3 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Los municipios piden que se apruebe la Ley de Financiamiento de la provincia de Buenos Aires

Maximiliano Suéscun, intendente de Rauch, habló de una "Legislatura atomizada" y pidió "que se aborde urgente este tema para que se logren los consensos necesarios". "Necesitamos las herramientas para poder gobernar en un año muy complejo", subrayó.

Por
Los municipios piden que se apruebe el Presupuesto de la provincia de Buenos Aires

Los municipios piden que se apruebe el Presupuesto de la provincia de Buenos Aires

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires se reúne este jueves para tratar el pedido de endeudamiento elevado por el gobernador Axel Kicillof, una herramienta clave para sostener obras públicas, programas sociales y servicios esenciales cuyos recortes ya comenzaron a impactar en la gestión diaria, luego de que se aprobara el Presupuesto 2026, pero quedara pendiente para una sesión especial la Ley de Financiamiento.

Kicillof participó de un acto en San Vicente.
Te puede interesar:

Kicillof le tomó juramento a la nueva ministra de Educación: "Si no tenés la escuela, es una libertad trucha"

Aunque desde algunos sectores señalan que Juntos por el Cambio intenta bloquear el financiamiento para “asfixiar” políticamente al gobernador, desde el interior de la dirigencia municipal ofrecen una lectura más amplia.

En diálogo con Radio 10, el intendente de Rauch, Maximiliano Suéscun (UCR), aseguró que la demora en la aprobación del endeudamiento no responde únicamente a una postura opositora.

“No estoy tan de acuerdo con que sea la oposición la que está trabando. Hay una Legislatura muy atomizada, con dificultades para generar consensos. Esos ruidos están dentro del propio oficialismo y también en una oposición fragmentada”, explicó.

Suéscun, quien preside el Foro de Intendentes Radicales, que reúne a 27 distritos bonaerenses, insistió en la necesidad de avanzar con el proyecto: “Necesitamos, tanto los ejecutivos locales como el provincial, las herramientas para poder gobernar en un año muy complejo”.

Embed

El jefe comunal sostuvo que la aprobación del endeudamiento es clave para aliviar la situación financiera de los gobiernos locales, que se encuentran “en la trinchera”, respondiendo a demandas cotidianas en un contexto económico crítico.

“El fondo para los municipios es indispensable. Pedimos que sea de libre disponibilidad y logramos acordarlo, porque es un momento muy complejo. Hoy los gobiernos locales son el dispositivo más eficiente del Estado para dar respuestas reales”, afirmó.

Suéscun remarcó que parte del financiamiento solicitado no implica incrementar el stock total de deuda, sino renovar vencimientos inminentes que la Provincia no podría afrontar sin afectar partidas operativas: “Es muy difícil sacar recursos del presupuesto cotidiano para pagar deudas. Mucho de este endeudamiento es refinanciar lo que ya existe”.

Suescun Rauch
Suescun pidió generar consensos.

Suescun pidió generar consensos.

Según el intendente, el tratamiento del proyecto se ve condicionado por discusiones políticas que no siempre representan las necesidades urgentes de los vecinos. “No todo el tiempo se trabaja con la agenda de los territorios. A veces entran en juego temas que no vienen al caso. Nosotros necesitamos que se aborde este tema urgente y se logren los consensos necesarios”, expresó.

El gobierno provincial advirtió que, sin la autorización legislativa, podrían verse afectadas obras, programas esenciales e incluso la capacidad de cumplir compromisos básicos como el pago de salarios. “Esperemos que prime la racionalidad”, señalaron desde el entorno del gobernador, que días atrás pidió públicamente a todas las fuerzas acompañar el proyecto.

Axel Kicillof advirtió por el alcance de la recesión: "Afecta a prácticamente todos los sectores"

Por otro lado, Kicillof renovó sus cuestionamientos contra el gobierno de Javier Milei y alertó por el impacto de la caída de la actividad económica: "Estamos transitando una profunda recesión que afecta, en nuestra Provincia, a prácticamente todos los sectores de la actividad".

"Cuando se compara lo que ocurría antes del plan económico de Milei, la actividad económica en nuestra provincia cayó un 5,7%, la industria en valores con pocos antecedentes cayó un 10%, la construcción un 25% y el comercio un 8%. Se perdieron 18 mil empresas en el país y 5 mil en nuestra Provincia. Hay una pérdida en la Provincia de 172 mil puestos de trabajo y cerca de 1.000 obras frenadas en todos los rubros", marcó el gobernante bonaerense.

En esta línea, se refirió al impacto en la Provincia por las medidas de la administración de La Libertad Avanza: "Para nosotros, esto se traduce en demanda de medicamentos, de alimentos, de acompañamiento económico para pagar el alquiler y los gastos fijos, que se multiplicaron en todos los municipios de la Provincia, gente buscando trabajo en cantidades que no ocurría hace muchísimo tiempo y endeudamiento de las familias".

En tanto, Kicillof acusó al Gobierno de presionar a la Provincia. "Además del problema económico, se agrega el asedio financiero ilegal a nuestra Provincia, el intento de asfixiarla. Hablo de nuestra provincia pero podría generalizarlo a la enorme mayoría de las provincias argentinas", enfatizó.

"En estos dos años, nuestra provincia fue objeto de una situación donde se habló irresponsablemente de amenazas de intervención, hay diariamente exclusiones deliberadas en reuniones presuntamente federales y agresiones públicas diarias. A eso se le agrega la estrategia de ahogar financieramente a la Provincia: no le transfieren fondos que tienen que ver con la seguridad, la compensación del transporte, las cajas previsionales y el incentivo docente", aseveró.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Kicillof pidió a la Legislatura bonaerense que apruebe el financiamiento y anunció un fondo para municipios

La Provincia declaró la emergencia económica y dejó pendiente la ley de financiamiento

La Provincia declaró la emergencia económica y dejó pendiente la ley de financiamiento

Kicillof y Otermín recorrieron las obras del Polo Educativo de Nueva Esperanza en Lomas de Zamora.

Kicillof y Otermín recorrieron las obras del Polo Educativo de Nueva Esperanza en Lomas de Zamora

Quién es Flavia Terigi, la elegida por Kicillof para reemplazar a Sileoni en Educación

Quién es Flavia Terigi, la elegida por Kicillof para reemplazar a Sileoni en Educación

Alberto Sileoni junto a Axel Kicillof.

Cambios en el Gabinete de Axel Kicillof: Alberto Sileoni renunció en Educación y lo reemplazará Flavia Terigi

La IGJ no está considerando recomendar una intervención de la AFA.

El Gobierno aclaró que "nadie está pensando" en intervenir la AFA

Rating Cero

Ahora, llegó a la gran N roja, una serie televisiva estadounidense que está siendo tendencia, se trata de Desapariciones: ¿Vivos o muertos?, una producción estreno que captó la atención de miles de televidentes. 
play

Qué cuenta Desapariciones: ¿Vivos o muertos?, la serie documental que es de lo más visto de Netflix

Wonder Man se estrena en Disney+ el 27 de enero de 2026.

Marvel cambiará a un villano clave en su próxima serie: de quién se trata

La ex Gran Hermano y madre de gemelas no pudo evitar el quiebre emocional al recibir una sorpresa de último momento que la tomó completamente desprevenida. Su reacción fue grabada y conmovió a sus seguidores.
play

Daniela Celis se emocionó hasta las lágrimas tras una fuerte noticia y lo mostró en redes

La modelo y empresaria tiene 37 años.

Ivana Figueiras fue internada tras el escándalo con Darío Cvitanich y Chechu Bonelli: qué pasó

Sabrina Carpenter se encuentra de gira y se tomó el tiempo para responder a la Casa Blanca. 

Quién es la artista que se enfrentó a Trump y desató un fuerte debate en redes

Los famosos lograron una amistad que atraviesa la pantalla del certamen de cocina.

Maxi López reveló el secreto de Wanda Nara para salir perfecta: "Tiene un..."

últimas noticias

El caso de este hombre que tenía gendes dolores de panza y recibió un diagnóstico que sorprendió a todos

Tenía un dolor de panza constante por comer elementos inesperados pero el verdadero diagnóstico era otro: qué sucedió

Hace 13 minutos
play

Protesta de los trabajadores del INTI en la General Paz: tensión por incidentes con Policía

Hace 17 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja, una serie televisiva estadounidense que está siendo tendencia, se trata de Desapariciones: ¿Vivos o muertos?, una producción estreno que captó la atención de miles de televidentes. 

Qué cuenta Desapariciones: ¿Vivos o muertos?, la serie documental que es de lo más visto de Netflix

Hace 20 minutos
El precio de la carne jugará un rol central en la inflación. 

Impulsada por la carne, la inflación de noviembre volvería a ubicarse arriba del 2%

Hace 23 minutos
El SMN adelantó cómo estará el clima en verano. 

Verano 2025 en Argentina: qué prevé el Servicio Meteorológico Nacional para las vacaciones

Hace 35 minutos