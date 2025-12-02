Quiénes son los cinco argentinos detenidos en Miami Se trata de un grupo de amigos, de entre 30 y 40 años, que robaron uno shopping de los más grandes de la ciudad turística. Están acusados de un “esquema organizado para defraudar” y “hurto en tiendas”. Por + Seguir en







El grupo de 5 amigos argentinos detenidos en Miami. Nexofin

Los 5 argentinos, oriundos de Mendoza, fueron detenidos en Miami acusados por el robo a uno de los centros comerciales más importantes del sur del Estado d de Miami. Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45) son los acusados y enfrentan fuertes cargos por el hecho.

Según publicó Infobae, los 5 involucrados se conocen hace más de 10 años , incluso, algunos de ellos están asociados o tienen grandes emprendimientos en Mendoza:

Diego Xiccato: es un Conocido coiffeur con salón de belleza propio. Un dato a resaltar es que apareció como beneficiario del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) de ANSES en años recientes.

es un Conocido con salón de belleza propio. Un dato a resaltar es que apareció como beneficiario del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) de ANSES en años recientes. Mauricio Aparo: Piloto de motos y entusiasta de los viajes. En redes, ofrecía a la venta un Audi S3. Socio de Xiccato.

Piloto de motos y entusiasta de los viajes. En redes, ofrecía a la venta un Audi S3. Socio de Xiccato. Sebastián Moyano: Socio de Aparo en una empresa de telecomunicaciones y marketing. Además tiene una panadería y también figuró como beneficiario del SUAF.

Socio de Aparo en una empresa de telecomunicaciones y marketing. Además tiene una panadería y también figuró como beneficiario del SUAF. Juan Zuloaga Arenas: Comerciante y ex monotributista, registrado como empresario con domicilio en Godoy Cruz. Integró los directorios de al menos siete empresas de diversos rubros desde 2008. Un viaje que parecía turístico y terminó con 5 argentinos deportados en Miami La sospecha de la Justicia de Estados Unidos se enfoca en que se trata de un grupo de amigos que llegaron a Norteamérica con todo previamente planificado y no tenían fines turísticos. Esta hipótesis se refuerza más aún porque el delito se consumó horas antes del vuelo de regreso a Argentina, en el que volverían los 5, con fecha para el miércoles 3 de diciembre.

Según informó el Departamento de Policía de la ciudad de Miami los argentinos ingresaron, en primera instancia, a una tienda de valijas del famoso Dolphin Mall y sustrajeron varias maletas. Las cámaras de seguridad constataron que luego visitaron varias costosas tiendas de indumentaria y moda como Columbia, The Noth Face y Tommy Hilfiger, y utilizaron las valijas para guardar las prendas robabas.

Al salir del shopping la policía los detuvo rápidamente los argentinos que se enfrentan a las acusaciones de “esquema organizado para defraudar” y “hurto en tiendas”. Desde Estados Unidos se confirmó hoy que está en proceso su deportación, luego de una audiencia judicial realizada en las últimas horas.