Los nuevos valores regirán desde el 1 de enero, junto con todos los detalles y la escala correspondiente según cada tipo de infracción.

La Cámara de Senadores otorgó la aprobación definitiva a los proyectos de Avalúo e Impositiva correspondientes al ejercicio fiscal 2026. Esta votación en la Legislatura provincial constituye un paso esencial, ya que estos instrumentos establecen el marco legal para definir los valores fiscales y tributarios que regirán en la provincia durante el próximo año. Con esta sanción, el gobierno provincial recibe el aval necesario para aplicar las nuevas pautas de recaudación.

El efecto más inmediato de esta decisión es la actualización del valor de la Unidad Fija (UF). En Mendoza, la UF funciona como el parámetro económico central para calcular el monto de las multas de tránsito. Al tratarse de un valor de referencia, cualquier modificación en la Unidad Fija incide de forma directa en el costo que deberán enfrentar los ciudadanos al cometer infracciones viales.

La importancia de la Unidad Fija se establece formalmente en el Artículo 85 de la Ley de Tránsito N° 9024, que la define como la base para determinar todas las sanciones viales. La aprobación de la Ley Impositiva 2026, por ende, no solo actualiza los valores de las multas para el próximo año, sino que también fortalece el esquema sancionatorio con el propósito de adecuar los montos a la situación económica actual y promover una mayor conciencia y respeto por las normas de seguridad vial.

La cifra de $5.500.000 se ubica como el valor máximo que puede alcanzar una multa de tránsito en la provincia de Mendoza a partir del ejercicio 2026. Este monto elevado surge como consecuencia directa de la reciente aprobación de los proyectos de Avalúo e Impositiva en la Cámara de Senadores, que actualizó el valor de la Unidad Fija (UF). Con esta nueva base de cálculo, las sanciones viales registraron un incremento considerable, especialmente en aquellas conductas catalogadas como las más peligrosas.

La infracción que puede llevar a un conductor a enfrentar esta suma millonaria es la de manejar con un nivel de alcohol en sangre superior a 1 gramo por litro (1 g/l). Se trata de la falta más grave contemplada en la Ley de Tránsito N° 9024 de Mendoza, ya que representa un riesgo extremo tanto para el infractor como para el resto de los usuarios de la vía pública. Por ese motivo, la normativa establece las penalidades económicas más elevadas, con el objetivo de generar un fuerte efecto disuasorio.

El monto de $5.500.000 corresponde al límite superior dentro del rango sancionatorio para los casos de alcoholemia positiva extrema. Según el nuevo cuadro de multas para 2026, la sanción para quienes superen 1 g/l oscilará entre un mínimo cercano a los $2.000.000 y un máximo que alcanza los mencionados $5.500.000. La determinación final quedará sujeta al criterio del juez de faltas, quien evaluará los agravantes presentes en cada situación.

La determinación de estas multas se basa en la Unidad Fija (UF), cuyo valor fue actualizado mediante la Ley Impositiva 2026. En materia de alcoholemia, la sanción se expresa en un rango amplio de Unidades Fijas que luego se multiplican por el valor actualizado. Cuanta mayor sea la cantidad de Unidades Fijas aplicadas, más elevado será el monto final que deberá afrontar el conductor.

Un punto importante es que las multas por alcoholemia, sin importar su valor, no incluyen descuento por pago anticipado. A diferencia de otras faltas leves o graves que pueden acceder a una reducción si se abonan dentro de plazos determinados, la conducción bajo efectos del alcohol se considera tan grave que la normativa elimina cualquier tipo de beneficio. De esta manera, el impacto económico se percibe de forma completa.

Además del costo económico que puede llegar a los $5.500.000, la infracción por alcoholemia positiva incluye sanciones accesorias de orden administrativo y penal. Entre ellas se encuentran la inhabilitación temporal para conducir y la retención del vehículo. Por lo tanto, el monto millonario representa solo una parte de las consecuencias que enfrenta quien conduce con un nivel de alcohol superior al permitido en las rutas y calles mendocinas.