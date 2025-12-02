Ivana Figueiras fue internada tras el escándalo con Darío Cvitanich y Chechu Bonelli: qué pasó

La noticia fue confirmada por su socia, Carolina, quien contó que la modelo tuvo que ser hospitalizada en medio del escándalo entre el exfutbolista y su última pareja.

La modelo y empresaria Ivana Figueiras fue hospitalizada este fin de semana por un cuadro de estrés , en medio del escándalo tras su separación con el exfutbolista Darío Cvitanich , y luego de quedar en el centro de la tormenta tras conocerse detalles del divorcio de su ahora expareja y la conductora Chechu Bonelli .

La noticia la confirmó la socia comercial, Carolina, en diálogo con el programa A la tarde, quien relató que la modelo de 37 años estuvo internada por un cuadro de estrés, en medio de la presión y los comentarios que recibió en redes sociales. Figueiras, que había blanqueado hace dos meses con el exfutbolista de Banfield y Boca, se cansó de los conflictos del deportista con su expareja y las acusaciones que recibía en las redes sociales .

“ Ivana no está pasando un buen momento a nivel personal ni de salud, estuvo internada el fin de semana a raíz de todo este escándalo que se desató con Chechu Bonelli y Darío”, contó el cronista en el programa de América, citando a Carolina.

Al ser consultada sobre si Ivana y Cvitanich siguen en contacto, la empresaria y amiga fue contundente: “ Están distanciados ”. Además, prefirió no opinar sobre si Figueiras continúa enamorada del deportista. “Es un cúmulo de acusaciones contra Ivana, han escrito en nuestras redes amigas y hasta la niñera de Chechu Bonelli. N o digo que la manden, pero es lo que pasa con la red incluso de nuestro negocio”.

Finalmente, concluyó: “Por un tiempo va a ser lo más sano para ella y para su salud mental cortar su relación con Darío”.

En medio de la polémica entre Darío Cvitanich y Chechu Bonelli, Ivana Figueiras, acusada de ser la tercera en discordia de le matrimonio, hizo un fuerte descargo en sus redes sociales contra la periodista y anunció su separación del exfutbolista.

En su primer descargo, la modelo aseguró que “hace meses que me estoy bancando que me llamen Tatiana, que me puteen, me bardeen, me digan rompehogares, rompefamilias”, comenzó.

Tras cuatro meses de relación, la modelo precisó que su relación con el exdelantero comenzó un 14 de julio y que desde entonces “sufrí amenazas de todo tipo”, e incluso apuntó contra Bonelli: “Su ex escribiéndole diciéndole que ya se iba a enterar cosas mías, la chica que trabaja en su casa escribiendo mis fotos en Instagram. Toda una locura que viví. Estuve con alguien separado, si él no le dejó las cosas claras a su ex no es un problema mío. No vivo de este circo”.