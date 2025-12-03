3 de diciembre de 2025 Inicio
Festejo de fin de curso y destrozos en un colegio: dejaron libres a más de 100 alumnos

Las autoridades del Colegio Universitario Santa María, ubicado en Godoy Cruz, Mendoza, decidieron echar a 115 estudiantes después de que generaron daños en la institución durante su último día de clases.

Las imágenes de los destrozos se compartieron en redes sociales. 

Más de 100 alumnos de 5° año fueron sancionados en el Colegio Universitario Santa María, ubicado en la localidad de Godoy Cruz, en Mendoza. Las autoridades de la institución decidieron penalizar a los estudiantes después de que generaron destrozos durante los festejos del último día de clases.

En redes sociales se compartieron varias imágenes sobre los disturbios que generaron los alumnos dentro de la institución, donde se puede observar hojas sobre el piso en las aulas, pasillos y patio y daños materiales. Desde el Consejo Escolar brindaron detalles sobre lo ocurrido y las medidas que se tomaron al respecto.

"La Universidad Champagnat y el Colegio Universitario Santa María reafirman que el régimen institucional reconoce, entre los derechos de los estudiantes, el de ser formados, orientados y acompañados en la adquisición de normas éticas y morales", expresaron en un comunicado.

Según informaron desde Diario Uno, la sanción consiste en la aplicación de "20 amonestaciones a cada alumno identificado. Sin embargo, se estableció un mecanismo de reducción de la pena: solo podrán bajar las amonestaciones a 14 si completan un plan correctivo".

Los padres y madres de los alumnos se reunieron en las inmediaciones del colegio: "No avalamos los destrozos y desmanes. A los padres nunca los tuvo en cuenta, hemos recibido el dictamen sabiendo que hay un grupo de los revoltosos, que tenemos fotos y videos que son los que más generaron destrozos. A los cuales han quedado exentos de estas amonestaciones masivas", contó una madre para Radio Nihuil.

