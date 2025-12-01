"Me diste en el corazón": la declaración de la joven que mató a su novio en Lanús

El joven tenía 20 años y la adolescente detenida, 16.
La adolescente de 16 años identificada como N.M.S., detenida por el asesinato a puñaladas de su novio, Santiago Nahuel López Monte (20), ocurrido el 26 de noviembre en una vivienda de Lanús, prestó declaración indagatoria ante el fiscal Juan Ignacio Colazo, de la UFI de Responsabilidad Juvenil N°2 de Lomas de Zamora.
La joven fue arrestada el viernes pasado en La Matanza, donde se encontraba escondida en la casa de un familiar tras fugarse de la escena del crimen. La pista para su captura provino de un celular secuestrado en una unidad penitenciaria.
Durante su declaración, N.M.S. explicó que López Monte "venía a casa, se quedaba unos días, semanas", y que la noche del crimen él había regresado cerca de las 20. Ambos se acostaron y se durmieron.
La discusión fatal se desencadenó cuando la joven se despertó y quiso salir a comprar comida. N.M.S. relató: "Le dije varias veces que tenía mucha hambre y él me dice ‘dejame de joder’", lo que desató una "fuerte discusión".
El conflicto continuó en el patio delantero. La joven aseguró: "Me puse a llorar y le dije que no quería estar más con él, que agarre su ropa y se vaya a su casa". El forcejeo se produjo por las llaves de la casa y de la moto de ella.
N.M.S. detalló que durante el forcejeo se rompió el asiento de la moto de él. Enfadado, López Monte la miró y le dijo: "Hija de puta, ¿qué hiciste? Te voy a matar", por lo que ella corrió hacia dentro de la casa.
La adolescente afirmó que Santiago la persiguió. "Me agarra de los pelos y me da la cabeza contra la puerta. Me escupe en la cara y me decía ‘hija de puta', que me iba a matar, que ya lo tenía cansado", relató la adolescente.
En ese momento, N.M.S. tomó un cuchillo con la intención de asustarlo. "Yo lo quería amenazar para asustarlo y estiré mi brazo, como que le amagué con el cuchillo hacia el pecho para asustarlo", declaró.
Fue en ese instante que, según su versión, López Monte recibió la herida y le dijo: "Me diste en el corazón". La joven aseguró que luego salieron juntos para pedir ayuda y que ella llamó a una ambulancia.
Finalmente, la adolescente reconoció que cuando llegó la policía, mintió: "Les digo, porque estaba muy asustada, 'tuvimos una pelea y él quiso saltar la reja y se enganchó'. Eso es lo que yo le digo a la policía, le dije eso porque tenía miedo que me lleven presa".
Tras el incidente, la adolescente se comunicó con su padre, Martín Ramón Mena, detenido en la Unidad Penitenciaria N° 40 de Lomas de Zamora. Esta llamada fue clave para que los investigadores lograran rastrear y localizar a la menor.
N.M.S. también detalló su contacto con la familia de la víctima. Ella relató que llamó a la madre de Santiago, informándole de la discusión. La madre respondió con vehemencia, según el testimonio de la joven: “¿qué le hiciste a mi hijo, qué le hiciste?”. Ante esa reacción, N.M.S. afirmó: “yo me quedé temblando con el celular en la mano, corto y me fui corriendo sola por la calle”. La adolescente justificó su fuga indicando que “tenía miedo que la familia de él o la policía me pegaran”.