Crimen de Agostina Vega: hallaron fotos de una nueva presunta víctima en el celular de Claudio Barrelier

El peritaje del celular del principal acusado reveló imágenes que apuntan a otra posible víctima, cuya identidad aún no fue establecida. Los investigadores evalúan si este hallazgo amplía el alcance del caso y agrava la situación judicial del sospechoso.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó un dato clave que abrió nuevas hipótesis. En el celular de Claudio Barrelier hallaron una foto tomada en 2024 que muestra a una mujer en situación de vulnerabilidad . Su identidad aún no fue establecida y la Justicia intenta determinar quién es y en qué contexto se tomó la foto.

El hallazgo refuerza la sospecha de que el acusado podría haber estado involucrado en otros hechos de violencia de género antes del femicidio de la adolescente. En ese sentido, la abogada que representa al padre de Vega, Fernanda Analiz, señaló que ya se contabilizan seis posibles víctimas vinculadas a Barrelier.

Entre ellas figuran Agostina, un episodio investigado en 2025 por el fiscal Iván Rodríguez, el caso relacionado con la imagen de la mujer desnuda y maniatada hallada en el celular y otros testimonios que llegaron a su estudio.

En diálogo con el medio local El Doce, la abogada sostuvo que la aparición de la imagen refuerza la sospecha de que el acusado pudo haber atacado a otras mujeres durante varios años: “No creo que haya descansado en ningún período, lo ha demostrado la prueba” . Según explicó, además de los casos ya judicializados, varias jóvenes se acercaron para contar situaciones en las que aseguran haber sido víctimas, incluso una que relató un abuso cuando tenía 11 años.

Al menos tres de los episodios denunciados habrían ocurrido en el mismo domicilio, y en uno de ellos la víctima recién logró identificar al acusado después de que el caso de Agostina se hiciera público.

Omisión judicial y nuevas hipótesis

La abogada Fernanda Analiz cuestionó que el celular del acusado, donde apareció la imagen clave, ya había sido secuestrado por la Justicia en una investigación anterior pero nunca fue peritado. Señaló que el fiscal Raúl Garzón logró recuperar información que el sospechoso había eliminado y advirtió que esa omisión adquiere especial gravedad a la luz del femicidio de Agostina Vega.

Analiz lanzó una dura crítica al accionar judicial y afirmó que el crimen podría haberse evitado si el acusado hubiera sido detenido antes: “El femicidio de Agostina no empezó en mayo de 2026, esto se podría haber prevenido mucho antes encerrando a este pervertido y no se hizo”. Los investigadores ahora intentan establecer quién es la mujer que aparece en la imagen y si existe conexión con alguno de los testimonios ya incorporados a la causa.

Vía País (Captura)

En paralelo, la Justicia investiga a Marianela Palmero, pareja del acusado, que permanece detenida por encubrimiento. Según la abogada, habría estado presente en hechos vinculados con Agostina y con el episodio de 2025, aunque todavía no se pudo confirmar su relación con la foto de 2024. Mientras avanzan las pericias, los nuevos testimonios podrían ampliar el número de presuntas víctimas.