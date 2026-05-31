31 de mayo de 2026 Inicio
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Femicidio de Agostina Vega: Claudio Barrelier intentó suicidarse en la cárcel

El principal sospechoso por el caso trató quitarse la vida en la cárcel de Bower, donde permanece detenido. El cuerpo de la adolescente de 14 años fue hallado el sábado en un descampado de Ampliación Ferreyra.

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Claudio Barrelier es el único detenido por el caso Agostina Vega.

Las cámaras registraron un Ford Ka negro a pocos metros del ingreso al barrio Ampliación Ferreyra. 
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En diálogo con el móvil de C5N en Córdoba a cargo del periodista Bernardo Magnago, el abuelo de Agostina, llamado Miguel, se refirió al intento de suicidio del hombre, que tiene 32 años: "Me enteré por los medios. Quiero que llegue a juicio para que sea juzgado y no salga nunca más. Quiero que confiese si hay otra persona involucrada para que vaya preso".

"No voy a parar y seguiré con las marchas hasta que esto se esclarezca y que los culpables vayan presos. Si él se quita la vida, nos quedaremos sin saber si hubo otros implicados", advirtió en esta línea.

Barrelier se desempeñaba como empleado de la Municipalidad de Córdoba y además integraba la barra del Club Atlético Instituto. Tras la desaparición de Agostina, volvió a quedar bajo investigación y fue detenido.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, la adolescente había salido de la casa de su madre el sábado por la noche para encontrarse con él en barrio Cofico. La principal hipótesis sostuvo que tomó un remís desde barrio General Mosconi hasta la zona de Fragueiro y Juan del Campillo, donde ambos fueron vistos juntos alrededor de las 22.30.

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Agostina Vega tenía 14 años.

Agostina Vega tenía 14 años.

Uno de los elementos considerados relevantes por la fiscalía fue la declaración del remisero que trasladó a la menor. El conductor relató que durante el viaje Agostina le comentó que iba a reunirse con Barrelier para organizar una sorpresa de cumpleaños para su madre. Para los investigadores, ese dato resultó clave para reconstruir las circunstancias que rodearon el encuentro.

Durante la investigación, Barrelier sostuvo que se había encontrado con la adolescente para entregarle dinero destinado a pagar un remís. Según su versión, caminaron juntos unas cuadras por barrio Cofico hasta que la joven abordó un Volkswagen Gol rojo con destino a la casa de un amigo.

Sin embargo, la fiscalía encabezada por Raúl Garzón contrastó ese relato con registros de cámaras de seguridad. Las imágenes confirmaron que ambos habían estado juntos alrededor de las 22.30, aunque no permitieron verificar el paso del vehículo mencionado por el imputado.

A ello se sumó otro dato considerado relevante: la geolocalización del teléfono celular de Agostina indicó que el aparato fue apagado poco tiempo después del encuentro con Barrelier, un elemento que reforzó las sospechas de los investigadores durante la búsqueda de la adolescente.

El abuelo de Agostina Vega contó cómo fue el momento en el que le contaron a la mamá del femicidio de su hija

La conmoción por el femicidio de Agostina Vega sumó este domingo un nuevo capítulo de profundo dolor familiar. Los abuelos de la joven de 14 años, cuyos restos fueron hallados el sábado por la tarde en un descampado de Córdoba tras una semana de intensa búsqueda, contaron a C5N cómo reaccionó Melisa, la madre de la víctima, al enterarse de la noticia mientras permanece internada en el Hospital San Roque.

Según relataron, la mujer continúa internada y debió ser sedada luego de que le comunicaran el hallazgo del cuerpo de su hija. “Está bien. Sigue en terapia por una cuestión de que esté aislada. Ya hablamos con ella”, explicó Miguel, abuelo de Agostina.

La situación se tornó especialmente delicada cuando los familiares y el equipo médico le informaron lo ocurrido. “Le dimos la noticia. La tuvieron que sedar porque nos preguntaba cosas que no le podíamos decir. Hoy no. Ella está muy mal, como todos”, sumó la abuela a la prensa.

Miguel detalló que la decisión de brindar información limitada respondió a una recomendación de los profesionales que asisten a Melisa. “Ella quiere saber más información, pero no se la podemos dar por una cuestión de que estaba el equipo de psiquiatras con nosotros, que nos pidieron que le dijéramos solamente eso”, señaló.

Además del impacto emocional, la madre de Agostina atraviesa un cuadro de salud complejo. “Ella, como estuvo tantos días sin comer y sin tomar agua, está deshidratada. Ahora tiene problemas renales. Está muy mal”, agregó la abuela.

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