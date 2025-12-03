3 de diciembre de 2025 Inicio
McDonald's reafirma su compromiso con la inclusión laboral: emplea a más de 2 mil personas con discapacidad

Solo en Argentina, Arcos Dorados, la compañía que opera la marca en 20 países de América Latina y el Caribe, emplea a más de 120 personas con en distintas áreas y posiciones dentro de sus restaurantes.

Arcos Dorados, la compañía que opera la marca McDonald’s en 20 países de América Latina y el Caribe, continúa impulsando iniciativas que derriban barreras y generan oportunidades de empleo para las personas con discapacidad. Actualmente, más de 2.400 colaboradores con discapacidad forman parte de la organización en Latinoamérica, aportando su talento, desarrollando su potencial y construyendo un futuro con más equidad.

La compañía promueve la empleabilidad como motor de transformación social, asegurando que cada persona pueda crecer y aportar plenamente dentro de los equipos. Desde el proceso de selección hasta la vida laboral diaria, McDonald’s ofrece entornos seguros, accesibles y respetuosos, donde todos los colaboradores cuentan con las herramientas necesarias para alcanzar su máximo potencial.

“Creemos que cada persona tiene un valor único que aportar. Nuestro compromiso es asegurar que todas las personas encuentren un espacio donde se sientan respetadas, seguras y con las herramientas necesarias para construir su futuro”, expresó Eliana Fucaraccio, Consultora Sr. de People & Culture de Arcos Dorados Argentina.

Ornella y Lucas Adlerstein Vodcast Discapacidad McDonald's

Avances a nivel local

En Argentina, Arcos Dorados emplea a más de 120 personas con discapacidad en distintas áreas y posiciones dentro de sus restaurantes. Este trabajo se lleva adelante en alianza con organizaciones especializadas como Fundación Discar, a través del programa Empleo con Apoyo, que acompaña la integración laboral y la formación continua de los equipos.

Más que inclusión, una visión de futuro

Bajo la plataforma “McDonald’s Vio en Mí”, en 2025 la compañía refuerza su llamado a mirar a las personas más allá de las etiquetas. Esta visión cobra vida en acciones concretas que impulsan la empleabilidad, el desarrollo y la integración plena de los colaboradores con discapacidad. Entre ellas destacan procesos de reclutamiento accesibles, programas de capacitación para los equipos de trabajo y la adecuación de entornos inclusivos en restaurantes y oficinas. Con estas iniciativas, McDonald’s crea espacios donde cada persona puede desplegar su talento y aportar todo lo que es, en un ambiente cómodo, justo y auténtico.

Un compromiso permanente

Para garantizar la correcta implementación de políticas de inclusión y diversidad, así como el manejo adecuado de espacios de trabajo seguros y respetuosos, Arcos Dorados cuenta con el Eje de Personas con Discapacidad del Comité de Diversidad e Inclusión, creado para asegurar un ambiente laboral inclusivo mediante políticas e iniciativas en constante desarrollo en todos los países donde la compañía tiene presencia.

