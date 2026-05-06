6 de mayo de 2026 Inicio
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Será feriado el lunes 11 de mayo en 2026: a qué se debe y quiénes tienen fin de semana largo

Cómo queda el esquema de días de asueto y fechas no laborables este mes.

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Qué pasa con el feriado del lunes 11 de mayo de 2026. 

Qué pasa con el feriado del lunes 11 de mayo de 2026. 

  • El lunes 11 de mayo de 2026 no será feriado nacional, pero habrá descanso en algunas localidades bonaerenses.
  • La medida responde a aniversarios fundacionales que habilitan asuetos locales.
  • En esos distritos se conformará un fin de semana largo de tres días.

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  • El calendario nacional mantiene otras fechas clave, como el 25 de mayo y los feriados trasladables.

En un mes con feriados a nivel nacional, la posibilidad de un descanso extra genera consultas sobre el alcance real del feriado del lunes 11 de mayo de 2026. A diferencia de otras fechas del calendario, no se trata de un feriado general en toda la Argentina, sino de una jornada que impacta de manera puntual en determinadas localidades de la Provincia de Buenos Aires.

El dato se vincula con celebraciones o asuetos locales que habilitan asuetos administrativos y días no laborables, lo que en la práctica configura un fin de semana largo para un grupo específico de trabajadores. En ese marco, el descanso aparece como una alternativa intermedia antes del próximo feriado nacional del 25 de mayo.

feriado

Por qué será feriado el 11 de mayo en 2026 y quiénes tendrán fin de semana largo

El martes 12 de mayo corresponde al aniversario fundacional de varias localidades bonaerenses, entre ellas Chillar, General Rodríguez, Ingeniero Thompson, Mechongué y Coronel de Marina Leonardo Rosales. En estos casos, las autoridades suelen trasladar el asueto al lunes previo para favorecer la continuidad del descanso.

De este modo, el lunes 11 de mayo se transforma en un día no laborable en esas zonas, lo que permite a sus habitantes contar con tres jornadas consecutivas sin actividad en el sector público. Para el ámbito privado, la adhesión queda sujeta a la decisión de cada empleador.

Este esquema explica por qué no todos los argentinos accederán al beneficio, sino únicamente quienes residan o trabajen en estos distritos, donde el calendario local tiene incidencia directa en la organización laboral.

feriado reloj

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El calendario oficial incluye fechas que no se modifican y otras que pueden trasladarse con el objetivo de generar fines de semana largos, además de jornadas no laborables con fines turísticos que se suman en momentos específicos del año.

Feriados inamovibles

Entre los feriados que mantienen su fecha original se encuentran el 25 de mayo, el 9 de julio y el 8 de diciembre, además del 25 de diciembre. Estas fechas conservan su carácter histórico y no se trasladan.

feriado

Feriados trasladables

Otros feriados, como los vinculados a próceres, pueden moverse para organizar descansos extendidos, como ocurre con el Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes (17 de junio) o el Día de la Soberanía Nacional (20 de noviembre).

Feriados con fines turísticos

A esto se suman días no laborables definidos para promover el turismo interno, como el 10 de julio y el 7 de diciembre, que funcionan como complemento de otros feriados cercanos y permiten planificar escapadas dentro del país.

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