3 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Luis Caputo celebró la primera minoría en Diputados: "Se acabó esa amenaza de que nos puedan voltear"

El ministro de Economía disertó ante empresarios y celebró que el triunfo electoral en octubre "genera un tercer componente que antes no teníamos, que es una mucha mayor gobernabilidad" de cara a las reformas que el Gobierno planea implementar.

Por
Luis Caputo celebró la primera minoría en Diputados: Se acabó esa amenaza de que nos puedan voltear

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró que La Libertad Avanza cuente con la primera minoría en la Cámara de Diputados, en el marco de las reformas que el Gobierno planea implementar. "Se terminó esa amenaza de que nos pueden voltear, de nos pueden vetar algo", expresó.

El dólar cerró la semana cerca de los $1.500. 
Te puede interesar:

El dólar cerró la semana sin variaciones: cerca de los $1.500

El funcionario habló en el Encuentro de Líderes 2025 organizado por El Cronista para abordar "estrategias para el crecimiento y desarrollo en Argentina", donde destacó que en las elecciones legislativas "se ganó y por paliza, entonces a lo económico se le agrega una reafirmación en lo social que es muy fuerte, y que además genera un tercer componente que antes no teníamos, que es una mucha mayor gobernabilidad".

"A diferencia del pasado, esta es la primera vez en la que Argentina llega a un orden macroeconómico sólido por decisión política. Argentina siempre vivió en un desorden económico y las pocas veces que tuvimos cierto orden, siempre se daba porque veníamos de una crisis", señaló.

"Entonces, Argentina gatillaba una una crisis, el mercado hacía el ajuste y naturalmente después había un par de años más o menos razonables, pero inmediatamente incurríamos en una nueva crisis. ¿Por qué? Porque justamente no había una decisión política de sostener un orden macro y eso es lo que ha cambiado este presidente", resaltó el ministro.

"A este nuevo enfoque económico hoy se le agregan otros componentes que hasta hace poco no estaban, como un reapoyo social que alguno podía pensar que estaba en duda. Estuvimos durante 20 meses penando con un Congreso totalmente en contra, votando las leyes en contra, definitivamente queriendo romper el equilibrio fiscal para que al Gobierno le fuera mal. Ayer se confirmó, somos la primera minoría en la Cámara de Diputados. Es decir que no solo va a ser más sencillo pasar las reformas que queremos pasar, sino que además se terminó esa amenaza de que nos puedan voltear, esa amenaza de nos pueden vetar algo", agregó.

"Esto facilita mucho las cosas que queremos hacer. Entonces, no solo es lo económico, es lo social, es lo político y, por qué no decirlo también, es lo geopolítico. A todo esto le agregamos algo que también parecía una cosa imposible y es que el país más importante del mundo hoy es uno de los principales aliados estratégicos nuestros junto con Israel, y eso se ha demostrado en la práctica", señaló Caputo.

"Entonces, cuando combinamos estas cuatro cosas, yo creo realmente que viene un 2026 en el que sinceramente no podemos estar más optimistas", cerró.

Noticia en desarrollo.-

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Luis Caputo recibió a empresas británicas.

Caputo afirmó ante empresas británicas que "2026 será un año espectacular" y defendió la reforma laboral

El Gobierno cierra noviembre bajo presión del mercado y con datos clave del INDEC

El Gobierno cierra noviembre bajo presión del mercado y con datos clave del INDEC

La IGJ no está considerando recomendar una intervención de la AFA.

El Gobierno aclaró que "nadie está pensando" en intervenir la AFA

Los municipios piden que se apruebe el Presupuesto de la provincia de Buenos Aires
play

Los municipios piden que se apruebe la Ley de Financiamiento de la provincia de Buenos Aires

Cristian Auguadra será el nuevo titulra de la SIDE. 

Quién es Cristian Auguadra, el nuevo titular de la SIDE designado por el Gobierno

Cristian Auguadra es el nuevo titular de la SIDE

Oficializaron a Cristian Auguadra como nuevo titular de la SIDE tras la salida de Sergio Neiffert

Rating Cero

Ahora, llegó a la gran N roja, una serie televisiva estadounidense que está siendo tendencia, se trata de Desapariciones: ¿Vivos o muertos?, una producción estreno que captó la atención de miles de televidentes. 
play

Qué cuenta Desapariciones: ¿Vivos o muertos?, la serie documental que es de lo más visto de Netflix

Wonder Man se estrena en Disney+ el 27 de enero de 2026.

Marvel cambiará a un villano clave en su próxima serie: de quién se trata

La ex Gran Hermano y madre de gemelas no pudo evitar el quiebre emocional al recibir una sorpresa de último momento que la tomó completamente desprevenida. Su reacción fue grabada y conmovió a sus seguidores.
play

Daniela Celis se emocionó hasta las lágrimas tras una fuerte noticia y lo mostró en redes

La modelo y empresaria tiene 37 años.

Ivana Figueiras fue internada tras el escándalo con Darío Cvitanich y Chechu Bonelli: qué pasó

Sabrina Carpenter se encuentra de gira y se tomó el tiempo para responder a la Casa Blanca. 

Quién es la artista que se enfrentó a Trump y desató un fuerte debate en redes

Los famosos lograron una amistad que atraviesa la pantalla del certamen de cocina.

Maxi López reveló el secreto de Wanda Nara para salir perfecta: "Tiene un..."

últimas noticias

La eliminación de la tasa mínima por parte del Banco Central dio mayor libertad a los bancos para fijar sus intereses.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 750.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Hace 5 minutos
La pareja tenía un hijo.

Encontraron muerta a una pareja de argentinos en España: investigan si fue un femicidio y suicidio

Hace 8 minutos
Nicole Nahiara Mena está detenida acusada de matar a apuñaladas a su novio

Crimen en Remedios de Escalada: prisión preventiva a la joven que mató a su novio

Hace 11 minutos
McDonalds reafirma su compromiso con la inclusión laboral: emplea a más de 2 mil personas con discapacidad

McDonald's reafirma su compromiso con la inclusión laboral: emplea a más de 2 mil personas con discapacidad

Hace 16 minutos
El caso de este hombre que tenía gendes dolores de panza y recibió un diagnóstico que sorprendió a todos

Tenía un dolor de panza constante por comer elementos inesperados pero el verdadero diagnóstico era otro: qué sucedió

Hace 25 minutos