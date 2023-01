Crimen de Fernando Báez Sosa: qué declararon los rugbiers durante el juicio

Máximo Thomsen, uno de los más complicados en la causa junto a Lucas, Luciano y Ciro Pertossi y Blas Cinalli decidieron hablar por primera vez en distintas jornadas y Fernando Burlando, abogado de los padres de Báez Sosa, consideró que "se fisuró el pacto de silencio" a partir de la breve declaración que realizó Luciano Pertossi en el día 9 de la audiencia y luego con las declaraciones posteriores.

La declaración de Luciano Pertossi

En lo que implica la causa, Luciano fue señalado como una de las personas que inició el conflicto adentro del boliche al golpear a uno de los amigos de Fernando en el interior del local bailable. También agredió a la víctima afuera y sus amigos, evitando que lo defiendan. Fue reconocido por testigos y cámaras de seguridad.

Las imágenes de las cámaras de seguridad dan cuenta de lo que los diferentes testigos, que se presentaron ante la Tribunal, fueron declarando durante las extensas 9 jornadas en lo que va del juicio.

Lucas Filardi, uno de los amigos de Fernando Báez Sosa, identificó a Luciano Pertossi como una de las personas que los agredió en la madrugada del 18 de enero de 2020 en la puerta del boliche Le Brique. Declaró que le dieron "primeramente piñas" y luego de que cayó al piso lo siguieron golpeando con "patadas en el pecho y en la cabeza".

"Había cuatro o cinco personas pegándole. Fue un instante que vino gente gritando y le pegaron, y se cae el piso. No hubo acto de defensa, fueron piñas. Eran seis, siete. Había tres o cuatro pegándole a Ferni, y un par evitando que nos acerquemos nosotros", había asegurado el joven en la segunda audiencia del juicio.

Luciano Pertossi, uno de los rugbiers acusados del asesinato de Fernando Báez Sosa, rompió el silencio en el noveno día del juicio y pidió ser llamado a declarar. Sin embargo, se negó a responder preguntas y se limitó a aclarar su participación en uno de los videos que fueron exhibidos por los peritos durante la audiencia. "Yo no estaba ahí", enfatizó.

"Quiero aclarar algo: quiero decir que no estaba donde muestran, aclarar que estaba del otro lado. Yo no estaba ahí. Yo no estaba donde marcaron ellos", sostuvo, en relación al lugar en el que lo ubicaron los peritos en los videos.

Ante este planteo, el fiscal Juan Manuel Dávila le preguntó dónde estaba entonces, pero el joven no quiso dar respuesta. También fue consultado sobre una persona vestida de negro que se ve detrás de un auto, pero volvió a negarse a contestar. "No voy a responder así que no se esfuercen nada", insistió.

La declaración de Máximo Thomsen

El más complicado en la causa contó en la audiencia 11 los momentos previos y posteriores al ataque. Al mismo tiempo se refirió a cómo fue el momento de detención. “Me acuerdo que nos levantan no sé a qué hora, diciendo que estaba la policía afuera. Salí tercero y cuando estaba por salir el último la policía dijo ‘son ellos’, y nos tiraron al suelo ahí”, relató.

El joven declaró que "tomé conocimiento de la muerte al otro día. Nos dijeron si sabíamos qué había pasado y un policía dijo ‘ustedes mataron a un pibe’. Me puse a vomitar porque no lo creía. Mi cabeza no lo podía procesar. No lo entendía”.

"Quiero pedir disculpas principalmente porque jamás, jamás en la vida se me hubiese ocurrido tener intenciones de matar a alguien. Yo jamás en la vida tuve esa intención y quiero pedir disculpas", expresó entre lágrimas el joven.

"Pegué una patada o dos, no sé a quién ni a dónde. Entré a una ronda peleando. Estaba en shock por lo que me había pasado en el boliche", detalló el acusado y reconoció que las zapatillas manchadas con sangre de Fernando eran las suyas.

De esta manera Thomsen, que tomó la sorpresiva decisión de hablar minutos después de que su madre declarara ante la justicia y contara que tenía cáncer, se habría hecho cargo de su responsabilidad en el asesinato pero no de la intencionalidad de matar.

"Estuve años escuchando sobre mí en las que no me reconozco. Hablaban con mucho odio contra mi persona, Me hacían mucho dolor", indicó. Luego, el joven narró su versión de todo lo que hizo el viernes que terminó con la muerte de Fernando.

"Empezamos el día tomando. Teníamos muchas ganas de divertirnos por el esfuerzo que hicimos en el año. Mientras organizábamos a dónde íbamos esa noche. Cuando se estaba haciendo de noche ya estábamos medios mamados".

Luego comentó que a uno de los integrantes del grupo le gustaba el artista que iba a tocar esa noche en Le Brique por lo que decidieron ir a ese boliche. Acto seguido, contó que junto a un amigo, de quien no dio el nombre, fue a hacer la fila para comprar las entradas para esa noche mientras el resto se había ido a la casa a preparar la comida.

Tras comprar las entradas, volvió a la casa, comieron y luego fueron a una "previa" donde había más gente oriunda de Zárate. Cerca de las 3.30 horas al boliche para no perderse al artista que se iba a presentar en el lugar.

"Yo fui directo a la barra con uno de los chicos a cambiar la consumición que teníamos con la entrada. Había mucha gente, para moverse había que hacerlo con la gente o si no había que empujar", narró.

El joven contó que en el boliche había tanta gente que cualquier movimiento hacía que se volcara la bebida de los vasos. Ante esa situación pidió que no lo empujaran y una voz le respondió que "estaban todos en la misma" a lo que él le respondió que "no pasaba nada".

"Después de eso me chocan la espalda. Me tiran y cuando me doy vuelta era un amigo que tenía un chichón. Lo agarraron de atrás y lo levantaron del cogote. Yo le digo al de seguridad que lo baje. Me preguntan si era amigo y le digo que sí", señaló.

"Ahí se me tira un seguridad encima y me empieza a abalanzar, me empieza a correr. Les pregunte por qué me sacaban. Me agarraron de atrás y me cruzaron un brazo por el cogote. Me asusté porque me estaban asfixiando", añadió.

Luego, Thomsen dijo haber escuchado a un seguridad decir que lo iban a llevar a la cocina para "cargarlo a palos". Él se resisitió y le pegaron dos piñas en la costilla.

"Cuando pasamos por la salida me tiraron al piso y me dicen que me quede quieto. Me logro parar, voy a la puerta y me quedo insultando al boliche. Quiero entrar de nuevo y el seguridad me dice que vuelva al día siguiente", concuyó.

La pelea

Cuando lo echaron del boliche, Thomsen contó que vio que sus amigos estaban en la vereda del frente y decidió cruzar la calle. Ahí, según su relato, dijo que vio que uno de sus amigos se metió dentro de una ronda de gente desconocida.

"Cuando veo eso salgo corriendo atrás de él porque me di cuenta que se iban a pelear. A penas me meto en la ronda me dan una piña en la cara", relató.

"Reacciono pegando patadas, no se a quién, no se a dónde, no se cómo. Estaba en shock por lo que me había pasado en el boliche. Pegue una o dos patadas pero jamás en la vida con la intención de matar a nadie. Me metí a pelear porque vi que era una persona contra muchas, no registré si había más amigos cerca".

Tras la pelea, Thomsen contó que fue uno de los primeros en llegar a la casa que compartía con sus amigos. Luego comenzaron a llegar algunos de sus amigos que comenzaron a contar que la pelea "había terminado mal".

"Yo le digo que no podía ser, que seguro se confundieron de pelea porque nuestra duró cuestión de segundo. Fue un abrir y cerrar de ojos. Nos fuimos a comer porque teníamos hambre", manifestó.

La declaración de Ciro Pertossi

En la duodécima jornada del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, Ciro Pertossi fue el tercero de los ocho rugbiers acusados del asesinato en hablar. El joven negó haber dado la patada que se veía en el video que se transmitía en la audiencia y aclaró que cuando expresó "no se cuenta nada de esto a nadie" se refería a que no quería que sus padres se enteraran.

Luego de que su hermano Luciano y Máximo Thomsen rompieran el pacto de silencio del grupo y hablaran por primera vez ante el tribunal (aunque no aceptaron contestar preguntas de la querella), el mayor de los Pertossi pidió la palabra para explicar su situación durante el brutal ataque a Fernando.

"Quiero aclarar que esa patada no la doy", subrayó el rugbier, en relación a las imágenes de las cámaras que mostraban la agresión. "Cuando lo veo al chico (por Fernando) freno la patada", explicó.

Luego, se refirió al audio de WhatsApp en el que se lo oye decir "no se cuenta nada de esto a nadie". "Cuando yo estaba viendo el teléfono, decían que ya había gente de Zárate. Dije que no quería que se entere nadie porque no quería que mis padres se enteraran", indicó.

Finalmente, enfatizó que no respondería preguntas: "Desde ahora adelanto que no voy a contestarle nada a las partes".

La presidenta del Tribunal Oral Criminal 1, María Claudia Castro, le preguntó si había alguna cuestión sobre la que estuviera dispuesto a responder preguntas, a lo que Pertossi dijo que no, por lo que se dio por terminada su exposición.

Ciro Pertossi es el tercer imputado que pidió declarar ante los jueces luego de que lo hiciera la semana pasada su hermano, Luciano Pertossi (21), y ayer Máximo Thomsen (23).

La declaración de Blas Cinalli

En la jornada número 13 por el juicio, otro de los rugbier acusados, Blas Cinelli, pidió declarar y aseguró que "no hubo un plan" para cometer el crimen en Villa Gesell. Respondió preguntas de los fiscales y advirtió que “durante tres años nos faltaron al respeto".

"Quiero empezar diciendo que lamento mucho todo lo que pasó, fue una tragedia terrible, falleció un chico de mi misma edad. No hubo ningún plan. No hubo planificación. No hubo ningún rol", manifestó Cinelli ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1.

Fue el primero de los ocho rugbiers en responder preguntas, aunque aclaró que no iba a referirse sobre cuestionamientos del "particular damnificado", los abogados de la familia de Báez Sosa.

En línea con las declaraciones de Máximo Thomsen, Ciro y Lucas Pertossi, Cinelli dio indicios de que la "pelea", que terminó con el fallecimiento del joven estudiante de abogacía, comenzó dentro del boliche Le Brique, y quienes comenzaron la riña fueron los amigos de Fernando.

En relación a los mensajes donde se lo identifica a Blas asegurando "creo que matamos a uno", el joven argumentó que "eran las 7 de la mañana estaba totalmente borracho. No sabía que estaba diciendo". Para luego agregar que solo se cambió su vestimenta y se fue a comer.

"Ahora que se que estuve en esa pelea, estoy mal, me lastimó demasiado todo lo que pasó", proclamó Cinalli, al cuestionamiento de los fiscales.

La declaración de Lucas Pertossi

En la última jornada, Lucas Pertossi pidió declarar ante la fiscalía de Dolores. Tomó la palabra luego de un cuarto intermedio y de que los peritos de la defensa presentara su informe y aseguró: "Nunca le pegué a Fernando".

Además, brindó detalles de lo ocurrido en la playa durante la tarde en la previa al boliche Le Brique: "Quiero aclarar el tema de lo que pasó el día previo, el día de la playa. Nos levantamos a eso de las 14,15 horas de la tarde, con los chicos estábamos durmiendo, una noche larga había sido. Nos levantamos, fuimos a la playa, me tocó llevar la heladerita porque soy el más grande, tomamos mucho alcohol".