Detuvieron al cantante de una reconocida banda de cuarteto en Córdoba Manejó con 1,11 gramos de alcohol en sangre, y lo demoraron después de una huida cinematográfica por el centro de la ciudad.







El músico quedó demorado junto a sus dos acompañantes y el rodado fue secuestrado. Redes Sociales

La ciudad de Córdoba se vio sacudida por la detención de un vocalista de una banda de cuarteto, después de una cinematográfica persecución. El músico y otras dos personas huyeron del barrio Cofico, en el centro de la capital cordobesa, después de protagonizar una pelea en un boliche.

El intérprete es Ezequiel Romano, integrante de Vacomoloko, fue el protagonista del hecho policial, cuya persecución terminó en Los Andes al 160, este martes, donde los efectivos les realizaron controles de alcoholemia y Romano tenía 1,11 gramos de alcohol en sangre. Los acompañantes también estaban ebrios.

Según el parte policial, después de la pelea el artista se dio a la fuga en una auto Volkswagen Up, “realizando maniobras imprudentes”. La huida terminó con los tres músicos a disposición de la justicia y el secuestro del rodado.

Los 3 músicos salieron de la disco y protagonizaron una discusión con otras personas Redes Sociales