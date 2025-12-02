IR A
IR A

Ivana Figueiras fue internada tras el escándalo con Darío Cvitanich y Chechu Bonelli: qué pasó

La noticia fue confirmada por su socia, Carolina, quien contó que la modelo tuvo que ser hospitalizada en medio del escándalo entre el exfutbolista y su última pareja.

La modelo y empresaria tiene 37 años.

La modelo y empresaria tiene 37 años.

La modelo y empresaria Ivana Figueiras fue hospitalizada este fin de semana por un cuadro de estrés, en medio del escándalo tras su separación con el exfutbolista Darío Cvitanich, y luego de quedar en el centro de la tormenta tras conocerse detalles del divorcio de su ahora expareja y la conductora Chechu Bonelli.

La pareja se separó después de 14 años de matrimonio y 3 hijas en común.
Te puede interesar:

"Me invitó a retirarme": Chechu Bonelli se quebró al hablar de su exsuegra tras separarse de Darío Cvitanich

La noticia la confirmó la socia comercial, Carolina, en diálogo con el programa A la tarde, quien relató que la modelo de 37 años estuvo internada por un cuadro de estrés, en medio de la presión y los comentarios que recibió en redes sociales. Figueiras, que había blanqueado hace dos meses con el exfutbolista de Banfield y Boca, se cansó de los conflictos del deportista con su expareja y las acusaciones que recibía en las redes sociales.

Ivana no está pasando un buen momento a nivel personal ni de salud, estuvo internada el fin de semana a raíz de todo este escándalo que se desató con Chechu Bonelli y Darío”, contó el cronista en el programa de América, citando a Carolina.

Al ser consultada sobre si Ivana y Cvitanich siguen en contacto, la empresaria y amiga fue contundente: “Están distanciados”. Además, prefirió no opinar sobre si Figueiras continúa enamorada del deportista. “Es un cúmulo de acusaciones contra Ivana, han escrito en nuestras redes amigas y hasta la niñera de Chechu Bonelli. No digo que la manden, pero es lo que pasa con la red incluso de nuestro negocio”.

Finalmente, concluyó: “Por un tiempo va a ser lo más sano para ella y para su salud mental cortar su relación con Darío”.

Embed

Ivana Figueiras confirmó su separación de Darío Cvitanich y cruzó con todo a Chechu Bonelli: "Hace meses que me estoy bancando que me llamen Tatiana"

En medio de la polémica entre Darío Cvitanich y Chechu Bonelli, Ivana Figueiras, acusada de ser la tercera en discordia de le matrimonio, hizo un fuerte descargo en sus redes sociales contra la periodista y anunció su separación del exfutbolista.

En su primer descargo, la modelo aseguró que “hace meses que me estoy bancando que me llamen Tatiana, que me puteen, me bardeen, me digan rompehogares, rompefamilias”, comenzó.

Tras cuatro meses de relación, la modelo precisó que su relación con el exdelantero comenzó un 14 de julio y que desde entonces “sufrí amenazas de todo tipo”, e incluso apuntó contra Bonelli: “Su ex escribiéndole diciéndole que ya se iba a enterar cosas mías, la chica que trabaja en su casa escribiendo mis fotos en Instagram. Toda una locura que viví. Estuve con alguien separado, si él no le dejó las cosas claras a su ex no es un problema mío. No vivo de este circo”.

Darío Cvitanich Ivana Figueiras
Figueiras y Cvitanich vivieron un fugaz romance.

Figueiras y Cvitanich vivieron un fugaz romance.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Darío Cvitanich le dedicó un posteo a Ivana Figueiras, pero horas más tarde la modelo anunció su separación

Ivana Figueiras confirmó su separación de Darío Cvitanich y cruzó con todo a Chechu Bonelli: "Que me llamen Tatiana..."

Sabrina Carpenter se encuentra de gira y se tomó el tiempo para responder a la Casa Blanca. 

Quién es la artista que se enfrentó a Trump y desató un fuerte debate en redes

play

Gustavo Sylvestre: "Quisieron cerrar C5N y acá estamos"

Más de 30 ganadores y una noche inolvidable.

Martín Fierro de Cable 2025: todos los ganadores de una noche inolvidable

últimas noticias

Messi y Müller, dos figuras mundiales, se enfrentarán en la final de la MLS.

"Te cazaré de nuevo": la frase de Müller a Messi que encendió la previa de la final de la MLS

Hace 58 minutos
El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona comenzará en marzo de 2026.

Nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona: ratificaron la fecha de inicio y habrá menos testigos

Hace 59 minutos
play
La ex Gran Hermano y madre de gemelas no pudo evitar el quiebre emocional al recibir una sorpresa de último momento que la tomó completamente desprevenida. Su reacción fue grabada y conmovió a sus seguidores.

Daniela Celis se emocionó hasta las lágrimas tras una fuerte noticia y lo mostró en redes

Hace 1 hora
Milei y Scott Bessent durante la visita del funcionario estadounidense a Argentina.

Scott Bessent canceló su visita a Argentina, tras la suspensión del viaje de Milei a Washington

Hace 1 hora
Los geólogos que la roca se formó por el calentamiento repentino de las nubes de polvo del sistema solar primitivo.

Un tesoro caído del cielo: un hombre encontró una roca y su interior sorprendió a los geólogos

Hace 1 hora