Desde $50.000 a $350.000: qué monto alcanzaron las multas más comunes de CABA en noviembre 2025

Los valores se calcularon según el precio actualizado de la Unidad Fija. Las sanciones más altas correspondieron a faltas consideradas de riesgo vial.

Los conductores pueden identificar qué penalidades rigen en distintos escenarios.

  • Las sanciones económicas de CABA registraron importes muy distintos durante noviembre de 2025.
  • El valor de las Unidades Fijas definió los montos de cada infracción aplicable en la ciudad.
  • Las faltas vinculadas a velocidad y seguridad vial concentraron los cargos más elevados del mes.
  • Manejar sin documentación o incumplir normas básicas también derivó en penalidades relevantes.

El registro de multas aplicadas en la Ciudad de Buenos Aires durante noviembre de 2025 dejó una amplia dispersión en los importes, con infracciones que fueron desde montos accesibles hasta sanciones que superaron ampliamente los tres millones de pesos. La actualización del valor de la Unidad Fija volvió a impactar en cada cálculo.

Las reglas vigentes establecen que las infracciones se determinan mediante este sistema, que se ajusta periódicamente en función del precio del litro de nafta premium en la estación ACA del Automóvil Club Argentino. El esquema permite mantener valores alineados con la variación del combustible y sostiene un criterio uniforme para todas las faltas.

Con esto, los conductores pueden identificar qué penalidades rigen en distintos escenarios, desde errores habituales hasta comportamientos considerados de riesgo, lo que facilita prever cuánto puede costar cada incumplimiento en las calles de la ciudad.

Cuánto cuestan las multas más comunes de CABA en noviembre 2025

Durante noviembre de 2025, manejar sin licencia implicó un cargo equivalente a 50 Unidades Fijas, lo que representó $39.925,50. Superar la velocidad mínima significó abonar 70 UF, equivalentes a $55.895,70. Las faltas vinculadas a seguridad básica, como no usar el cinturón o manipular el celular mientras se maneja, se ubicaron en 100 UF, es decir, $79.851.

Buepp permite realizar diversos pagos de trámites de la Ciudad de Buenos Aires con un ahorro significativo.

El envío de mensajes de texto y la cesión del vehículo a un menor compartieron la misma penalidad de 200 UF, lo que elevó el importe a $159.702. Entre las más caras aparecieron las relacionadas con semáforos, que arrancaron en 300 UF y pudieron escalar hasta 1500 UF, con valores entre $239.553 y $1.197.765 según la gravedad del caso.

El estacionamiento indebido en espacios destinados a personas con movilidad reducida se ubicó también en 300 UF, lo que dio como resultado un monto de $239.553. La infracción más cara del mes fue la de quienes superaron los 140 km/h dentro de la ciudad, con sanciones desde 400 hasta 4000 UF, que oscilaron entre $319.404 y $3.194.040.

