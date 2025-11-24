24 de noviembre de 2025 Inicio
Cuál es la multa que puede superar los $3.000.000 por una infracción que sucede en la Ciudad

Conocé cuánto valen hoy las principales faltas de tránsito y cómo se calculan estas sanciones en CABA.

¿Cuál es la multa que puede superar los $3.000.000 por una infracción que sucede en la ciudad?.

¿Cuál es la multa que puede superar los $3.000.000 por una infracción que sucede en la ciudad?.

  • Exceder los 140 km/h dentro de CABA puede costar entre $319.404 y $3.194.040.
  • Las sanciones se calculan en Unidades Fijas (UF), hoy valuadas en $798,51.
  • Las conductas más comunes sancionadas: conducir sin licencia, usar el celular, violar semáforos y estacionar en espacios reservados.
  • Las multas más altas, además de la velocidad extrema, incluyen cruzar semáforos en rojo y facilitar el auto a un menor.

En la Ciudad de Buenos Aires existe una falta de tránsito que puede convertirse en una de las más costosas: no se trata solo de una conducta riesgosa, sino de una catalogada como gravísima, con sanciones. ¿Cuál es la multa que puede superar los $3.000.000 por una infracción que sucede en la ciudad?.

El sistema porteño utiliza las Unidades Fijas (UF) como medida para calcular cada sanción. Este valor se ajusta todos los meses de acuerdo con el precio de la nafta Premium. En la actualidad, cada UF equivale a $798,51, lo que eleva el valor final de las infracciones graves.

En este contexto, resulta clave que los automovilistas conozcan el valor actualizado de las UF, las normas vigentes y las sanciones aplicables. Mantener una conducción responsable no solo evita multas millonarias, sino que contribuye a una circulación más segura para todos los que transitan diariamente por la Ciudad.

Qué costo tienen las multas de tránsito más habituales en CABA

Superar los 140 km/h no es una situación habitual dentro de la Ciudad, pero cuando ocurre, se considera una conducta que pone en riesgo extremo al conductor, a los acompañantes y a los peatones. Por eso, esta falta está en el nivel más alto del esquema sancionatorio y contempla montos que pueden terminar en una erogación millonaria.

Durante noviembre de 2025, esta infracción específica tiene un valor que va desde los $319.404 hasta los $3.194.040, cifras que sorprendieron a muchos automovilistas por el fuerte ajuste en las penalidades. Estos montos récord se explican por el mecanismo con el que se actualizan las multas en la Ciudad.

Más allá de este caso extremo, existen otras infracciones que también afectan el bolsillo y que se mantienen entre las más frecuentes: estacionar en lugares prohibidos, circular sin la documentación obligatoria o no respetar el semáforo en rojo. Todas ellas tienen valores significativos que pueden crecer mes a mes.

Otra falta que suele generar consultas es la del exceso de velocidad en avenidas, donde las multas son menores pero igualmente importantes. Según el rango de velocidad, las sanciones pueden superar los $200.000, y se agravan si el conductor reincide o provoca una situación de peligro. También están las infracciones relacionadas con el uso del celular al volante, que continúan aumentando en la estadística oficial. Esta conducta, aunque más común, también se castiga con multas elevadas por considerarse una distracción que multiplica el riesgo de siniestros viales.

