31 de mayo de 2026 Inicio
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La abogada del padre de Agostina Vega afirmó que "está quebrado, con asistencia médica y psicológica"

Gabriel Vega "no logra todavía procesar todo esto", afirmó su abogada a 24 horas de que apareciera el cuerpo de su hija en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la capital provincial. La madre de Agostina fue internada.

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Gabriel Vega

Gabriel Vega, padre de Agostina.

Vía País (Captura)

La abogada de Gabriel Vega, el padre de Agostina, aseguró que el hombre atraviesa un momento de extrema vulnerabilidad tras el hallazgo del cuerpo de su hija y lo describió como "un muerto en vida". "Gabriel está quebrado. No logra todavía procesar todo esto, está con asistencia médica y psicológica", precisó Fernanda Alaniz este domingo.

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La representante legal explicó que, minutos antes de conocerse el desenlace fatal, el padre de la adolescente todavía mantenía la esperanza de encontrarla con vida. "Él consideraba que iba a encontrar a su hija. Hablaba de planes con Agostina viva", detalló la profesional del Derecho.

Agostina Vega

Alaniz sostuvo que el estado emocional de su representado es delicado y que actualmente está concentrado en afrontar el proceso judicial que se inicia tras la aparición del cuerpo. Respecto de la investigación, la abogada adelantó que solicitarán que la causa sea recaratulada como femicidio una vez que se conozcan los resultados definitivos de la autopsia.

"Hoy estamos hablando de un homicidio, pero nosotros vamos a pedir que se caratule como femicidio porque hay violencia de género", señaló Alaniz y sostuvo en radio Rivadavia que el análisis forense será clave para determinar si existieron otros delitos asociados al crimen.

La abogada del padre de Agostina Vega no descartó "más imputaciones"

La abogada aseguró que la investigación podría ampliarse y alcanzar a otras personas. "Vamos a ir por todas las otras responsabilidades porque yo digo que es una cadena. No descarto que vaya a haber más imputaciones", adelantó. En ese sentido, evitó descartar posibles responsabilidades de terceros vinculados al entorno de la víctima y del principal acusado, Claudio Barrelier.

Por último, la representante legal defendió el trabajo realizado por la fiscalía y las autoridades provinciales durante la búsqueda de Agostina. “Nosotros vimos cómo se trabajó y cómo se buscó”, afirmó al referirse a las críticas surgidas tras el desenlace del caso e indicó que Gabriel Vega no prestó atención al reciente pedido público de disculpas realizado por la madre del acusado.

"No está en eso. Está tratando de ponerse de pie porque esto recién empieza", concluyó la abogada.

La madre de Agostina Vega está internada

Los abuelos de la joven de 14 años, cuyos restos fueron hallados el sábado por la tarde en un descampado de Córdoba tras una semana de intensa búsqueda, contaron a C5N cómo reaccionó Melisa, la madre de la víctima, al enterarse de la noticia mientras permanece internada en el Hospital San Roque.

Según relataron, la mujer continúa internada y debió ser sedada luego de que le comunicaran el hallazgo del cuerpo de su hija. “Está bien. Sigue en terapia por una cuestión de que esté aislada. Ya hablamos con ella”, explicó Miguel, abuelo de Agostina.

La situación se tornó especialmente delicada cuando los familiares y el equipo médico le informaron lo ocurrido. “Le dimos la noticia. La tuvieron que sedar porque nos preguntaba cosas que no le podíamos decir. Hoy no. Ella está muy mal, como todos”, sumó la abuela a la prensa.

mama agostina desaparecida cordoba

Miguel detalló que la decisión de brindar información limitada respondió a una recomendación de los profesionales que asisten a Melisa. “Ella quiere saber más información, pero no se la podemos dar por una cuestión de que estaba el equipo de psiquiatras con nosotros, que nos pidieron que le dijéramos solamente eso”, señaló.

Además del impacto emocional, la madre de Agostina atraviesa un cuadro de salud complejo. “Ella, como estuvo tantos días sin comer y sin tomar agua, está deshidratada. Ahora tiene problemas renales. Está muy mal”, agregó la abuela.

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