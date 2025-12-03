Qué cuenta Desapariciones: ¿Vivos o muertos?, la serie documental que es de lo más visto de Netflix Una serie televisiva de Estados Unidos llegó a la popular plataforma de streaming y es furor entre los suscriptores. + Seguir en







Ahora, llegó a la gran N roja, una serie televisiva estadounidense que está siendo tendencia, se trata de Desapariciones: ¿Vivos o muertos?, una producción estreno que captó la atención de miles de televidentes.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse cada vez más, todos los días cargan series y películas que hacen furor en cuestión de minutos en el mundo entero. Asimismo, los suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente en los últimos meses de 2025.

Ahora, llegó a la gran N roja, una serie televisiva estadounidense que está siendo tendencia, se trata de Desapariciones: ¿Vivos o muertos?, una producción estreno que captó la atención de miles de televidentes. Se caracteriza por su trama llena de crimen, suspenso policíaco e intriga. A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este fin de semana de diciembre.

Sinopsis de Desapariciones: ¿Vivos o muertos?, la serie estreno de Netflix Serie de TV (2023). 1 temporada, 4 episodios. Un equipo de policías de Carolina del Norte investigan casos de personas desaparecidas en circunstancias inquietantes.

desapariciones netflix Tráiler de Desapariciones: ¿Vivos o muertos? Embed - Missing: Dead or Alive? | Official Trailer | Netflix Reparto de Desapariciones: ¿Vivos o muertos? El reparto de la serie "Desapariciones: ¿Vivos o muertos?" incluye a los agentes del departamento del sheriff de Carolina del Sur que aparecen en pantalla, como Vicki Rains y J.P. Smith. En el doblaje al español, los actores de doblaje incluyen a Lidia Mares como Cathy Taylor y a Daniela Neach como Lamanda Kandice Moore, entre otros.

desapariciones