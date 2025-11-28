Detuvieron a Naiara, la joven que apuñaló y mató a su novio en Remedios de Escalada

La menor de 16 años llamó al 911 y avisó que su pareja "se había lastimado con una reja". Luego de que la Policía constatara que había sufrido dos heridas cortopunzantes en el tórax, se dio a la fuga.

La Policía Bonaerense finalmente detuvo a Naiara, la joven de 16 años que mató a su novio en Remedios de Escalada. Tras permanecer prófuga, fue aprehendida en La Matanza durante las últimas horas del jueves.

Según detalló la periodista Yanina Álvarez en La Mañana por C5N, se había ordenado la detención por parte del fiscal Oscar Maidana, de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Lanús, considerando el hecho de que la causa se trasladó al fuero juvenil de Lomas De Zamora.

El hecho se conoció el miércoles, cuando una adolescente se comunicó al servicio de emergencias y aseguró que su pareja había tenía un "accidente" con una reja y que se encontraba sin signos vitales .

Tanto la Policía como una ambulancia llegaron al lugar, y constataron que el joven ya estaba muerto. Presentaba dos orificios en la zona izquierda del cuerpo: uno debajo de la tetilla y otro centímetros más abajo .

Según señaló la médica del SAME que lo atendió, las heridas que presentaba el cuerpo no eran compatibles con haberse enganchado con una reja . Mientras lo revisaba, la presunta agresora le gritaba y preguntaba: "¿Está vivo? Decime a qué hospital lo llevás". Luego, en medio de la confusión, se escapó del lugar .

"Voy a dejar la casa como un colador": las amenazas de la menor que mató a su novio en Remedios de Escalada

La Justicia inició una investigación en el marco del hecho, por el que se dieron a conocer unas amenazas a López Monte: "Conocés mi familia, no me conoces a mí, ¿me escuchaste? ¿Ustedes qué tienen para responder? Voy a ir y voy a dejar la casa como un colador, así de una te lo digo. Vos a mí no me conocés y Santiago me conoce muy bien. Él sabe la clase de persona que somos. No me van a decir que soy ninguna cagona. No quiero a la Policía".

En tanto, el fiscal Oscar Maidana, de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Lanús, ordenó las pericias en el lugar y la captura de la chica.

El testimonio del hermano del joven asesinado en Remedios de Escalada: "No se clavó una reja, lo apuñalaron"

Miguel, hermano de la víctima, apuntó contra la familia de la adolescente y sostuvo que son "narcos". "Ella llamó a mi mamá y le dijo que había apuñalado a mi hermano", contó a C5N. "Vinimos y pensamos que le había cortado el dedo o algo, porque la mina es muy violenta. Cuando llegamos estaba la ambulancia del SAME, el patrullero acá, allá al frente estaba la madre con los tres hermanos", relató, sobre la noche fatídica.

"Cuando le preguntamos por ella, el policía dijo 'se escapó recién'. No se te puede escapar la piba. 'Le entró crisis de nervios y se fue por ahí', dijo. "Todos conocemos que los padres son narco, tienen plata. El padre está preso por narco. El hermano lo está buscando la policía también por narco. ¿Cómo se te puede escapar? La piba acá, estando el muerto, mi hermano fallecido ahí, ella acá", cuestionó el joven.

"Ella vivía en mi casa con mi hermano y mi mamá de tanto que discutían les dijo que se vayan. La piba mandó un mensaje, fue, le dijo a la familia, vinieron a la casa de mi mamá, le cascotearon toda la casa, le rompieron todos los vidrios y querían entrar a la fuerza a hacer quilombo, porque decían que la pibita no era lo que decían", contó Miguel. Luego de esos eventos, Santiago se fue a vivir con su novia.

Volviendo a los hechos del martes por la noche, el joven explicó: "Según el policía, la chica le dijo que él quiso saltar la reja y se la clavó. Si vos mirás la reja, en ningún momento tiene sangre. Anoche tampoco. Y la moto que estaba ahí estaba llena de sangre".

En cuanto al paradero de la chica, aseguró: "La tienen refugiada por ahí. Del resto de los familiares que se supone que estaban en esta casa, tampoco se sabe. No sabemos si ellos están presos, si la piba está presa, no avisan nada".

"Mi mamá está destruida. Quiere justicia, que pague ella. Ella no es menor. Para matar a una persona no sos menor. Para planear todo lo que hicieron de sacarlo, ponerlo acá, porque a mi hermano lo mataron ahí adentro. Y a ella la ayudaron a sacarlo a mi hermano acá afuera", denunció.

"Acá no había sangre porque mi hermano nunca se clavó una reja. A él le metieron tres puñaladas con un cuchillo. El celular de mi hermano no aparece, el documento de mi hermano no aparece. Ella tenía la foto de mi hermano en el Instagram, desaparecieron todas las fotos, se borraron todas las fotos de mi hermano. No quedó nada de mi hermano", planteó.

"Santiago era buenito, iba al colegio, trabajaba con mi viejo de albañil. No andaba nada raro. ¿Sabés cuántas veces le dijimos que no se meta con ella? 'Ellos son narcos, te van a meter por mal camino, vas a terminar mal con ellos. Son gente que le gusta la plata fácil. No vas a aprender nada con ellos'. Pero se quedó", concluyó.

