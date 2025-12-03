3 de diciembre de 2025 Inicio
Oficializaron a Cristian Auguadra como nuevo titular de la SIDE tras la salida de Sergio Neiffert

Se trata de una figura cercana a Santiago Caputo, quien se desempeñaba anteriormente como jefe de Asuntos Internos.

Cristian Auguadra es el nuevo titular de la SIDE

Cristian Auguadra es el nuevo titular de la SIDE

El Gobierno nacional oficializó este miércoles un cambio clave en la cúpula de la inteligencia estatal: Cristian Auguadra fue designado como el nuevo titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).




Esta medida, que ya había sido anticipada el martes, se formalizó mediante el Decreto 852/2025, publicado en el Boletín Oficial, y lleva las firmas del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El mismo decreto no solo designó a Auguadra como nuevo secretario de Inteligencia, sino que también dispuso el cese de Sergio Darío Neiffert al frente del organismo y aceptó la renuncia de Auguadra a su cargo anterior como Inspector General de la División de Asuntos Internos (DAI), completando así la transición.

Sergio Neiffert AFI SIDE
Sergio Neiffert dejó de ser el titular de la SIDE.

Sergio Neiffert dejó de ser el titular de la SIDE.

Este cambio de mando ocurre inmediatamente después de que la Vocería Presidencial confirmara el cierre de la primera etapa de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN).

La decisión de nombrar a Auguadra responde a la necesidad anunciada de que la conducción del sistema pasara a manos de un funcionario con un "perfil técnico y expertise en auditoría, gestión de riesgos y modernización institucional".

Quién es Cristian Auguadra, el nuevo titular de la SIDE

Auguadra, de profesión contador público, es considerado un hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo, quien tomó el mando del rediseño del aparato de inteligencia desde el inicio de la gestión.

El Gobierno volvió a reforzar que la nueva etapa buscará profundizar la modernización técnica, consolidar los mecanismos de control y fortalecer la planificación estratégica, con el objetivo final de "avanzar hacia un sistema de inteligencia ágil, integrado y profesional".

Qué cuenta Desapariciones: ¿Vivos o muertos?, la serie documental que es de lo más visto de Netflix

Wonder Man se estrena en Disney+ el 27 de enero de 2026.

Marvel cambiará a un villano clave en su próxima serie: de quién se trata

La ex Gran Hermano y madre de gemelas no pudo evitar el quiebre emocional al recibir una sorpresa de último momento que la tomó completamente desprevenida. Su reacción fue grabada y conmovió a sus seguidores.
play

Daniela Celis se emocionó hasta las lágrimas tras una fuerte noticia y lo mostró en redes

La modelo y empresaria tiene 37 años.

Ivana Figueiras fue internada tras el escándalo con Darío Cvitanich y Chechu Bonelli: qué pasó

Sabrina Carpenter se encuentra de gira y se tomó el tiempo para responder a la Casa Blanca. 

Quién es la artista que se enfrentó a Trump y desató un fuerte debate en redes

Los famosos lograron una amistad que atraviesa la pantalla del certamen de cocina.

Maxi López reveló el secreto de Wanda Nara para salir perfecta: "Tiene un..."

Nicole Nahiara Mena está detenida acusada de matar a apuñaladas a su novio

Crimen en Remedios de Escalada: prisión preventiva a la joven que mató a su novio

McDonalds reafirma su compromiso con la inclusión laboral: emplea a más de 2 mil personas con discapacidad

McDonald's reafirma su compromiso con la inclusión laboral: emplea a más de 2 mil personas con discapacidad

El caso de este hombre que tenía gendes dolores de panza y recibió un diagnóstico que sorprendió a todos

Tenía un dolor de panza constante por comer elementos inesperados pero el verdadero diagnóstico era otro: qué sucedió

Protesta de los trabajadores del INTI en la General Paz: tensión por incidentes con Policía

Qué cuenta Desapariciones: ¿Vivos o muertos?, la serie documental que es de lo más visto de Netflix

