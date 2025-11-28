Crimen en Remedios de Escalada: la familia de la víctima marchó con fuertes críticas a la Policía

Decenas de vecinos, familiares y amigos se autoconvocaron en el sur del conurbano bonaerense tras el asesinato de Santiago, de 20 años, y la detención de su novia Naiara (16), presunta asesina.

La familia de Santiago Nahuel López Monte (20 años) , en Remedios de Escalada, Lanús, el joven asesinado por su novia de 16 años, recientemente detenida, se autoconvocó en una marcha en el sur del conurbano bonaerense con un pedido de justicia por la víctima.

Una menor mató a su novio en Remedios de Escalada y escapó: aseguró que se había lastimado con una reja

Decenas de vecinos, familiares y amigos se reunieron tras el crimen de Santiago, que se produjo en la casa ubicada en el cruce de las calles Ceferino Namuncurá y Lituania , tras un llamado al 911 de Naiara, la novia de 16 años, quien afirmó que la víctima se encontraba lastimado por querer saltar una reja y no tenía signos vitales.

" Lo que denuncia la familia, en este caso, es negligencia por parte de la Policía. Negligencia como mínimo, según lo que dice la familia. Porque Naiara, la acusada, se había profugado en primera instancia. D espués lograron capturarla a través de la investigación judicial que, por lo menos, su abogado Castillo está diciendo que trabaja de manera correcta. Pero no así la Policía ", expresó el periodista Hernán Nucera, en el programa El Diario , con la conducción

Además, añadió: " La familia consideran que dentro de la casa había más gente y no pudieron constatar las pericias policiales . En tanto, está faltando la moto de Santiago que también tenía algunas marcas de sangre. Nos pidieron que respetemos este momento y que no hablemos con ellos.

La Policía Bonaerense finalmente detuvo a Naiara, la joven de 16 años que mató a su novio en Remedios de Escalada. Tras permanecer prófuga, fue aprehendida en La Matanza durante las últimas horas del jueves.

Según detalló la periodista Yanina Álvarez en La Mañana por C5N, se había ordenado la detención por parte del fiscal Oscar Maidana, de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Lanús, considerando el hecho de que la causa se trasladó al fuero juvenil de Lomas De Zamora.

El hecho se conoció el miércoles, cuando una adolescente se comunicó al servicio de emergencias y aseguró que su pareja había tenía un "accidente" con una reja y que se encontraba sin signos vitales.

Tanto la Policía como una ambulancia llegaron al lugar, y constataron que el joven ya estaba muerto. Presentaba dos orificios en la zona izquierda del cuerpo: uno debajo de la tetilla y otro centímetros más abajo.

Según señaló la médica del SAME que lo atendió, las heridas que presentaba el cuerpo no eran compatibles con haberse enganchado con una reja. Mientras lo revisaba, la presunta agresora le gritaba y preguntaba: "¿Está vivo? Decime a qué hospital lo llevás". Luego, en medio de la confusión, se escapó del lugar.