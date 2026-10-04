4 de octubre de 2026 Inicio
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La Justicia abrió una causa por violencia de género en Tapalqué tras un video difundido en redes sociales

El registro audiovisual motivó la intervención de la UFI N°1 de Azul, que dispuso medidas de restricción contra el acusado. La víctima de 26 años recibió asistencia médica y psicológica. El acusado de 37 años enfrenta una investigación, no fue detenido.

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Rodrigo Daniel Carrica de 37 años golpeó a su pareja y es investigado por la Justicia. 

Rodrigo Daniel Carrica de 37 años golpeó a su pareja y es investigado por la Justicia. 

Un video viral derivó en una causa judicial por violencia de género en Tapalqué. Una joven de 26 años denunció a su pareja, Rodrigo Daniel Carrica, por lesiones leves. La Fiscalía de Azul dispuso medidas de restricción, aunque el acusado no quedó detenido. La víctima recibió asistencia médica y psicológica en el Hospital Municipal y la investigación continúa bajo la UFI N°1.

El lateral derecho se había incorporado al club entrerriano para reforzar su plantel de cara al Regional Federal Amateur 2026.
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“Ay, no me pegues, por favor”, se escucha decir en el video a la víctima de 26 años mientras su pareja, Rodrigo Daniel Carrica (37), denunciado y actualmente investigado en una causa por lesiones leves en contexto de violencia de género, le revisa su celular.

La grabación, de poco más de un minuto, muestra a Carrica con el teléfono de su pareja en la mano. Mientras lo manipula, va revisando los contactos y bloqueando o eliminando uno por uno. “Ya lo voy a eliminar, fijate cómo lo bloqueo”, se lo escucha decir al inicio. En ese momento se perciben ruidos y la joven le pide que se detenga: “Por favor, no me pegues”.

Carrica continúa con el celular y menciona a una persona llamada Mateo, al tiempo que cuestiona una publicación que la mujer había hecho en redes. “A ver el estado que subiste mientras estábamos acá”, reclama. Durante la secuencia repite acciones como “bloquear” y “eliminar contacto”, mientras la joven insiste con súplicas. Hacia el final, ella vuelve a pedirle que no la agreda, en un registro que derivó en la causa judicial por violencia de género en Tapalqué.

Investigación judicial en Tapalqué por violencia de género

La causa por violencia de género contra Rodrigo Daniel Carrica quedó en manos de la UFI N°1 de Azul, a cargo del fiscal Marcelo Fernández, bajo la calificación de lesiones leves. El expediente se inició el 28 de septiembre luego de que la joven compartiera el video en redes y se presentara en el Hospital Municipal de Tapalqué, donde profesionales constataron lesiones recientes y brindaron asistencia médica y psicológica.

De inmediato intervino el Centro de Asistencia a la Víctima, junto con equipos interdisciplinarios de Psicología y la Dirección de Género de la Municipalidad, que acompañaron a la denunciante y su familia. Actualmente la víctima reside con su madre y hermanos, mientras el Juzgado de Garantías N°1 dispuso medidas cautelares de protección y restricciones de acercamiento, con apoyo del Juzgado de Paz de Tapalqué. Carrica no fue detenido.

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