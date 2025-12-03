Oficializaron a Cristian Auguadra como nuevo titular de la SIDE tras la salida de Sergio Neiffert Se trata de una figura cercana a Santiago Caputo, quien se desempeñaba anteriormente como jefe de Asuntos Internos. Por + Seguir en







Cristian Auguadra es el nuevo titular de la SIDE

El Gobierno nacional oficializó este miércoles un cambio clave en la cúpula de la inteligencia estatal: Cristian Auguadra fue designado como el nuevo titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

Esta medida, que ya había sido anticipada el martes, se formalizó mediante el Decreto 852/2025, publicado en el Boletín Oficial, y lleva las firmas del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El mismo decreto no solo designó a Auguadra como nuevo secretario de Inteligencia, sino que también dispuso el cese de Sergio Darío Neiffert al frente del organismo y aceptó la renuncia de Auguadra a su cargo anterior como Inspector General de la División de Asuntos Internos (DAI), completando así la transición.

Sergio Neiffert AFI SIDE Sergio Neiffert dejó de ser el titular de la SIDE. Este cambio de mando ocurre inmediatamente después de que la Vocería Presidencial confirmara el cierre de la primera etapa de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN).

La decisión de nombrar a Auguadra responde a la necesidad anunciada de que la conducción del sistema pasara a manos de un funcionario con un "perfil técnico y expertise en auditoría, gestión de riesgos y modernización institucional".