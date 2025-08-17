17 de agosto de 2025 Inicio
La última quincena de agosto 2025 trae diferentes feriados para Buenos Aires: cuáles son

Estos días especiales no solo impactan en la rutina de los trabajadores, sino que también tienen relevancia para la economía, el turismo y la planificación.

Conocé más sobre los Feriados que quedan en los últimos días de agosto

La última quincena de agosto de 2025 promete generar expectativas entre quienes planifican sus días de descanso. Como cada año, los Feriados y días no laborables influyen en la organización de la vida laboral y en la posibilidad de disfrutar de fines de semana largos.

El próximo viernes 22 varias localidades tendrán Feriados extras
Fin de semana largo confirmado: será feriado el viernes 22 de agosto en 2025

Cada feriado o jornada no laborable representa una oportunidad para viajar, descansar o realizar actividades fuera de lo habitual. Conocer las fechas exactas y cómo se distribuyen a lo largo del calendario es fundamental para quienes desean aprovechar al máximo su tiempo libre.

Cuáles son los feriados que tendrá Buenos Aires en la última quincena de agosto 2025

-mujer feriados calendario

Los municipios de la provincia de Buenos Aires que tienen asuetos este mes son:

  • Rivadavia: 20 de agosto (patronal)
  • Dolores: 21 de agosto (aniversario fundacional)
  • Adolfo Gonzáles Chaves: 22 de agosto (aniversario fundacional)
  • Bragado: 30 de agosto (patronal)
  • Castelli: 30 de agosto (patronal)
  • Tornquist: 30 de agosto (patronal)
  • Merlo: 30 de agosto (aniversario fundacional)
  • Castelli: 31 de agosto (aniversario fundacional)

En tanto, estas son las localidades bonaerenses que tienen feriados especiales durante el mes de agosto:

  • Gral. Rivas, Suipacha: 18 de agosto (patronal)
  • Tres Algarrobos, C. Tejedor: 19 de agosto (aniversario fundacional)
  • Guanaco, Pehuajó: 20 de agosto (patronal)

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 12 de octubre: Día de la Raza
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos

  • 21 de noviembre
