Los famosos lograron una amistad que atraviesa la pantalla del certamen de cocina.

El exfutbolista Maxi López recorrió junto al músico Sebastián Yatra los estudios de MasterChef Celebrity, y cuando pasó por el camarín de su exesposa Wanda Nara no dudó en revelar que "tiene un secreto para salir perfecta en las fotos".

El participante del certamen de cocina de Telefe expuso a la conductora sobre sus publicaciones en redes sociales, y dijo que recurre a la edición para salir bien en cámara: "Tienen un ayudín". Sin dudas, conoce de primera mano la forma en que la madre de sus hijos cuida su imagen.

Este comentario fue capturado por la mediática y se hizo viral en pocos minutos. Ella quedó en medio de una polémica por el manejo que hace de su imagen en el mundo digital, y la delgada línea entre la realidad y la perfección en las redes.

Cómo fue la separación de Wanda Nara y Maxi López La empresaria Wanda Nara y el exfutbolista Maxi López se separaron en noviembre de 2013. La ruptura se hizo pública poco después, y poco tiempo después la mediática comenzó una relación con el jugador del Galatasaray Mauro Icardi, que era amigo de López. Ella anunció su ruptura en X con el mensaje: "Hasta acá llegó mi amor".

La expareja vivió un tiempo de conflicto mediático tras el final de su relación. A pesar de la tensión inicial, con el tiempo han logrado mejorar su relación y mantener un vínculo de amistad, especialmente por sus tres hijos, Valentino, Constantino y Benedicto.