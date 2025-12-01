1 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

"Me diste en el corazón": la declaración de la joven que mató a su novio en Lanús

La joven explicó que hubo una fuerte discusión previa al hecho que desembocó en la muerte de Santiago Nahuel López Monte, de 20 años, cuando se despertó y quiso salir a comprar comida.

Por
El joven tenía 20 años y la adolescente detenida

El joven tenía 20 años y la adolescente detenida, 16.

La adolescente de 16 años identificada como N.M.S., detenida por el asesinato a puñaladas de su novio, Santiago Nahuel López Monte (20), ocurrido el 26 de noviembre en una vivienda de Lanús, prestó declaración indagatoria ante el fiscal Juan Ignacio Colazo, de la UFI de Responsabilidad Juvenil N°2 de Lomas de Zamora.

Caren Itatí Ojeda murió tras desaparecer en el río Paraná cuando nadaba con amigos
Te puede interesar:

Encontraron a una gendarme muerta en el Río Paraná tras tres días de búsqueda

La joven fue arrestada el viernes pasado en La Matanza, donde se encontraba escondida en la casa de un familiar tras fugarse de la escena del crimen. La pista para su captura provino de un celular secuestrado en una unidad penitenciaria.

Durante su declaración, N.M.S. explicó que López Monte "venía a casa, se quedaba unos días, semanas", y que la noche del crimen él había regresado cerca de las 20. Ambos se acostaron y se durmieron.

La discusión fatal se desencadenó cuando la joven se despertó y quiso salir a comprar comida. N.M.S. relató: "Le dije varias veces que tenía mucha hambre y él me dice ‘dejame de joder’", lo que desató una "fuerte discusión".

El conflicto continuó en el patio delantero. La joven aseguró: "Me puse a llorar y le dije que no quería estar más con él, que agarre su ropa y se vaya a su casa". El forcejeo se produjo por las llaves de la casa y de la moto de ella.

N.M.S. detalló que durante el forcejeo se rompió el asiento de la moto de él. Enfadado, López Monte la miró y le dijo: "Hija de puta, ¿qué hiciste? Te voy a matar", por lo que ella corrió hacia dentro de la casa.

La adolescente afirmó que Santiago la persiguió. "Me agarra de los pelos y me da la cabeza contra la puerta. Me escupe en la cara y me decía ‘hija de puta', que me iba a matar, que ya lo tenía cansado", relató la adolescente.

En ese momento, N.M.S. tomó un cuchillo con la intención de asustarlo. "Yo lo quería amenazar para asustarlo y estiré mi brazo, como que le amagué con el cuchillo hacia el pecho para asustarlo", declaró.

Fue en ese instante que, según su versión, López Monte recibió la herida y le dijo: "Me diste en el corazón". La joven aseguró que luego salieron juntos para pedir ayuda y que ella llamó a una ambulancia.

Lanús adolescente mató a su novio

Finalmente, la adolescente reconoció que cuando llegó la policía, mintió: "Les digo, porque estaba muy asustada, 'tuvimos una pelea y él quiso saltar la reja y se enganchó'. Eso es lo que yo le digo a la policía, le dije eso porque tenía miedo que me lleven presa".

Tras el incidente, la adolescente se comunicó con su padre, Martín Ramón Mena, detenido en la Unidad Penitenciaria N° 40 de Lomas de Zamora. Esta llamada fue clave para que los investigadores lograran rastrear y localizar a la menor.

N.M.S. también detalló su contacto con la familia de la víctima. Ella relató que llamó a la madre de Santiago, informándole de la discusión. La madre respondió con vehemencia, según el testimonio de la joven: “¿qué le hiciste a mi hijo, qué le hiciste?”. Ante esa reacción, N.M.S. afirmó: “yo me quedé temblando con el celular en la mano, corto y me fui corriendo sola por la calle”. La adolescente justificó su fuga indicando que “tenía miedo que la familia de él o la policía me pegaran”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Vergonzoso: le robaron las medallas a un veterano de Malvinas en San Martín

Este martes habrá una marcha y un paro docente para repudiar los actos de violencia que se viven en el distrito

Grand Bourg: un grupo de padres agredieron a docentes a golpes y agua caliente

play

Disturbios, peleas y gases lacrimógenos en festejos de egresados en San Justo

La Policía de Córdoba intervino por el hecho.

Horror en Córdoba: un joven fue asesinado a la salida de una fiesta de egresados

El hombre fue detenido en Entre Ríos.

Abusó sexualmente de su hija durante 27 años y fue detenido

El hecho se produjo en las oficinas del diario La Stampa.

Italia: activistas propalestina destrozaron la redacción del diario La Stampa y dejaron amenazas

Rating Cero

play

BM lanzó su primer disco: "Se lo mostré a mi vieja y lo primero que hizo fue llorar"

Marta Fort está siendo vinculada con Alan Simón, el exGran Hermano

Marta Fort, ¿de novia con un ex - Gran Hermano?

La pareja suele mantener su vida privada con bajo perfil, pero distintas señales recientes generaron especulación en redes.

Este famoso corredor de Fórmula 1 estaría esperando un hijo con su pareja: quién es

Estrenos de Netflix que destacan entre nuevas series y películas del mes.

Series y películas que llegan a Netflix en diciembre 2025: son muy esperadas

Tom Hanks se destaca en una nueva película de Netflix. 
play

Está en Netflix y sorprende con su trama: un hombre mayor que planea su muerte

Un producto con precios de lujo.

Este es el perfume favorito de Peso Pluma: cuánto sale en Argentina

últimas noticias

play

Trump dio un ultimátum a Maduro para que abandone Venezuela: tiene tiempo hasta el viernes

Hace 13 minutos
Alejandra Monteoliva se prepara para asumir como ministra de Seguridad.

Alejandra Monteoliva asumirá este martes como ministra de Seguridad por Patricia Bullrich

Hace 22 minutos
Diosdado Cabello y Nicolás Maduro.

Argentina acusó a Venezuela ante la Corte Internacional y pidió la captura de Nicolás Maduro

Hace 54 minutos
La variación nominal de los ingresos fue del 19,7%, muy por debajo de la inflación del período, que se ubicó cerca del 31%.

La recaudación tributaria tuvo una caída interanual de casi el 9% en noviembre

Hace 1 hora
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 2 de diciembre

Hace 1 hora