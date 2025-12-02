Misiones: detuvieron a cuatro de los siete presos que se escaparon de una comisaría

Se trata de un grupo que se fugó a través de un boquete en la pared de un baño. Uno de los reclusos fue recapturado mientras se encontraba en un colectivo sobre la Ruta 14.

Cuatro de los siete presos que se escaparon de una comisaría en la provincia de Misiones fueron recapturados en el marco de distintos operativos policiales, mientras que otros tres reclusos permanecen prófugos e intensamente buscados.

Las autoridades de Bernardo de Irigoyen fueron advertidas de que siete presos se fugaron de la comisaría local a través de un boquete en la pared de un baño. En este marco, comenzó una investigación y los identificaron como Alejandro Ramos, Emanuel Kroulich, Daniel Simons, Agustín Morais, Darío Brítez, Jorge Guillermo Ojeda y Juan José Ferreira Álvez.

Ferreira fue el primer detenido por la Policía, mientras que luego fue arrestado Ojeda. También fueron capturados Ramos, quien se encontraba en un colectivo sobre la Ruta 14 en el trayecto Dos Hermanas - Eldorado, y Kroulich, quien se mantenía escondido cerca del río Pepirí Iguazú.

En tanto, los operativos continúan para buscar a los otros tres reclusos, por lo que más de 100 personas encabezan la investigación. Además, la Fiscalía de turno busca establecer las responsabilidades de los efectivos que se encontraban de guardia al momento de la fuga por una posible connivencia.

Un insólito episodio ocurrió en la ciudad de Oberá, en la provincia de Misiones : la Policía detuvo a un joven de 22 años que robaba a los vecinos y tiraba su botín dentro del arroyo Mbotaby para no ser detectado por las autoridades.

La investigación comenzó después de que un vecino, identificado como Rolando Fabián E., denunció que mientras circulaba en bicicleta fue abordado por un delincuente, cerca de las 17:30 en plena calle. El hombre, reconocido por los vecinos como "El Rodri", le sustrajo el rodado.

A raíz de esto realizó una denuncia en la Unidad Regional II de Oberá, donde se inició una investigación para dar con el paradero del delincuente. Al realizar un rastrillaje por el arroyo Mbotaby, la Policía encontró varios objetos sumergidos en el agua, entre ellos una bicicleta similar a la que le habían robado a Rolando.

La bicicleta fue secuestrada y llevada a la Comisaría Primera, con la ayuda de los vecinos, las autoridades pudieron dar con el paradero de Rodrigo A, de 22 años, y terminó detenido.

Desde la cuenta oficial de Facebook de la Unidad Regional II de Oberá detallaron que el joven fue arrestado "en cercanías del mismo barrio, presumiéndose que habría utilizado el arroyo, como punto de ocultamiento de bienes robados".