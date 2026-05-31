Detuvieron a dos motochorros peruanos en Palermo: uno de ellos tiene 20 antecedentes Fue después de que le robaran el celular a una mujer. Se trasladaban en una moto que iba zigzagueante y que luego fue secuestrada por las autoridades. Por Agregar C5N en









Detuvieron a dos motochorros peruanos en Palermo.

Dos motochorros de nacionalidad peruana fueron detenidos por la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Palermo, después de que le robaran el teléfono celular a una mujer y fueran advertidos mientras circulaban en una moto. Uno de los ladrones tiene 20 antecedentes por delitos y contravenciones.

El personal de la Comisaría Vecinal 14 B advirtieron que una moto circulaba zigzagueante en el cruce de la Avenida Juan B. Justo y Charcas, por lo que ordenaron detenerla. Sin embargo, el conductor desobedeció la indicación y continuó su marcha, aunque luego los policías interceptaron el vehículo.

Motochorros peruanos detención Palermo Las autoridades secuestraron elementos por la investigación.

En este marco, las personas detenidas tenían tres celulares, uno de los cuales no pudieron desbloquear. Paralelamente, por frecuencia se irradió la descripción de ambos sujetos a bordo de una Bajaj Rouser NS200.

En tanto, en el aviso se los sindicó como los autores del robo de un celular cometido minutos antes en Humboldt y Paraguay, por lo que fueron arrestados. El conductor de la moto, de 27 años y con domicilio en la Ciudad, cuenta con 20 antecedentes en los últimos siete años, por robo, hurto, lesiones y daño agravado, además de varias contravenciones por conducir moto sin licencia o sin patente.

Por su parte, el otro detenido tenía el celular robado y cuenta con residencia en la localidad bonaerense de La Tablada, partido de La Matanza.