El desconsuelo de la hermana del joven asesinado en Lanús: "Lo que dice es todo mentira"

Tamara desmintió a la menor, quien en su declaración aseguró que "quiso asustarlo y se le fue la mano". Además, agregó que la familia exigirá que la joven quede detenida por la muerte de Santiago Nahuel López Monte.

En el marco del brutal asesinato de Santiago Nahuel López, presuntamente a manos de su novia, una adolescente de 16 años, la familia de la víctima rompió el silencio y exigió a la Justicia que la imputada permanezca detenida. Tamara López, hermana de Santiago, habló sobre las declaraciones que brindó la menor y aseguró que "lo que dice es todo mentira".

" Nosotros lo que pedimos es que ella quede presa porque no puede ser que ella asesina a mi hermano y ahora pida que la liberen. Todo lo que dice es mentira", sentenció López.

La hermana de la víctima desestimó por completo el argumento de que la acusada actuó bajo miedo, revelando un historial de amenazas previas. "Ella decía que tenía miedo, pero ella misma nos mandaba audios diciendo que nos iba a llenar la casa de agujeros. ¿Eso es tener miedo?" , cuestionó.

Además, la familia puso en tela de juicio el entorno de la imputada, señalando que sus amigas, quienes incluso irán a testificar, "comparten videos en donde también más de lo mismo que comparte ella, de que hay que golpear a los hombres. Entonces, no tiene sentido".

La acusación más fuerte se centró en la escena del crimen y las lesiones de Santiago, donde la familia encontró severas inconsistencias con el relato de la joven. Tamara López aseguró que la autopsia revelará que Santiago no solo tenía una puñalada, sino dos.

"Mi hermano tenía dos apuñaladas, no una, dos. Y también tenía cortados todos los brazos", denunció en diálogo con Alejandro Moreyra en C5N, señalando que esas "tajos gigantes" serían claras marcas de defensa por parte de su hermano, lo que desmentiría una agresión unilateral.

"Se va a determinar con la autopsia y los pericias que él lo maltrató ese día", afirmó. También desmintió un detalle clave en la versión de la imputada: "Cuando yo descubro el cuerpo de mi hermano con los policías, mi hermano estaba en cuero. No existe tal remera", contradiciendo la declaración de que Santiago se había levantado la prenda tras ser apuñalado.

Finalmente, la familia se enfocó en el presunto encubrimiento y la manipulación de la escena. La acusada habría declarado que salieron a pedir ayuda, pero la hermana de Santiago lo desmiente categóricamente: "Toda la sangre que hay está adentro de la casa. No existe esa sangre fuera de la casa. Investigar. Nunca salieron a pedir ayuda. Nunca. Cuando mi hermano ya estaba fuera, ya estaba muerto. Nadie escuchó esos gritos".

Esto deja una pregunta central para la investigación: "¿Cómo llega el cuerpo de mi hermano afuera? ¿Lo saca ella o si lo saca alguien más? Porque ya queda en evidencia de que toda la familia la ayudó", concluyó Tamara López.