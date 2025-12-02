IR A
IR A

Maxi López reveló el secreto de Wanda Nara para salir perfecta: "Tiene un..."

El participante de MasterChef Celebrity expuso a la conductora con un truco que hace metódicamente para cuidar su imagen.

Los famosos lograron una amistad que atraviesa la pantalla del certamen de cocina.

Los famosos lograron una amistad que atraviesa la pantalla del certamen de cocina.

Redes Sociales

El exfutbolista Maxi López recorrió junto al músico Sebastián Yatra los estudios de MasterChef Celebrity, y cuando pasó por el camarín de su exesposa Wanda Nara no dudó en revelar que "tiene un secreto para salir perfecta en las fotos".

El músico quedó demorado junto a sus dos acompañantes y el rodado fue secuestrado.
Te puede interesar:

Detuvieron al cantante de una reconocida banda de cuarteto en Córdoba

El participante del certamen de cocina de Telefe expuso a la conductora sobre sus publicaciones en redes sociales, y dijo que recurre a la edición para salir bien en cámara: "Tienen un ayudín". Sin dudas, conoce de primera mano la forma en que la madre de sus hijos cuida su imagen.

Este comentario fue capturado por la mediática y se hizo viral en pocos minutos. Ella quedó en medio de una polémica por el manejo que hace de su imagen en el mundo digital, y la delgada línea entre la realidad y la perfección en las redes.

Cómo fue la separación de Wanda Nara y Maxi López

La empresaria Wanda Nara y el exfutbolista Maxi López se separaron en noviembre de 2013. La ruptura se hizo pública poco después, y poco tiempo después la mediática comenzó una relación con el jugador del Galatasaray Mauro Icardi, que era amigo de López. Ella anunció su ruptura en X con el mensaje: "Hasta acá llegó mi amor".

La expareja vivió un tiempo de conflicto mediático tras el final de su relación. A pesar de la tensión inicial, con el tiempo han logrado mejorar su relación y mantener un vínculo de amistad, especialmente por sus tres hijos, Valentino, Constantino y Benedicto.

Actualmente, López participa del ciclo que conduce Nara, él se casó con Daniela Christiansson, y fue papá de Elle y espera a su quinto hijo Lando. Los famosos dejaron atrás las peleas y lograron encontrar el punto y formar una familia ensamblada y se llevan como amigos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Yanina Latorre reemplazará a Maxi López, quien se ausentará de MasterChef del 5 de diciembre al 5 de enero.

Yanina Latorre se suma a MasterChef: "Sé cocinar, pero tengo pánico"

Las famosas celebraron el cumpleaños junto a su compañera de reality.

La fiesta de los 50: una participante de MasterChef Celebrity celebró con una cena con sus compañeros de Telefe

De Brito confirmó que habrá una nueva periodista en el programa.

Sorpresa: Ángel de Brito confirmó quién es la periodista de Telefe que se suma a LAM

Barili anunció la salida de una compañera de trabajo.

La dolorosa despedida de Rodolfo Barili a una compañera, tras 17 años en Telefe Noticias: "Ha sido un placer este viaje"

Los famosos fueron captados en un video donde se los vio a los besos en un boliche.

Momento incómodo: Ian Lucas negó el romance con Evangelina Anderson tras conocerse el video

El estreno de GH está previsto para febrero 2026.

Gran Hermano: Santiago del Moro reveló una nueva fecha de casting abierto para "Generación Dorada"

últimas noticias

Messi y Müller, dos figuras mundiales, se enfrentarán en la final de la MLS.

"Te cazaré de nuevo": la frase de Müller a Messi que encendió la previa de la final de la MLS

Hace 1 hora
El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona comenzará en marzo de 2026.

Nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona: ratificaron la fecha de inicio y habrá menos testigos

Hace 1 hora
play
La ex Gran Hermano y madre de gemelas no pudo evitar el quiebre emocional al recibir una sorpresa de último momento que la tomó completamente desprevenida. Su reacción fue grabada y conmovió a sus seguidores.

Daniela Celis se emocionó hasta las lágrimas tras una fuerte noticia y lo mostró en redes

Hace 1 hora
Milei y Scott Bessent durante la visita del funcionario estadounidense a Argentina.

Scott Bessent canceló su visita a Argentina, tras la suspensión del viaje de Milei a Washington

Hace 1 hora
Los geólogos que la roca se formó por el calentamiento repentino de las nubes de polvo del sistema solar primitivo.

Un tesoro caído del cielo: un hombre encontró una roca y su interior sorprendió a los geólogos

Hace 1 hora