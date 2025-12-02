2 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Misiones: detuvieron a cuatro de los siete presos que se escaparon de una comisaría

Se trata de un grupo que se fugó a través de un boquete en la pared de un baño. Uno de los reclusos fue recapturado mientras se encontraba en un colectivo sobre la Ruta 14.

Por
Una de las detenciones se produjo en un colectivo.

Una de las detenciones se produjo en un colectivo.

Redes sociales

Cuatro de los siete presos que se escaparon de una comisaría en la provincia de Misiones fueron recapturados en el marco de distintos operativos policiales, mientras que otros tres reclusos permanecen prófugos e intensamente buscados.

La Policía de Córdoba retira a los perros del domicilio de su dueño.
Te puede interesar:

Brutal ataque de tres pitbulls a un niño de 9 años: está internado con graves heridas

Las autoridades de Bernardo de Irigoyen fueron advertidas de que siete presos se fugaron de la comisaría local a través de un boquete en la pared de un baño. En este marco, comenzó una investigación y los identificaron como Alejandro Ramos, Emanuel Kroulich, Daniel Simons, Agustín Morais, Darío Brítez, Jorge Guillermo Ojeda y Juan José Ferreira Álvez.

Presos Misiones
Los presos que continúan prófugos.

Los presos que continúan prófugos.

Ferreira fue el primer detenido por la Policía, mientras que luego fue arrestado Ojeda. También fueron capturados Ramos, quien se encontraba en un colectivo sobre la Ruta 14 en el trayecto Dos Hermanas - Eldorado, y Kroulich, quien se mantenía escondido cerca del río Pepirí Iguazú.

En tanto, los operativos continúan para buscar a los otros tres reclusos, por lo que más de 100 personas encabezan la investigación. Además, la Fiscalía de turno busca establecer las responsabilidades de los efectivos que se encontraban de guardia al momento de la fuga por una posible connivencia.

Detuvieron a un ladrón en Misiones que escondía su botín en un lugar particular

Un insólito episodio ocurrió en la ciudad de Oberá, en la provincia de Misiones: la Policía detuvo a un joven de 22 años que robaba a los vecinos y tiraba su botín dentro del arroyo Mbotaby para no ser detectado por las autoridades.

La investigación comenzó después de que un vecino, identificado como Rolando Fabián E., denunció que mientras circulaba en bicicleta fue abordado por un delincuente, cerca de las 17:30 en plena calle. El hombre, reconocido por los vecinos como "El Rodri", le sustrajo el rodado.

A raíz de esto realizó una denuncia en la Unidad Regional II de Oberá, donde se inició una investigación para dar con el paradero del delincuente. Al realizar un rastrillaje por el arroyo Mbotaby, la Policía encontró varios objetos sumergidos en el agua, entre ellos una bicicleta similar a la que le habían robado a Rolando.

La bicicleta fue secuestrada y llevada a la Comisaría Primera, con la ayuda de los vecinos, las autoridades pudieron dar con el paradero de Rodrigo A, de 22 años, y terminó detenido.

Desde la cuenta oficial de Facebook de la Unidad Regional II de Oberá detallaron que el joven fue arrestado "en cercanías del mismo barrio, presumiéndose que habría utilizado el arroyo, como punto de ocultamiento de bienes robados".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El músico quedó demorado junto a sus dos acompañantes y el rodado fue secuestrado.

Detuvieron al cantante de una reconocida banda de cuarteto en Córdoba

El grupo de 5 amigos argentinos detenidos en Miami. 

Quiénes son los cinco argentinos detenidos en Miami

Sorprendió a todos: Cary Stayner era el responsable de varios crímenes.

Era un empleado de mantenimiento pero se convirtió en el perverso asesino de Yosemite: quién era

play

El desconsuelo de la hermana del joven asesinado en Lanús: "Lo que dice es todo mentira"

La víctima vivía en la casa de su tío abuelo junto  a sus hermanos de 6 y 15.

Horror en Tucumán: asesinaron a un nene de 10 años y el principal sospechoso es un adolescente de 16

El hombre fue trasladado al Hospital Central. 

Violento ataque en Mendoza: ladrones le amputaron cuatro dedos a un hombre para robarle

Rating Cero

El músico quedó demorado junto a sus dos acompañantes y el rodado fue secuestrado.

Detuvieron al cantante de una reconocida banda de cuarteto en Córdoba

La artista es una de las figuras más influyentes y ricas del mundo del entretenimiento.

El gasto millonario de Taylor Swift para la boda del año: revelaron datos secretos de su ceremonia

El intérprete contó cómo hace para mantenerse activo y vital más allá de la edad.

"Es mi terapia personal": Diego Torres reveló un cambio radical en su vida

Esta cantante estadounidense se separó a principio de año y ahora salió a la luz qué sucedió.

Esta cantante estadounidense se separó a principio de año y ahora salió a la luz qué sucedió: de quien se trata

Esta serie coreana sobre una histórica tradición oriental está sorprendiendo en Netflix
play

Esta serie coreana sobre una histórica tradición oriental está sorprendiendo en Netflix: cuál es

John Lennon influenció toda una generación con su música y su estilo. 

Este es el perfume favorito que usaba John Lennon: cuánto sale en Argentina

últimas noticias

Belaúnde sufrió algunas lesiones superficiales causadas por las esquirlas del parabrisas.

Atacaron a balazos a un candidato a presidente en Perú

Hace 23 minutos
Gustavo Petro aseguró que, en su gobierno, se destruye un laboratorio cada 40 minutos.

Petro cruzó a Trump: "Atacar nuestra soberanía es declarar guerra"

Hace 24 minutos
La Policía de Córdoba retira a los perros del domicilio de su dueño.

Brutal ataque de tres pitbulls a un niño de 9 años: está internado con graves heridas

Hace 27 minutos
El músico quedó demorado junto a sus dos acompañantes y el rodado fue secuestrado.

Detuvieron al cantante de una reconocida banda de cuarteto en Córdoba

Hace 30 minutos
El grupo de 5 amigos argentinos detenidos en Miami. 

Quiénes son los cinco argentinos detenidos en Miami

Hace 1 hora