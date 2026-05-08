¿Cambia de día? A qué día se pasaría el feriado del 12 de mayo en 2026 Algunas localidades tienen un asueto extra este mes por el aniversario de fundación de su localidad o distrito. Qué día cae. Por + Seguir en







Qué personas tienen feriado el próximo 11 de mayo en Buenos Aires.

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El feriado del 12 de mayo de 2026 podría trasladarse al lunes 11 en varias localidades bonaerenses para conformar un fin de semana largo. La medida alcanzaría a trabajadores y habitantes de distritos que celebran aniversarios fundacionales. El asueto será obligatorio para el sector público y optativo para empleados privados, según decida cada empleador. El calendario nacional de 2026 ya tiene confirmados feriados inamovibles, trasladables y días con fines turísticos. Después del fin de semana largo por el Día del Trabajador, un grupo de bonaerenses podría volver a disfrutar de tres días consecutivos de descanso en mayo de 2026. Aunque el feriado local está previsto para el martes 12 de mayo, distintas localidades lo trasladan al lunes 11 para generar un nuevo fin de semana largo.

La medida alcanza a ciudades y pueblos de la provincia de Buenos Aires que celebran aniversarios fundacionales y asuetos locales durante esa fecha. De esta manera, el asueto quedaría unificado con el sábado y domingo previos, algo que suele impulsar el movimiento turístico y las escapadas de cercanía.

feriado

Qué sucederá con el feriado del 12 de mayo en 2026 El feriado previsto para el martes 12 de mayo se pasa para el lunes 11, con el objetivo de conseguir un fin de semana largo, en las siguientes localidades bonaerenses:

Chillar (Azul)

(Azul) General Rodríguez

Ingeniero Thompson (Tres Lomas)

(Tres Lomas) Mechongué (General Alvarado)

(General Alvarado) Coronel de Marina Leonardo Rosales En estos casos, el motivo del asueto es el aniversario de fundación de cada distrito o localidad. Por esa razón, se espera que las autoridades locales trasladan el feriado para permitir un descanso extendido. El cese de actividades alcanzará al sector público, mientras que para los privados será una jornada no laborable opcional, siempre que exista autorización de los empleadores.

calendario Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 El calendario nacional de 2026 tendrá feriados inamovibles, fechas trasladables y días no laborables con fines turísticos. Algunos descansos ya fueron confirmados oficialmente y permitirán varios fines de semana largos a lo largo del año. Feriados inamovibles Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional. Feriados con fines turísticos Viernes 10 de julio.

Lunes 7 de diciembre.