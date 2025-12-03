Protesta de los trabajadores del INTI en la General Paz: tensión por incidentes con Policía Los empleados se movilizan en contra a la decisión del Gobierno de cerrar por decreto el servicio de calibración, lo que supondrá el despido de varias personas. "Trabajadores monotributistas cobran 400 mil pesos", sentenciaron, reclaman que hace un año y medio tienen los salarios congelados. Por + Seguir en







Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se movilizan y avanzan sobre la colectora de la avenida General Paz, donde se desplegó un gran operativo policial en Villa Maipú. Los empleados se movilizan en contra a la decisión del Gobierno de cerrar por decreto el servicio de calibración, lo que supondrá el despido de varias personas.

"La situación es tensa, la Policía está tirando gases. En un primer momento, cortaron la colectora, le pidieron que abran un carril para dejar pasar autos, pero se corrieron y fueron a la General Paz y prendieron fuego gomas. La Policía los corrió del lugar, todo pende de un hilo", contó la periodista Mariela López Brown desde Villa Maipú para la pantalla de C5N.

Esto en el marco de la disolución por decreto del Servicio Argentino de Calibración y Medición (SAC) llevada adelante por el gobierno de Javier Milei, el INTI era el último garante de que las mediciones en el país fueran confiables esto garantizaba que los surtidores de nafta, las balanzas de los comercios y los radares funcionaran correctamente.

Eso no es todo, sino que también los trabajadores están pidiendo "aumento salarial, hace un año y medio que tenemos los sueldos prácticamente congelados, no llegamos a fin de mes, y la situación es insostenible. El vaciamiento del INTI es un atentado contra toda la población y la sociedad argentina", remarcó un trabajador.

En esa línea, Cristian otro trabajador contó que "estoy hace diez años en el laboratorio, hoy no llego a fin de mes, los sueldos hoy están muy por debajo de lo que deberíamos cobrar. Con Milei perdimos el 30% del poder adquisitivo, necesitamos una recomposición salarial urgente, la gente se está yendo. Lo que hicieron con la red SAC, que no era obligatorio, que no se le estaba robando trabajo a los privados, el INTI estaba ahí para ayudar a los laboratorios para mejorar sus mediciones. Esto es un claro indicio que ellos quieren que la industria argentina mejore".