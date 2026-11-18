Condenaron a perpetua al femicida de Noelia Torres: "Era lo que esperábamos" César Ezequiel Florentín, el vecino que asesinó a puñaladas a la radióloga en Burzaco el 8 de marzo de 2025, fue sentenciado a la pena máxima por el Tribunal en lo Criminal N°8 de Lomas de Zamora. Por Marina Hermoso Agregar C5N en









Torres fue asesinada en su departamento de Burzaco el 8 de marzo de 2025. Redes sociales

La Justicia condenó a prisión perpetua a César Ezequiel Florentín por el homicidio e intento de abuso de Noelia Torres, ocurrido en marzo de 2025 en Burzaco. El Tribunal en lo Criminal N°8 de Lomas de Zamora emitió su veredicto este miércoles en la causa por el femicidio de la radióloga de 34 años.

Los jueces declararon culpable al hombre por el delito de homicidio agravado por violencia de género, con ensañamiento y alevosía, y rechazaron categóricamente el pedido de la defensa de la absolución o de una condena por homicidio simple. El femicida no estuvo presente en la sentencia.

En diálogo con C5N, Dana, amiga de la víctima, sintetizó el sentimiento tras escuchar la sentencia: "Con mucha paz... Creo que era lo que esperábamos todos, no podía ser de otra manera, pero había que hacer presión hasta hoy".

Agregó: "Ahora ya estamos más tranquilas, tenemos tiempo para descansar de procesos judiciales. Veremos el año que viene; si logra apelar, le daremos batalla". Paralelamente hubo un posteo colectivo en redes sociales, donde el grupo resumió la jornada con una frase contundente: "Perpetua, ahora sí".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Noelia Torres (@justiciaxnoe) Torres fue asesinada en su departamento de Burzaco el 8 de marzo de 2025, en pleno Día Internacional de la Mujer. A la salida de los tribunales ubicados en Larroque 2300, familiares y amigos se convocaron para acompañar la lectura del veredicto, tras días de angustia por los planteos de los abogados defensores, quienes intentaron "minimizar el horror", según los allegados a la víctima.