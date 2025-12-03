Crimen en Remedios de Escalada: prisión preventiva a la joven que mató a su novio

La adolescente había pedido la prisión domiciliaria, pero la medida fue negada. Ante la Justicia, la chica dio detalles de la relación que mantenía con Santiago Nahuel López Monte y sobre la secuencia que culminó en el ataque mortal.

En medio de la investigación por el crimen del joven asesinado por su novia a puñaladas en Lanús, la Justicia dictó la prisión preventiva para la adolescente de 16 años, quien había pedido prisión domiciliaria, pero le fue denegada.

Festejo de fin de curso y destrozos en un colegio: dejaron libres a más de 100 alumnos

De esta manera, N.N.M, que fue capturada tras varios días prófuga, deberá permanecer detenida en el Complejo Penitenciario de San Martín. La decisión fue tomada tras la audiencia en la que la acusada declaró ante el fiscal Juan Ignacio Colazo y dio su versión sobre la secuencia que culminó en el fatal ataque.

Según trascendió sobre la declaración de la chica , Santiago Nahuel López Monte estuvo en su casa desde el mediodía y volvió en moto cerca de las 20, donde ambos se quedaron dormidos y que, al despertar, comenzó la discusión. “Le dije varias veces que tenía mucha hambre y él me dijo ‘dejame de joder’” , relató y eso fue lo que desató una “fuerte discusión”.

“Me puse a llorar y le dije que no quería estar más con él, que agarre su ropa y se vaya a su casa” . El forcejeo se produjo por las llaves de la casa y de la moto de ella. N.M.S. detalló que durante el forcejeo se rompió el asiento de la moto de él, quien enfadado la miró y le dijo: “Hija de puta, ¿qué hiciste? Te voy a matar”.

Asustada, la adolescente corrió hasta su casa y Santiago la persiguió: “Me agarra de los pelos y me da la cabeza contra la puerta. Me escupe en la cara y me decía ‘hija de puta', que me iba a matar, que ya lo tenía cansado”

En ese momento, N.M.S. tomó un cuchillo porque “lo quería amenazar para asustarlo y estiré mi brazo, como que le amagué con el cuchillo hacia el pecho para asustarlo”.

Lanús adolescente mató a su novio

El desconsuelo de la hermana del joven asesinado en Lanús: "Lo que dice es todo mentira"

En el marco del brutal asesinato de Santiago Nahuel López, presuntamente a manos de su novia, una adolescente de 16 años, la familia de la víctima rompió el silencio y exigió a la Justicia que la imputada permanezca detenida. Tamara López, hermana de Santiago, habló sobre las declaraciones que brindó la menor y aseguró que "lo que dice es todo mentira".

"Nosotros lo que pedimos es que ella quede presa porque no puede ser que ella asesina a mi hermano y ahora pida que la liberen. Todo lo que dice es mentira", sentenció López.

La hermana de la víctima desestimó por completo el argumento de que la acusada actuó bajo miedo, revelando un historial de amenazas previas. "Ella decía que tenía miedo, pero ella misma nos mandaba audios diciendo que nos iba a llenar la casa de agujeros. ¿Eso es tener miedo?", cuestionó.

N.M.S. estuvo prófuga de la Justicia durante varios días hasta que fue detenida el pasado 28 de noviembre en la casa de su tío en La Matanza, donde se realizó un allanamiento en una unidad penitenciaria donde está detenido el padre de la adolescente, donde se secuestró un teléfono, fue clave para dar con su paradero.