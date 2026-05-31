Caso Agostina Vega: impulsan un jury al fiscal Raúl Garzón y exigen la salida del ministro de Seguridad de Córdoba

Los bloques del Frente Cívico de Córdoba y la Izquierda Socialista cuestionaron a las autoridades locales en el marco del femicidio de la adolescente de 14 años, cuyo cuerpo fue hallado en barrio Ampliación Ferreyra tras una semana de búsqueda.

El Frente Cívico de Córdoba y la Izquierda Socialista confirmaron que presentarán en la Legislatura local un jury de enjuiciamento contra el fiscal Raúl Garzón , quien investiga el caso de Agostina Vega , la adolescente de 14 años hallada asesinada en barrio Ampliación Ferreyra de Córdoba luego de una semana de búsqueda. Además, pidieron que el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros , deje su cargo.

El fundador y líder del Frente Cívico de Córdoba, Luis Juez , cargó contra Garzón y expuso que el bloque solicitará un jury, debido a su labor y después de su polémica conferencia de prensa. "En el medio del dolor y la angustia que como padre no puedo dejar de acompañar y expresar, tengo la necesidad de decir basta. Los cordobeses no nos merecemos esto; no necesitamos fiscales partidarios ni incompetentes cuidando a nuestros hijos" , aseveró el senador nacional en la red social X.

En tal sentido, exigió que Quinteros, quien acompañó al fiscal en la conferencia de prensa pero no se refirió al hecho, abandone su cargo: "Si decir esto en este momento nos pone en un lugar incómodo, lo lamento; no estoy dispuesto a callarme ante tanta mentira e incompetencia institucional. Le he dado la orden a mis legisladores para que pidan el jury por mal desempeño al fiscal Garzón, y le pido en nombre de los cordobeses, con todo respeto, al Sr. Gobernador que le solicite la renuncia al ministro Quinteros por incompetente".

En este marco, fuentes del bloque de la Izquierda Socialista confirmaron en diálogo con C5N que también solicitarán una investigación sobre la conducta del fiscal y la remoción del titular de la cartera de Seguridad: "Vamos a presentar, acompañados por Asamblea Ni Una Menos, el jury a Garzón y el pedido de destitución de Quinteros". Además, aclararon que la iniciativa será paralela a la del Frente Cívico.

En tanto, desde el PRO señalaron que este lunes se comunicarán con integrantes del Frente Cívico para dialogar sobre el pedido del bloque, cuyo jefe es Walter Nostrala. "Habría que estudiar un poco más la investigación para saber si hay elementos para que prospere y no quede en un fogonazo mediático", advirtieron acerca del jury, aunque cuestionaron "el tono" de la conferencia de prensa.

Por su parte, en Construyendo Córdoba no analizaron una presentación contra el fiscal, pero reclamaron que se distancie del caso: "No evaluamos un jury. Demora mucho tiempo y no lo aparta de la investigación por el caso Agostina. Por eso, pedimos al Ministerio Público Fiscal que lo aparte de inmediato".

Caso Agostina Vega: los cruces entre el fiscal Raúl Garzón y los periodistas

Raúl Garzón, el fiscal que investiga el fallecimiento de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada muerta en barrio Ampliación Ferreyra de Córdoba tras una semana de búsqueda, brindó una polémica conferencia de prensa en la que confirmó que el caso se investiga como un homicidio. Además, expuso que el principal sospechoso, Claudio Barrelier, será citado a declaración indagatoria nuevamente.

La presentación estuvo marcada por la tensión con la prensa, que criticó el desempeño de las autoridades. En esta línea, una cronista intentó tomar la palabra e intentó dirigir una consulta a Quinteros: “La familia denunció que la Policía no tomó la denuncia inmediatamente. En nuestra legislación provincial hay un protocolo que dice que no hay que esperar un segundo en la búsqueda de una mujer, un niño o una niña".

No obstante, Garzón interrumpió a la periodista y evitó que conteste el ministro de Seguridad provincial. "Es mi trabajo", remarcó. Tras ese momento, defendió su accionar: "Este fiscal, desde el primer momento, ordenó las medidas correspondientes. Está respondida su pregunta".

En tanto, un periodista le preguntó si tiene alguna autocrítica para exponer sobre las fuerzas de seguridad, a lo que fue tajante: "Absolutamente no. La urgencia está vinculada a la naturaleza del hecho. Cuando una persona desaparece, desaparece de mil formas". Después de su explicación, un cronista lo criticó: "Es una denuncia de paradero no importa el motivo. Está bajándole el precio a una situación de que una persona lo hubiese llevado. Es una denuncia de paradero que se hizo apenas desapareció, no es manera de responder".