Marvel cambiará a un villano clave en su próxima serie: de quién se trata

En la compañía destacan los cambios que presentará Eric Williams en la nueva serie del UCM para Disney+: otro villano de la franquicia que presentará modificaciones.

Wonder Man se estrena en Disney+ el 27 de enero de 2026.

Wonder Man se estrena en Disney+ el 27 de enero de 2026.

  • Al Universo Cinematográfico de Marvel le queda poco menos de dos meses para reactivarse en Disney+. Será Wonder Man la serie que ponga fin a la pausa en la franquicia.
  • Wonder Man ya avisa de que uno de los villanos de la Casa de las Ideas llegará con cambios notables con respecto a su contraparte de los cómics.
  • Hablar de Wonder Man implica, inevitablemente, a hablar del hermanastro de Simon Williams, Eric Williams, que será interpretado por Demetrius Grosse en la serie.
  • El personaje se convertirá en Segador (Grim Reaper), un implacable villano nacido de su propia tragedia, una infancia problemática y una flagrante falta de cariño y atención. O al menos así es en los cómics.

Al Universo Cinematográfico de Marvel le queda poco menos de dos meses para reactivarse en Disney+. Será Wonder Man la serie que ponga fin a la pausa en la franquicia, al tiempo que introduce a Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II) al plantel de superhéroes del UCM.

Con un claro enfoque meta, Wonder Man ya avisa de que uno de los villanos de la Casa de las Ideas llegará con cambios notables con respecto a su contraparte de los cómics. Hablar de Wonder Man implica, inevitablemente, a hablar del hermanastro de Simon Williams, Eric Williams, que será interpretado por Demetrius Grosse en la serie.

Cómo es el cambio que Marvel tendrá en su próxima serie

El personaje se convertirá en Segador (Grim Reaper), un implacable villano nacido de su propia tragedia, una infancia problemática y una flagrante falta de cariño y atención. O al menos así es en los cómics.

Pero Wonder Man va a cambiar varios aspectos de Segador, no sabemos si para bien o para mal, uniendo al personaje a la lista de villanos que han sido cambiados en el Universo Cinematográfico de Marvel, que no son pocos y no siempre han caído de pie esos cambios.

Wonder Man Marvel

Tal y como ha declarado a la revista D23 de Disney (a través de The Direct) el director de producción y desarrollo de Marvel Studios, Brian Gay, Wonder Man presentará a la familia de Simon Williams en uno de sus episodios, donde el personaje titular visitará su hogar de la infancia:

"Conoceremos a varios miembros de la familia Williams, incluyendo a la madre de Simon, Martha, y a su hermano mayor, Eric, así como a algunos primos. Descubriremos cómo las relaciones de Simon lo convirtieron en la persona que es hoy. Eric es el estable, mientras que Simon se dedicó al arte".

En los cómics, "estable" no es la palabra que define a Eric, quien, según Gay, trabaja en una compañía aseguradora. Eric fue un niño problemático, en parte debido al exceso de atención y amor que recibía Simon. La rebeldía del que fuera joven atleta terminó por desencadenar varios accidentes.

Finalmente, Eric se unió al sindicato criminal conocido como la Maggia y se mudó a Las Vegas para apostar a lo grande. Entendemos que el UCM va a cambiar el enfoque del personaje para explorar nuevos orígenes que den lugar al villano. Queda por ver si estos cambios que plantea Wonder Man serán positivos, como Loki o Killmonger, o un desastre, como Malekith.

Wonder Man se estrena en Disney+ el 27 de enero de 2026 para dar el pistoletazo de salida a un año que promete mucho para el Universo Cinematográfico de Marvel.

wonder
