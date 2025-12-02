Era un empleado de mantenimiento pero se convirtió en el perverso asesino de Yosemite: quién era La historia expone una vez más cómo ciertos crímenes rompen con las expectativas sociales sobre quién puede convertirse en protagonista de hechos extremos. Por + Seguir en







Sorprendió a todos: Cary Stayner era el responsable de varios crímenes.

Cary Stayner fue arrestado en 1999 por una serie de asesinatos cometidos en las inmediaciones del Parque Nacional de Yosemite, en California.

Las víctimas fueron cuatro mujeres: una empleada del parque y tres turistas extranjeras que visitaban la zona.

El caso generó una fuerte conmoción pública al ocurrir en un entorno turístico considerado seguro y de alta afluencia.

Tras el juicio, Stayner fue condenado a cadena perpetua, y el caso impulsó cambios y debates sobre la seguridad en parques nacionales de Estados Unidos. Un hecho criminal ocurrido en uno de los parques nacionales más emblemáticos de Estados Unidos volvió a captar la atención pública por el fuerte contraste entre la vida cotidiana del sospechoso y la gravedad de los hechos que se le atribuyen. Yosemite, asociado históricamente a la naturaleza y el turismo, quedó repentinamente vinculado a un caso que generó conmoción y múltiples interrogantes.

El perfil del principal involucrado desconcertó tanto a investigadores como a la opinión pública. Se trataba de una persona que desarrollaba tareas rutinarias, alejadas en apariencia de cualquier conducta violenta, lo que reforzó el impacto del caso al salir a la luz. El caso abrió un debate profundo sobre los antecedentes, las señales previas y la dificultad de anticipar conductas criminales en contextos laborales comunes.

La investigación puso el foco en su historial personal y en las circunstancias que rodearon los crímenes, así como en el impacto que tuvo el caso en la opinión pública por tratarse de un agresor que actuó en un entorno considerado seguro. De todas formas, queda claro que se trata de un femicida que estuvo en potencia por mucho tiempo y que, pese a sus justificaciones, mató a 4 mujeres.

Con el avance del proceso judicial, el nombre de Cary Stayner quedó asociado a uno de los episodios criminales más oscuros ocurridos en espacios turísticos en Estados Unidos, con consecuencias duraderas en materia de prevención y vigilancia.