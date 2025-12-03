Los municipios piden que se apruebe la Ley de Financiamiento de la provincia de Buenos Aires

Maximiliano Suéscun, intendente de Rauch, habló de una "Legislatura atomizada" y pidió "que se aborde urgente este tema para que se logren los consensos necesarios". "Necesitamos las herramientas para poder gobernar en un año muy complejo", subrayó.

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires se reúne este jueves para tratar el pedido de endeudamiento elevado por el gobernador Axel Kicillof , una herramienta clave para sostener obras públicas, programas sociales y servicios esenciales cuyos recortes ya comenzaron a impactar en la gestión diaria, luego de que se aprobara el Presupuesto 2026, pero quedara pendiente para una sesión especial la Ley de Financiamiento.

Aunque desde algunos sectores señalan que Juntos por el Cambio intenta bloquear el financiamiento para “asfixiar” políticamente al gobernador, desde el interior de la dirigencia municipal ofrecen una lectura más amplia.

En diálogo con Radio 10, el intendente de Rauch, Maximiliano Suéscun (UCR), aseguró que la demora en la aprobación del endeudamiento no responde únicamente a una postura opositora.

“No estoy tan de acuerdo con que sea la oposición la que está trabando. Hay una Legislatura muy atomizada, con dificultades para generar consensos. Esos ruidos están dentro del propio oficialismo y también en una oposición fragmentada”, explicó.

Suéscun, quien preside el Foro de Intendentes Radicales, que reúne a 27 distritos bonaerenses, insistió en la necesidad de avanzar con el proyecto: “Necesitamos, tanto los ejecutivos locales como el provincial, las herramientas para poder gobernar en un año muy complejo”.

El jefe comunal sostuvo que la aprobación del endeudamiento es clave para aliviar la situación financiera de los gobiernos locales, que se encuentran “en la trinchera”, respondiendo a demandas cotidianas en un contexto económico crítico.

“El fondo para los municipios es indispensable. Pedimos que sea de libre disponibilidad y logramos acordarlo, porque es un momento muy complejo. Hoy los gobiernos locales son el dispositivo más eficiente del Estado para dar respuestas reales”, afirmó.

Suéscun remarcó que parte del financiamiento solicitado no implica incrementar el stock total de deuda, sino renovar vencimientos inminentes que la Provincia no podría afrontar sin afectar partidas operativas: “Es muy difícil sacar recursos del presupuesto cotidiano para pagar deudas. Mucho de este endeudamiento es refinanciar lo que ya existe”.

Según el intendente, el tratamiento del proyecto se ve condicionado por discusiones políticas que no siempre representan las necesidades urgentes de los vecinos. “No todo el tiempo se trabaja con la agenda de los territorios. A veces entran en juego temas que no vienen al caso. Nosotros necesitamos que se aborde este tema urgente y se logren los consensos necesarios”, expresó.

El gobierno provincial advirtió que, sin la autorización legislativa, podrían verse afectadas obras, programas esenciales e incluso la capacidad de cumplir compromisos básicos como el pago de salarios. “Esperemos que prime la racionalidad”, señalaron desde el entorno del gobernador, que días atrás pidió públicamente a todas las fuerzas acompañar el proyecto.

Por otro lado, Kicillof renovó sus cuestionamientos contra el gobierno de Javier Milei y alertó por el impacto de la caída de la actividad económica: "Estamos transitando una profunda recesión que afecta, en nuestra Provincia, a prácticamente todos los sectores de la actividad".

"Cuando se compara lo que ocurría antes del plan económico de Milei, la actividad económica en nuestra provincia cayó un 5,7%, la industria en valores con pocos antecedentes cayó un 10%, la construcción un 25% y el comercio un 8%. Se perdieron 18 mil empresas en el país y 5 mil en nuestra Provincia. Hay una pérdida en la Provincia de 172 mil puestos de trabajo y cerca de 1.000 obras frenadas en todos los rubros", marcó el gobernante bonaerense.

En esta línea, se refirió al impacto en la Provincia por las medidas de la administración de La Libertad Avanza: "Para nosotros, esto se traduce en demanda de medicamentos, de alimentos, de acompañamiento económico para pagar el alquiler y los gastos fijos, que se multiplicaron en todos los municipios de la Provincia, gente buscando trabajo en cantidades que no ocurría hace muchísimo tiempo y endeudamiento de las familias".

En tanto, Kicillof acusó al Gobierno de presionar a la Provincia. "Además del problema económico, se agrega el asedio financiero ilegal a nuestra Provincia, el intento de asfixiarla. Hablo de nuestra provincia pero podría generalizarlo a la enorme mayoría de las provincias argentinas", enfatizó.

"En estos dos años, nuestra provincia fue objeto de una situación donde se habló irresponsablemente de amenazas de intervención, hay diariamente exclusiones deliberadas en reuniones presuntamente federales y agresiones públicas diarias. A eso se le agrega la estrategia de ahogar financieramente a la Provincia: no le transfieren fondos que tienen que ver con la seguridad, la compensación del transporte, las cajas previsionales y el incentivo docente", aseveró.