Habló la periodista que cruzó al fiscal tras el femicidio de Agostina Vega: "Fue un circo para felicitarse ellos mismos"

Laura Vilches, docente y exlegisladora, dialogó con C5N y calificó de "pantomima" a la conferencia de prensa en la que Raúl Garzón aseguró que los perros se merecían una medalla por su labor. "Soy una amante de los animales, pero no puede ser tan brutal la expresión", sentenció.

Luego de la tensa conferencia de prensa de este sábado, en la que Raúl Garzón , fiscal de Instrucción del Distrito 3, Turno 7 de la ciudad de Córdoba, asegurara sardónicamente que "los canes se merecen una medalla de distinción" por haber hallado los restos de Agostina Vega , la periodista que lo cruzó, Laura Vilches, cuestionó a la Justicia provincial y afirmó que el encuentro "fue un circo para felicitarse ellos mismos" .

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" Estaba montado un circo para autofelicitar a la propia Justicia, para felicitar a la Policía y al gobierno de Córdoba, negando absolutamente que si actuaron fue por la demanda persistente de la familia, de vecinos, de los medios . Esto empieza con que a la familia no le toman la denuncia en el momento en el que ellos se acercan por primera vez a hacerla, y lo hacen recién el domingo a las 8:40 cuando la mamá alerta que a partir de las 10 de la noche Agustina faltaba de su casa", explicó la también docente y exlegisladora en diálogo con Argentina en Vivo , por C5N .

" Es indignante que hayan sido todas loas, inclusive uno de los colegas preguntó si no hacían ningún tipo de autocrítica y el fiscal dijo que absolutamente ninguna . Reivindicó todo al punto de creer que podía actuar con ese tono bravucón de decir que había que felicitar a los canes. Fue realmente indignante además se observó una complicidad completa entre el Poder Judicial, la Fiscalía y el poder político. De hecho, le hago una pregunta para que responda el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el fiscal responde va a responder él y finalmente Quinteros no abre la boca", relató.

Según Vilches, "la indignación fue en aumento". "Primero, porque él empezó, y creo que fue lo que sentimos todos ahí, dando cátedra de cómo teníamos que preguntar, de qué es lo que se podía preguntar y de qué es lo que se podía decir . Pretendió ubicarse como el defensor de los derechos de infancia, de mujeres y de niñas, cuando era evidente por la propia puesta en escena que el fiscal hizo que en todo su montaje no había una sola mujer. Era pura pantomima, entonces creo que me expresé desde el hartazgo y no poder sostener más esa situación por fuera de los protocolos y la moralina que quisieron imponer desde el principio ", describió.

En cuanto a la curiosa felicitación hacia los perros, sostuvo: "Todo bien, soy una amante de los animales, pero no puede ser tan brutal la expresión. Estábamos hablando de femicidio y de situaciones brutales de aparición de los restos de una niña de 14 años y este tipo tiene la caradurez y el desparpajo de hablar de que hay que felicitar a cualquiera en primer lugar después de haberse felicitado, porque la conferencia fue toda una autofelicitación y encima habla de felicitar a los perros, era insostenible".

"Creo que acá los medios nacionales han jugado un importante rol y esto hay que reconocerlo, porque ayudó a que esto se sostuviera en la discusión pública. Los medios locales hicieron una cobertura por momentos bastante floja, sobre todo en los primeros momentos que toda la atención estaba puesta en lo de Belgrano y el campeonato, desde ya que que bien merecido, pero eh esa situación no ayudó", planteó.

"Entonces, estos tipos estaban con toda la valentía, creyendo que pueden decir cualquier cosa. Lo que hay que decir muy claramente es que acá los límites se los pone la calle: la labor de la prensa en común con las familias, con los vecinos, con las movilizaciones que hacemos, y eso es a lo que apostamos a fortalecer porque es la única manera en que responde el poder político, que como se vio actuó mal y sospechamos inclusive de que pueda haber habido un encubrimiento", añadió.

La convocatoria a la marcha Ni Una Menos el 3 de junio

"Por eso estamos convocando a la próxima movilización y me parece que esto tiene que ser en todo el país el próximo 3 de junio, para levantar fuerte el grito de justicia por Agustina y por todas las que no están. En Córdoba hace 6 meses que falta Delicia Mamani Mamani", ejemplificó.

"Mientras transcurrieron estas horas nos llegan denuncias de pibas desaparecidas, que movemos redes, movemos lazos, hacemos de todo. Algunas aparecen, algunos son casos de situaciones complejas a nivel familiar que por suerte se resuelven bien, pero siempre hay que actuar con la máxima celeridad porque está en juego la vida de mujeres e infancias. No pueden actuar con la prepotencia y la impunidad que actúan, por eso apostamos a la organización y a la movilización que es el único lenguaje que estos tipos entienden", expresó la periodista.

Los entredichos entre el fiscal y los periodistas

Una cronista intentó tomar la palabra, e intento dirigir una consulta al ministro de Seguridad: “La familia denunció que la Policía no tomó la denuncia inmediatamente. En nuestra legislación provincial hay un protocolo que dice que no hay que esperar un segundo en la búsqueda de una mujer, un niño o una niña”.

Aunque la pregunta estaba destinada al funcionario, el fiscal la interrumpió y tomó la palabra. “Es mi trabajo”, respondió, antes de defender el accionar de la investigación que llevo adelante, "este fiscal, desde el primer momento, ordenó las medidas correspondientes. Está respondida su pregunta”, sostuvo.

En este sentido, uno de los cronistas presentes en el auditorio planteó que la familia de la menor denunció demoras por parte de la Policía en el inicio de la búsqueda y le consultó si hacía alguna autocrítica sobre el accionar de las fuerzas de seguridad. Ante la consulta, el fiscal fue tajante: “Absolutamente no”.

Y luego argumentó, “la urgencia está vinculada a la naturaleza del hecho. Cuando una persona desaparece, desaparece de mil formas”, declaró el fiscal dando a entender que en el caso de Agostina, el inicio de la investigación, la desaparición estaba vinculado a “un amigo o persona de su confianza”, y no a una sustracción.

Embed - POLÉMICA CONFERENCIA de PRENSA del FISCAL RAÚL GARZÓN con el MINISTRO QUINTEROS | CASO AGOSTINA VEGA

En ese momento, un periodista presente en la conferencia interrumpió, sorprendido por las declaraciones del fiscal, y cuestionó su postura: “Es una denuncia de paradero, señor fiscal, no importa el motivo. Porque acá está bajándole el precio a una situación de que una persona lo hubiese llevado. Es una denuncia de paradero que se hizo apenas desapareció, no es manera de responder”, dijo y agregó: "Es una denuncia de la madre de una niña que no sabe con quien esta".

Más adelante, otro periodista cuestionó el procedimiento realizado en torno al domicilio del detenido y preguntó: “¿Por qué no se resguardó la casa del detenido hasta el miércoles? Salía y entraba gente y lo hemos visto todos los periodistas. ¿No se podría haber hecho antes?”.

Ante la consulta, el fiscal respondió de manera tajante: “No”, y luego amplió, "porque sencillamente en una casa donde vive una familia, imagínese usted el contexto”, pese a esto el cronista insistió y repreguntó, "pero no podría ser cómplice? ", ante esto el fiscal, solo respondió, "es motivo de investigación".

Esto ocasionó nuevos cuestionamientos sobre las decisiones tomadas durante la investigación, el fiscal se limitó a responder, "la fiscalía toma las medidas que corresponde”.

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Más tarde, se dirigió directamente a los periodistas: “Nosotros no podemos explicarles cómo ser periodistas”, en ese contexto defendió el trabajo realizado por su equipo y dio a entender que la investigación se llevó adelante de manera correcta, al señalar que el hallazgo en el descampado fue el resultado de una tarea que se realizó de manera minuciosa.

Tras felicitar a su equipo por el hallazgo, el fiscal dedicó un extenso reconocimiento al trabajo realizado por los perros: “los canes se merecen una medalla de distinción”, afirmó.

Estas palabras generaron una inmediata reacción entre los periodistas, de modo tal que una cronista lo interrumpió a los gritos y cuestionó el tono de sus declaraciones: “Deje el cinismo. Estamos hablando de un caso de femicidio y usted se dedica a felicitar a los perros. No sea cínico, pare un poco porque es una payasada lo que está haciendo”, declaró.

La conferencia continuó en un clima de tensión. Varias de las respuestas del fiscal fueron pedantes y en reiteradas veces, se limitó y señaló que se trataba de un “tema de investigación”. Algunos cronistas cuestionaron las respuestas y la actitud del funcionario, a quien acusaron de dirigirse a la prensa en un tono amenazante.