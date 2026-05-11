11 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Marcha Federal Universitaria: dónde y a qué hora es la movilización el martes 12 de mayo

Será este martes 12 de mayo con acto central y convergerán diferentes sectores gremiales, políticos y sociales. Reclaman financiamiento para las universidades y el cumplimiento de la ley aprobada por el Congreso.

Por
Marcha Federal Universitaria: dónde y a qué hora es la movilización el martes 12 de mayo
Se espera una movilización masiva.

Se espera una movilización masiva.

La comunidad educativa volverá a salir a las calles este martes 12 de mayo en una nueva Marcha Federal Universitaria convocada por rectores, estudiantes, docentes y trabajadores no docentes de universidades públicas de todo el país. Será la cuarta movilización nacional desde el inicio del gobierno de Javier Milei y tendrá como eje principal el reclamo por el financiamiento del sistema universitario.

Las promociones vencen el miércoles 13 de mayo a medianoche.
Te puede interesar:

Aerolíneas Argentinas se sumó al Hot Sale 2026: ofrece descuentos y cuotas sin interés

La protesta se da en medio de una fuerte tensión entre las universidades nacionales y el Gobierno nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en 2025. Los organizadores aseguran que la falta de ejecución de la norma afecta el funcionamiento de las casas de estudio, el pago de salarios y las becas estudiantiles.

marcha-en-defensa-de-la-educacion-publica45-1024x683
Marcharán organizaciones de distintos sectores.

Marcharán organizaciones de distintos sectores.

La convocatoria cuenta con el respaldo de la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), gremios docentes y no docentes, además de organizaciones sindicales y políticas que se sumarán a las columnas previstas en distintos puntos del país.

A qué hora y dónde es la Marcha Federal Universitaria el 12 de mayo

La movilización central será en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, el acto principal está convocado para las 17 horas en Plaza de Mayo, aunque distintas columnas comenzarán a concentrarse desde horas antes en diferentes puntos del centro porteño.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) confirmó que partirá a las 14 horas desde Plaza Houssay, ubicada en Córdoba y Junín, rumbo a Plaza de Mayo. En paralelo, la CGT se concentrará desde las 15 horas en Diagonal Sur y Bolívar, mientras que las dos CTA lo harán desde Diagonal Norte y San Martín. También habrá participación de agrupaciones estudiantiles, sindicatos universitarios y espacios políticos vinculados al reclamo educativo.

MARCHA UNIVERSITARIA INLP
Aguardan mucha presencia juvenil de estudiantes universitarios.

Aguardan mucha presencia juvenil de estudiantes universitarios.

En el interior del país también habrá movilizaciones simultáneas. En Córdoba, universidades y gremios docentes preparan una importante convocatoria con actividades y marchas en el centro de la capital provincial. En Santa Fe y Rosario se esperan concentraciones impulsadas por la comunidad universitaria local, mientras que en Mendoza habrá una movilización en defensa de la educación pública y del sistema científico.

Una marcha universitaria tras dos fallos judiciales contra el Gobierno

La nueva Marcha Federal Universitaria se realizará después de dos fallos judiciales que ordenaron al Gobierno cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Esa norma, sancionada en octubre de 2025, obliga al Estado nacional a garantizar partidas para el funcionamiento de las universidades, recomposición salarial y becas estudiantiles.

marcha unlp
Se espera la adhesión de sectores gremiales y sociales, además de universitarios y estudiantiles.

Se espera la adhesión de sectores gremiales y sociales, además de universitarios y estudiantiles.

Pese a que el veto presidencial fue rechazado por el Congreso, el Ejecutivo decidió frenar la aplicación de la ley bajo el argumento de que afecta el equilibrio fiscal. Sin embargo, la Justicia falló en favor de las universidades y exigió el cumplimiento de los artículos vinculados a salarios y financiamiento, aunque el Gobierno apeló las resoluciones y llevó el caso a la Corte Suprema.

El conflicto también impacta sobre el funcionamiento cotidiano del sistema universitario. Informes del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) UBA-Conicet advirtieron sobre una fuerte caída de la inversión en educación superior y una pérdida significativa del poder adquisitivo de los docentes universitarios desde fines de 2023.

Noticias relacionadas

Piden revisar bien las ofertas y no caer en estafas.

Hot Sale 2026: cómo encontrar las ofertas reales sin tener problemas

Se recomienda evitar el eje Congreso-Plaza de Mayo durante las horas de mayor concentración.

Atención, conductores: dónde habrá cortes en Buenos Aires por la Marcha Federal Universitaria el martes 12 de mayo

En el Hot Sale 2026 hay promociones por tiempo limitado, franjas horarias especiales y rebajas de hasta el 50%.

Hot Sale 2026: cuáles son los descuentos disponibles para comprar y gastar menos

Los trenes de la Línea Mitre ya no ingresarán a apenas 5 km/h a Retiro.

Los trenes de la Línea Mitre ya no están obligados a entrar a las terminales a 5 km/h

play

Pesadilla en González Catán: cuatro delincuentes atacaron a martillazos a un hombre delante de su hijo de 4 años

La universidad pública vuelve a marchar contra el ajuste: denuncian pérdida salarial, renuncias y deterioro en infraestructura

Las universidades públicas vuelven a marchar contra el ajuste: denuncian pérdida salarial, renuncias y deterioro

Rating Cero

El actor se sinceró sobre las infidelidades de su pasado.

¿En crisis? Benjamín Vicuña estaría atravesando un momento particular con su pareja y salió a aclarar

El Primavera Sound regreserá a la Argentina luego de sus antigas ediciones en 2022 y 2023

Con Gorillaz y The Strokes, vuelve el Primavera Sound a Buenos Aires: cuándo se ponen a la venta las entradas y a qué precio

Martin Lamelka y Adabel Guerrero se separaron tras 17 años de relación.

El gesto del ex de Adabel Guerrero que descolocó a todos tras la polémica separación

De Paul mostró el impresionante anillo de compromiso que le dio a Tini Stoessel con una melosa dedicatoria de amor

De Paul mostró el impresionante anillo de compromiso que le dio a Tini Stoessel con una melosa dedicatoria de amor

Wanda Nara y Martín Migueles en Japón.

Wanda Nara estaría soltera: afirman que se se separó luego de su viaje a Japón

Abel Pintos en Málaga. Agotó las localidades de sus cuatro fechas en España.

Abel Pintos recibió a un jugador de la Selección antes de su concierto en Madrid

últimas noticias

Jubilados, pensionados y beneficiarios de la ANSES cobrarán el aguinaldo el próximo mes.

Aguinaldo para jubilados de ANSES: quiénes cobran y cuánto dinero reciben en junio 2026

Hace 6 minutos
El actor se sinceró sobre las infidelidades de su pasado.

¿En crisis? Benjamín Vicuña estaría atravesando un momento particular con su pareja y salió a aclarar

Hace 21 minutos
El Primavera Sound regreserá a la Argentina luego de sus antigas ediciones en 2022 y 2023

Con Gorillaz y The Strokes, vuelve el Primavera Sound a Buenos Aires: cuándo se ponen a la venta las entradas y a qué precio

Hace 23 minutos
El sistema identificó a cinco candidatos.

Un matemático de la UBA predijo quién ganará el Mundial 2026 y generó sorpresa por el puesto de Argentina

Hace 23 minutos
El acceso a Pueblo Escondido es parte de la aventura. Desde Puesto El Tono, los senderos peatonales y caminos de montaña conducen hacia el pueblo, pasando por el Salto del Tigre, una de las cascadas más imponentes de Córdoba. 

Aventura, paisaje y tranquilidad: este es el pueblo no tan conocido de Córdoba que es perfecto para visitar

Hace 28 minutos