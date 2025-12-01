"Me diste en el corazón": la declaración de la joven que mató a su novio en Lanús

La joven explicó que hubo una fuerte discusión previa al hecho que desembocó en la muerte de Santiago Nahuel López Monte, de 20 años, cuando se despertó y quiso salir a comprar comida.

La adolescente de 16 años identificada como N.M.S. , detenida por el asesinato a puñaladas de su novio, Santiago Nahuel López Monte (20) , ocurrido el 26 de noviembre en una vivienda de Lanús , prestó declaración indagatoria ante el fiscal Juan Ignacio Colazo, de la UFI de Responsabilidad Juvenil N°2 de Lomas de Zamora.

La joven fue arrestada el viernes pasado en La Matanza, donde se encontraba escondida en la casa de un familiar tras fugarse de la escena del crimen . La pista para su captura provino de un celular secuestrado en una unidad penitenciaria.

Durante su declaración, N.M.S. explicó que López Monte "venía a casa, se quedaba unos días, semanas" , y que la noche del crimen él había regresado cerca de las 20. Ambos se acostaron y se durmieron.

La discusión fatal se desencadenó cuando la joven se despertó y quiso salir a comprar comida. N.M.S. relató: "Le dije varias veces que tenía mucha hambre y él me dice ‘dejame de joder’" , lo que desató una "fuerte discusión" .

El conflicto continuó en el patio delantero. La joven aseguró: "Me puse a llorar y le dije que no quería estar más con él, que agarre su ropa y se vaya a su casa" . El forcejeo se produjo por las llaves de la casa y de la moto de ella.

N.M.S. detalló que durante el forcejeo se rompió el asiento de la moto de él. Enfadado, López Monte la miró y le dijo: "Hija de puta, ¿qué hiciste? Te voy a matar", por lo que ella corrió hacia dentro de la casa.

La adolescente afirmó que Santiago la persiguió. "Me agarra de los pelos y me da la cabeza contra la puerta. Me escupe en la cara y me decía ‘hija de puta', que me iba a matar, que ya lo tenía cansado", relató la adolescente.

En ese momento, N.M.S. tomó un cuchillo con la intención de asustarlo. "Yo lo quería amenazar para asustarlo y estiré mi brazo, como que le amagué con el cuchillo hacia el pecho para asustarlo", declaró.

Fue en ese instante que, según su versión, López Monte recibió la herida y le dijo: "Me diste en el corazón". La joven aseguró que luego salieron juntos para pedir ayuda y que ella llamó a una ambulancia.

Lanús adolescente mató a su novio

Finalmente, la adolescente reconoció que cuando llegó la policía, mintió: "Les digo, porque estaba muy asustada, 'tuvimos una pelea y él quiso saltar la reja y se enganchó'. Eso es lo que yo le digo a la policía, le dije eso porque tenía miedo que me lleven presa".

Tras el incidente, la adolescente se comunicó con su padre, Martín Ramón Mena, detenido en la Unidad Penitenciaria N° 40 de Lomas de Zamora. Esta llamada fue clave para que los investigadores lograran rastrear y localizar a la menor.

N.M.S. también detalló su contacto con la familia de la víctima. Ella relató que llamó a la madre de Santiago, informándole de la discusión. La madre respondió con vehemencia, según el testimonio de la joven: “¿qué le hiciste a mi hijo, qué le hiciste?”. Ante esa reacción, N.M.S. afirmó: “yo me quedé temblando con el celular en la mano, corto y me fui corriendo sola por la calle”. La adolescente justificó su fuga indicando que “tenía miedo que la familia de él o la policía me pegaran”.