El Gobierno definió el salario mínimo hasta agosto de 2026: cuál es el nuevo monto

Ante la falta de acuerdo en el Consejo del Salario, el Ejecutivo estableció de manera unilateral aumentos mensuales del SMVM por diez meses y modificó la fórmula del seguro de desempleo, que ahora queda directamente ligada al piso salarial.

El Gobierno estableció este miércoles un nuevo esquema de actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que regirá desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026. Se implementó de manera unilateral luego de que el Consejo del Salario no lograra consensuar un monto entre los representantes sindicales y empresariales. La disposición también modifica el cálculo de la prestación por desempleo, que pasará a depender de los valores vigentes del salario mínimo.

La medida se implementó a través de la Resolución 9/2025 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, publicada en el Boletín Oficial con la firma de la subsecretaria de Relaciones del Trabajo, Claudia Testa.

Los nuevos montos alcanzan a empleados regidos por la Ley de Contrato de Trabajo, al personal agrario, a la administración pública nacional y a organismos estatales empleadores. En los casos de jornadas reducidas o modalidades especiales, los valores se aplican de manera proporcional.

El ingreso mínimo llevaba tres meses estancado en $322.200, en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo. La CTA de los Trabajadores y la CGT habían pedido que se elevara a $553.000 a partir de abril de 2026, mientras que la CTA Autónoma reclamó $736.000, "por encima de la línea de indigencia". Por su parte, los empresarios propusieron llevarlo a $326.000 este mes y a $349.000 en abril del año que viene.

Los empresarios habían ofrecido $4.000 de aumento para el Salario Mínimo y las centrales sindicales entre $190.000 y $414.000. El Gobierno terminó más cerca de los primeros, con un incremento de $6.000.

"Luego de pasar a un cuarto intermedio, y sin que ninguna parte modificara su postura, el Gobierno convocó a la sesión plenaria y anunció que, ante la falta de acuerdo, definirá el aumento por decreto", informó la CTA Autónoma. "Durante los dos años de gestión de Javier Milei, el Ejecutivo ha aplicado siempre el mismo criterio: sellar el Salario Mínimo en línea con la propuesta empresarial", agregó.

La convocatoria oficial llegó tras seis meses sin reuniones y en medio de una significativa caída de ingresos, que dejaron a Argentina con el salario mínimo más bajo de la región.

Salario mínimo: cómo queda el ingreso de los trabajadores hasta agosto de 2026

El esquema establece diez incrementos mensuales consecutivos del SMVM:

  • Noviembre 2025: $328.400 ($1642 por hora)
  • Diciembre 2025: $334.800 ($1674 por hora)
  • Enero 2026: $341.000 ($1705 por hora)
  • Febrero 2026: $346.800 ($1734 por hora)
  • Marzo 2026: $352.400 ($1762 por hora)
  • Abril 2026: $357.800 ($1789 por hora)
  • Mayo 2026: $363.000 ($1815 por hora)
  • Junio 2026: $367.800 ($1839 por hora)
  • Julio 2026: $372.400 ($1862 por hora)
  • Agosto 2026: $376.600 ($1883 por hora)

Salario Mínimo, Vital y Móvil: los cambios en las prestaciones por desempleo

La resolución también redefine el mecanismo de la prestación por desempleo. El beneficio se calculará como el 75% del salario mensual neto más alto que el trabajador haya percibido durante los últimos seis meses de la relación laboral. A su vez, se establecen límites vinculados directamente al salario mínimo: el monto no podrá ser inferior al 50% del SMVM vigente ni superior al 100%.

