 17 de agosto feriado Habrá un nuevo fin de semana largo a fin de mes: por qué será feriado el 28 de abril en 2025. Pixabay Tras el 17 de agosto, el próximo feriado nacional en Argentina será el domingo 12 de octubre de 2025, en conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Según la Ley 27.399, este feriado es trasladable para favorecer la actividad turística en algunos años; sin embargo, en 2025, al caer en domingo, no se realizará el traslado al lunes siguiente. Por lo tanto, no se generará un fin de semana largo, aunque la conmemoración oficial se mantiene.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

3 y 4 de marzo: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

12 de octubre: Día de la Raza

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11) Feriados con fines turísticos 2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre