Brutal ataque de tres pitbulls a un niño de 9 años: está internado con graves heridas El hecho ocurrió en la zona norte de Córdoba capital, cuando Bastian estaba jugando con su hermano en la vereda de su casa y fue atacado por los tres perros: ya enfrentó la primera cirugía y esperan su evolución.







La Policía de Córdoba retira a los perros del domicilio de su dueño. Gentileza El Doce

Un niño de 9 años fue brutalmente atacado por tres perros de raza pitbull, en la zona norte de Córdoba capital, cuando estaba jugando con su hermano en la vereda de su casa: la víctima fue internada en el Hospital de Niños, donde fue operado por lesiones en la cabeza, y se encuentra estable.

El dramático hecho ocurrió en la calle De los Franceses al 6500, del barrio Los Boulevares, en la zona norte de Córdoba capital. La víctima, de nombre Bastian, terminó con graves heridas en la cabeza, un brazo y una pierna. “Fue un milagro. Él salió a jugar a la pelota y lo vimos tirado en el piso con los perros encima. Le vimos el hueco que tenía en la cabeza y nos imaginamos lo peor. La cirugía salió bien y ahora esperamos la segunda. Está consciente”, expresó la madres al medio ElDoceTV.

Según fuentes policiales, el incidente sucedió el pasado domingo cuando el niño se encontraba jugando en una plaza cercana a su casa. Por razones que aún se investigan, el vecino soltó a los perros, que se abalanzaron sobre la víctima y lo tiraron al suelo. Los mordiscos le provocaron lesiones profundas que obligaron a una intervención quirúrgica de urgencia.

niño cordoba La herida más grave del niño fue en la cabeza, donde los perros le arrancaron parte del cuero cabelludo. "Neurológicamente parece que no tiene nada, pero se reconstruyó esa parte que le sacó el perro, un pedazo del cuero cabelludo. Neurológicamente está fuera de peligro, el cráneo está bien. Le hicieron una tomografía y ahora lo estaban viendo los cirujanos y lo iban a dar un diagnóstico mejor", aseguró Marcelo, el padre del niño.

La Policía de Córdoba inició las investigaciones y desplegó un operativo para retirar de la vivienda los tres perros que el domingo pasado atacaron ferozmente a Bastian. El procedimiento se realizó en la casa ubicada en De los Franceses al 6500, donde vive el propietario de los animales. Allí se desató un cruce verbal entre el dueño y los vecinos, junto a familiares de la víctima, que exigían la entrega inmediata de los perros.

Mientras tanto, la familia advirtieron trabas para avanzar con la denuncia y reclamaron que los animales sean retirados del domicilio. Hasta el momento, las autoridades judiciales no informaron cuál será el destino de los animales