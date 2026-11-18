La Justicia condenó a prisión perpetua a César Ezequiel Florentín por el homicidio e intento de abuso de Noelia Torres, ocurrido en marzo de 2025 en Burzaco. El Tribunal en lo Criminal N°8 de Lomas de Zamora emitió su veredicto este miércoles en la causa por el femicidio de la radióloga de 34 años.
Los jueces declararon culpable al hombre por el delito de homicidio agravado por violencia de género, con ensañamiento y alevosía, y rechazaron categóricamente el pedido de la defensa de la absolución o de una condena por homicidio simple. El femicida no estuvo presente en la sentencia.
En diálogo con C5N, Dana, amiga de la víctima, sintetizó el sentimiento tras escuchar la sentencia: "Con mucha paz... Creo que era lo que esperábamos todos, no podía ser de otra manera, pero había que hacer presión hasta hoy".
Agregó: "Ahora ya estamos más tranquilas, tenemos tiempo para descansar de procesos judiciales. Veremos el año que viene; si logra apelar, le daremos batalla". Paralelamente hubo un posteo colectivo en redes sociales, donde el grupo resumió la jornada con una frase contundente: "Perpetua, ahora sí".
Torres fue asesinada en su departamento de Burzaco el 8 de marzo de 2025, en pleno Día Internacional de la Mujer. A la salida de los tribunales ubicados en Larroque 2300, familiares y amigos se convocaron para acompañar la lectura del veredicto, tras días de angustia por los planteos de los abogados defensores, quienes intentaron "minimizar el horror", según los allegados a la víctima.
Los hechos
El femicidio de Noelia Torres ocurrió el 8 de marzo de 2025, mientras miles de mujeres se movilizaban por el 8M. La joven trabajaba en un consultorio odontológico en Wilde; estaba en su vivienda, en calle Adolfo Alsina al 1000, en Burzaco, y se preparaba para ir a comprar un regalo para el baby shower de una amiga. Florentín, que vivía en el departamento de al lado y en ese entonces tenía 20 años, ingresó al domicilio, intentó abusar sexualmente de ella mientras dormía, la atacó a puñaladas y le provocó heridas mortales en el rostro, las manos y una pierna, según la reconstrucción judicial.
Sus propias amigas fueron quienes dieron aviso al 911 al notar que Noelia no respondía los mensajes ni acudía al encuentro pautado. Al forzar la puerta de entrada, que tenía las llaves colocadas del lado de adentro, la Policía halló el cuerpo de la joven. Horas más tarde, el vecino fue detenido con rasguños y una lesión en el cuello compatibles con signos de defensa de la víctima.