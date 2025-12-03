Luis Caputo celebró la primera minoría en Diputados: "Se acabó esa amenaza de que nos puedan voltear" El ministro de Economía disertó ante empresarios y celebró que el triunfo electoral en octubre "genera un tercer componente que antes no teníamos, que es una mucha mayor gobernabilidad" de cara a las reformas que el Gobierno planea implementar. Por + Seguir en







El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró que La Libertad Avanza cuente con la primera minoría en la Cámara de Diputados, en el marco de las reformas que el Gobierno planea implementar. "Se terminó esa amenaza de que nos pueden voltear, de nos pueden vetar algo", expresó.

El funcionario habló en el Encuentro de Líderes 2025 organizado por El Cronista para abordar "estrategias para el crecimiento y desarrollo en Argentina", donde destacó que en las elecciones legislativas "se ganó y por paliza, entonces a lo económico se le agrega una reafirmación en lo social que es muy fuerte, y que además genera un tercer componente que antes no teníamos, que es una mucha mayor gobernabilidad".

"A diferencia del pasado, esta es la primera vez en la que Argentina llega a un orden macroeconómico sólido por decisión política. Argentina siempre vivió en un desorden económico y las pocas veces que tuvimos cierto orden, siempre se daba porque veníamos de una crisis", señaló.

"Entonces, Argentina gatillaba una una crisis, el mercado hacía el ajuste y naturalmente después había un par de años más o menos razonables, pero inmediatamente incurríamos en una nueva crisis. ¿Por qué? Porque justamente no había una decisión política de sostener un orden macro y eso es lo que ha cambiado este presidente", resaltó el ministro.

"A este nuevo enfoque económico hoy se le agregan otros componentes que hasta hace poco no estaban, como un reapoyo social que alguno podía pensar que estaba en duda. Estuvimos durante 20 meses penando con un Congreso totalmente en contra, votando las leyes en contra, definitivamente queriendo romper el equilibrio fiscal para que al Gobierno le fuera mal. Ayer se confirmó, somos la primera minoría en la Cámara de Diputados. Es decir que no solo va a ser más sencillo pasar las reformas que queremos pasar, sino que además se terminó esa amenaza de que nos puedan voltear, esa amenaza de nos pueden vetar algo", agregó.

"Esto facilita mucho las cosas que queremos hacer. Entonces, no solo es lo económico, es lo social, es lo político y, por qué no decirlo también, es lo geopolítico. A todo esto le agregamos algo que también parecía una cosa imposible y es que el país más importante del mundo hoy es uno de los principales aliados estratégicos nuestros junto con Israel, y eso se ha demostrado en la práctica", señaló Caputo. "Entonces, cuando combinamos estas cuatro cosas, yo creo realmente que viene un 2026 en el que sinceramente no podemos estar más optimistas", cerró. Noticia en desarrollo.-