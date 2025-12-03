Tenía un dolor de panza constante por comer elementos inesperados pero el verdadero diagnóstico era otro: qué sucedió La historia se convierte en un ejemplo clave de cómo un síntoma común puede enmascarar una patología mucho más seria y diferente a la presunción inicial. Por + Seguir en







El caso de este hombre que tenía gendes dolores de panza y recibió un diagnóstico que sorprendió a todos Freepik

Kuldeep Singh, de 35 años, acudió a un hospital en Moga por padecimientos estomacales muy fuertes.

Los chequeos revelaron que había acumulado más de 60 objetos no comestibles, como tuercas y auriculares, en su estómago a lo largo de dos años.

Estos elementos, descritos como punzantes, le causaron heridas graves y fueron visualizados mediante una radiografía, según el Dr. Ajmer Singh Kalra.

El diagnóstico final explicó la conducta de ingesta compulsiva como un síntoma de una enfermedad mental. Los síntomas gastrointestinales persistentes son una señal que siempre requiere atención, y la búsqueda de su origen puede llevar a caminos insospechados. En la medicina, a menudo se observa que la causa más obvia no es la correcta. Recientemente, se ha conocido el caso de Kuldeep Singh que experimentaba un dolor abdominal constante, una molestia que, en principio, se relacionó con un hábito alimenticio particular que involucraba la ingesta de elementos poco comunes.

Lo que parecía ser un diagnóstico relativamente sencillo basado en las costumbres del afectado, dio un giro dramático y fascinante. El proceso de descarte y el análisis detallado de los exámenes revelaron una condición subyacente que nada tenía que ver con la ingesta de objetos. Este descubrimiento no solo cambió el enfoque del tratamiento, sino que también subraya la complejidad del cuerpo humano y la necesidad de un diagnóstico diferencial riguroso.

Cuál era el diagnóstico del hombre que tenía más de 50 objetos en su estómago Radiografía Kuldeep Singh, un ciudadano indio de 35 años, ingresó en el Hospital Moga Medicity, ubicado en Moga, Punjab, a causa de intensos y crónicos dolores estomacales.

Durante el proceso de chequeo, el personal médico descartó un diagnóstico común, como una simple gastroenteritis, al encontrarse con una situación mucho más grave y sorprendente. La investigación reveló que, a lo largo de los dos años previos, el hombre había estado ingiriendo una amplia variedad de artículos domésticos no comestibles, desde botones hasta auriculares.

El Dr. Ajmer Singh Kalra confirmó que una radiografía mostró la presencia de más de 60 objetos acumulados en su estómago, incluyendo elementos como cadenas, medallones, tuercas, pernos, imperdibles, imanes y cremalleras de camisetas. Estos objetos punzantes y ajenos al cuerpo le habían provocado lesiones internas significativas.

Finalmente, este hallazgo tan insólito fue vinculado a un diagnóstico psiquiátrico: el paciente sufría una enfermedad mental que le causaba la necesidad de tragar compulsivamente objetos, un trastorno más frecuentemente observado en personas con ciertas condiciones psiquiátricas, mujeres gestantes y niños.