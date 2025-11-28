28 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Crimen en Remedios de Escalada: la familia de la víctima marchó con fuertes críticas a la Policía

Decenas de vecinos, familiares y amigos se autoconvocaron en el sur del conurbano bonaerense tras el asesinato de Santiago, de 20 años, y la detención de su novia Naiara (16), presunta asesina.

Por

Familiares pidieron Justicia por Santiago.

La familia de Santiago Nahuel López Monte (20 años), en Remedios de Escalada, Lanús, el joven asesinado por su novia de 16 años, recientemente detenida, se autoconvocó en una marcha en el sur del conurbano bonaerense con un pedido de justicia por la víctima.

Te puede interesar:

Una menor mató a su novio en Remedios de Escalada y escapó: aseguró que se había lastimado con una reja

Decenas de vecinos, familiares y amigos se reunieron tras el crimen de Santiago, que se produjo en la casa ubicada en el cruce de las calles Ceferino Namuncurá y Lituania, tras un llamado al 911 de Naiara, la novia de 16 años, quien afirmó que la víctima se encontraba lastimado por querer saltar una reja y no tenía signos vitales.

"Lo que denuncia la familia, en este caso, es negligencia por parte de la Policía. Negligencia como mínimo, según lo que dice la familia. Porque Naiara, la acusada, se había profugado en primera instancia. Después lograron capturarla a través de la investigación judicial que, por lo menos, su abogado Castillo está diciendo que trabaja de manera correcta. Pero no así la Policía", expresó el periodista Hernán Nucera, en el programa El Diario, con la conducción

Además, añadió: "La familia consideran que dentro de la casa había más gente y no pudieron constatar las pericias policiales. En tanto, está faltando la moto de Santiago que también tenía algunas marcas de sangre. Nos pidieron que respetemos este momento y que no hablemos con ellos.

Crimen remedios de escalada

Detuvieron a Naiara, la joven que apuñaló y mató a su novio en Remedios de Escalada

La Policía Bonaerense finalmente detuvo a Naiara, la joven de 16 años que mató a su novio en Remedios de Escalada. Tras permanecer prófuga, fue aprehendida en La Matanza durante las últimas horas del jueves.

Según detalló la periodista Yanina Álvarez en La Mañana por C5N, se había ordenado la detención por parte del fiscal Oscar Maidana, de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Lanús, considerando el hecho de que la causa se trasladó al fuero juvenil de Lomas De Zamora.

El hecho se conoció el miércoles, cuando una adolescente se comunicó al servicio de emergencias y aseguró que su pareja había tenía un "accidente" con una reja y que se encontraba sin signos vitales.

Tanto la Policía como una ambulancia llegaron al lugar, y constataron que el joven ya estaba muerto. Presentaba dos orificios en la zona izquierda del cuerpo: uno debajo de la tetilla y otro centímetros más abajo.

Según señaló la médica del SAME que lo atendió, las heridas que presentaba el cuerpo no eran compatibles con haberse enganchado con una reja. Mientras lo revisaba, la presunta agresora le gritaba y preguntaba: "¿Está vivo? Decime a qué hospital lo llevás". Luego, en medio de la confusión, se escapó del lugar.

naiara crimen remedios de escalada
Naiara, detenida en Virrey del Pino.

Naiara, detenida en Virrey del Pino.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Detuvieron a Naiara, la joven que mató a su novio.

Detuvieron a Naiara, la joven que apuñaló y mató a su novio en Remedios de Escalada

Samuel Tobares, el joven fallecido en Córdoba.

Falleció un joven que volvía de trabajar y fue brutalmente golpeado por dos policías: "Lo mataron como si fuera un perro"

La historia del asesino en serie que mataba mujeres

Aterrorizó Junín y marcó un precedente clave en Argentina: de qué asesino en serie se trata

Un hombre chocó tres autos y se atrincheró en su vehículo.

Palermo: un hombre chocó tres autos estacionados y se atrincheró en su vehículo

En el accidente murió un matrimonio y resultaron heridos sus tres hijos.

Tragedia en José C. Paz: el conductor que atropelló y mató a un matrimonio salió en libertad

Rahmanullah Lakanwal fue detenido.

Tiroteo en Washington: para el FBI, el sospechoso tenía vínculos con fuerzas estadounidenses en Afganistán

Rating Cero

Torres le hizo una inesperada y espontánea propuesta de amor a la estrella catalana.
play

Ángela Torres sorprendió a Rosalía con una inesperada propuesta: "¿Querés ser...?"

La modelo llevó tranquilidad a sus seguidores aunque no ocultó la preocupación por su estado.

Preocupación en el espectáculo: internaron de urgencia a Rocío Marengo, en su octavo mes de embarazo

Una producción que combina humor, sensibilidad y vínculos inesperados.
play

Este es uno de los últimos éxitos de Tom Hanks y está siendo de lo más visto de Netflix: cuál es la trama

La estrella de Hollywood reveló detalles sobre su reciente soltería tras el divorcio.

Nicole Kidman habló por primera vez de su divorcio y reveló qué figuras de Hollywood la acompañan en el proceso

Esta adaptación para una novela cargada de drama es la película más vista de Netflix
play

Esta adaptación para una novela cargada de drama es la película más vista de Netflix: de cuál se trata

Una mezcla de ciencia ficción y aventura que cumple su promesa: entretener sin vueltas y con mucha adrenalina.
play

Esta película con Adam Driver combina viajes en el tiempo, dinosaurios, supervivencia y es tendencia en Netflix: cuál es

últimas noticias

Argentina tendría que invertir u$s2.300 millones para la adquisición de tres submarinos Scorpene.

El Gobierno intenta avanzar en la compra de tres submarinos a Francia que sigue en medio de trabas

Hace 9 minutos
play

Crimen en Remedios de Escalada: la familia de la víctima marchó con fuertes críticas a la Policía

Hace 35 minutos
Ornella y Miguel Ángel Calvete implicados en el caso de corrupción en la ANDIS.

Coimas en ANDIS: allanaron la oficina de Ornella Calvete en el Ministerio de Economía

Hace 37 minutos
play
Torres le hizo una inesperada y espontánea propuesta de amor a la estrella catalana.

Ángela Torres sorprendió a Rosalía con una inesperada propuesta: "¿Querés ser...?"

Hace 55 minutos
Andrii Yermak junto al presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

Renunció la mano derecha del presidente ucraniano Zelenski, acusado de corrupción en medio de la guerra

Hace 1 hora