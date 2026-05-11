11 de mayo de 2026 Inicio
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Colectivos y trenes: cuánto costarán los boletos con los nuevos aumentos que impulsa el Gobierno

Los incrementos alcanzarían tanto a colectivos como a trenes y comenzarían a aplicarse desde el 18 de mayo. El pasaje de tren podría llegar a costar hasta $1.500, mientras que los colectivos podrían tocar los $1.100.

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Colectivos y trenes: cuánto costará el boleto con los nuevos aumentos que impulsa el Gobierno

Colectivos y trenes: cuánto costará el boleto con los nuevos aumentos que impulsa el Gobierno

Ministerio de Transporte

El gobierno de Javier Milei avanzó este lunes con el procedimiento para actualizar las tarifas de colectivos y trenes de jurisdicción nacional y habilitó formalmente una consulta pública para que usuarios, empresas y distintos actores vinculados al sistema puedan expresar opiniones sobre los nuevos cuadros tarifarios.

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La medida impactará sobre millones de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y prevé aumentos escalonados en los próximos meses, tanto para colectivos como para trenes metropolitanos.

Cuánto costará el boleto de colectivo

En el caso de los colectivos, la propuesta oficial contempla tres subas consecutivas del 2%, que comenzarían a regir desde el 18 de mayo. Con el primer incremento, el boleto mínimo para usuarios con tarjeta SUBE registrada pasará de $700 a $714.

Para quienes acceden a la Tarifa Social, el valor inicial será de $321,30, mientras que los pasajeros que utilicen una SUBE sin registrar deberán pagar $1.428 por el tramo mínimo.

El cronograma diseñado por el Ejecutivo prevé nuevas actualizaciones el 15 de junio y el 15 de julio, también del 2% cada una. Desde el Gobierno sostuvieron que, incluso con estas subas, las tarifas nacionales continuarán por debajo de las vigentes en otras jurisdicciones del AMBA.

Según indicaron fuentes oficiales, el boleto de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires actualmente supera en un 5,6% a la tarifa nacional, mientras que en la provincia de Buenos Aires la diferencia alcanza el 35,7%.

Cuánto costará el boleto de tren

En paralelo, el Ejecutivo avanzará con un esquema de incrementos más fuertes para los trenes metropolitanos, con el argumento de recomponer el atraso tarifario acumulado desde septiembre de 2024 y mejorar el financiamiento del sistema ferroviario.

La propuesta oficial prevé cinco aumentos consecutivos: un 18% desde el 18 de mayo, 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre.

Con la primera actualización, el boleto mínimo de las líneas metropolitanas del AMBA pasará de $280 a $330 para usuarios con SUBE registrada. En septiembre, la boleto superará los 700 mil pesos.

En tanto, el pasaje con Tarifa Social tendrá un valor de $148,50. Para quienes no tengan la tarjeta registrada, la tarifa será el doble de la ordinaria, mientras que el boleto abonado en efectivo costará $1.100.

La consulta pública abierta por el Gobierno permitirá que usuarios y sectores interesados presenten opiniones y observaciones sobre los aumentos antes de la implementación definitiva de los nuevos cuadros tarifarios.

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