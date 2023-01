Ciro Pertossi también rompió el silencio: "Yo no pateé a Fernando"

Este martes, en la duodécima jornada del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa , Ciro Pertossi fue el tercero de los ocho rugbiers acusados del asesinato en hablar . El joven negó haber dado la patada que se veía en el video que se transmitía en la audiencia y aclaró que cuando expresó "no se cuenta nada de esto a nadie" se refería a que no quería que sus padres se enteraran .

Luego de que su hermano Luciano y Máximo Thomsen rompieran el silencio del grupo y hablaran por primera vez ante el tribunal (aunque no aceptaron contestar preguntas de la querella), el mayor de los Pertossi pidió la palabra para explicar su situación durante el brutal ataque a Fernando .

"Quiero aclarar que esa patada no la doy", subrayó el rugbier, en relación a las imágenes de las cámaras que mostraban la agresión. "Cuando lo veo al chico (por Fernando) freno la patada", explicó.

Luego, se refirió al audio de WhatsApp en el que se lo oye decir "no se cuenta nada de esto a nadie". "Cuando yo estaba viendo el teléfono, decían que ya había gente de Zárate. Dije que no quería que se entere nadie porque no quería que mis padres se enteraran", indicó.

Finalmente, enfatizó que no respondería preguntas. "Desde ahora adelanto que no voy a contestarle nada a las partes", sostuvo.

La presidenta del Tribunal Oral Criminal 1, María Claudia Castro, le preguntó si había alguna cuestión sobre la que estuviera dispuesto a responder preguntas, a lo que Pertossi dijo que no, por lo que se dio por terminada su exposición.

Ciro Pertossi es el tercer imputado que pidió declarar ante los jueces luego de que lo hiciera la semana pasada su hermano, Luciano Pertossi (21), y ayer Máximo Thomsen (23).

Crimen de Fernando Báez Sosa: qué declararon los testigos

Tras su breve intervención, declaró como testigo el ingeniero informático especializado en análisis digital forense Pablo Rodríguez Romeo, convocado por la defensa, quien cuestionó las actuaciones en las que fueron secuestrados los teléfonos celulares de los acusados, ya que "la cadena de custodia fue rota desde el inicio".

También se refirió a presuntas irregularidades cometidas al momento de la extracción de datos realizada por Policía Federal Argentina, porque "no cumplió los protocolos", al tiempo que aseguró que "de los teléfonos se eliminaron mensajes después del secuestro".