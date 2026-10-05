5 de octubre de 2026 Inicio
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Imputaron por femicidio y abuso sexual al acusado de matar a Aixa en Tigre y se negó a declarar

Alejandro Daniel Sofía permanece bajo custodia en Vicente López. Su abuela, quien lo ocultó mientras lo buscaba la Policía, tampoco declaró y quedó detenida por encubrimiento agravado.

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Aixa Dana

Aixa Dana, de 20 años, asesinada en Tigre.

Alejandro Sofía, acusado de matar a Aixa Dana en Tigre, fue imputado por abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio agravado por mediar violencia de género (femicidio). Al ser indagado por la fiscal Mariela Miozzo, se negó a declarar. Su abuela también fue detenida, tampoco declaró y fue imputada por encubrimiento agravado.

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El joven de 26 años se profugó durante casi 36 horas tras el asesinato de Aixa, que fue encontrada sin vida en su casa por su padre, y fue ubicado en la casa de su abuela. La Policía tuvo que escoltarlos a ambos afuera del domicilio para evitar que los vecinos los linchen. Sofía había estado preso hasta el 16 de julio por lesiones leves y amenazas coactivas contra la joven de 20 años.

Aixa Dana, de 20 años, asesinada en Tigre y Alejandro Sofía, de 26 años, el acusado por su femicidio.

Aixa Dana, de 20 años, asesinada en Tigre y Alejandro Sofía, de 26 años, el acusado por su femicidio.

Sofía permanece detenido mientras el equipo de investigación aguarda los resultados de una serie de pericias complementarias que consideran necesarias para avanzar en distintos aspectos de la causa, que tramita en la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Género y Abuso Sexual de Tigre, según publicó Infobae.

La autopsia estableció de manera "contundente" que la víctima murió por asfixia. En cuanto al móvil del crimen, una de las líneas de investigación implica la relación que mantuvieron la víctima y el victimario y los antecedentes de Sofía, pero el equipo de investigación no descarta el resto de las posibilidades.

La captura de Alejandro Sofía en Tigre

Luego de un fuerte rastrillaje en Dique Luján, la Policía encontró a Sofía en la casa de su abuela el último jueves y montó un cordón alrededor de la vivienda, ubicada en la calle Chaco al 600, a cuatro cuadras de la casa de Aixa. Allí se escondía el sospechoso, señalado por vecinos en reiteradas oportunidades.

La fiscal Miozzo confirmó que se trató de un allanamiento de urgencia realizado gracias a datos obtenidos por telecomunicaciones. El operativo se dio en medio de corridas y tensión en el barrio ya que los vecinos arrojaron piedras contra la vivienda de la abuela del hombre, apuntada desde temprano como el refugio de Sofía.

Según relataron los vecinos, la indignación se desató ya que era de público conocimiento que el profugado se refugiaba en la casa de su abuela tras cometer ilícitos y que "así como entraba, salía". "Era evitable", lamentó uno de los vecinos, que vive al lado de la casa donde ocurrió el crimen.

La detención ocurrió en paralelo al velatorio de Aixa, que comenzó este jueves a las 19. El enojo vecinal apuntó contra la fiscalía, al considerar que todos sabían dónde se escondía Sofía y que siempre estuvo protegido. Algunos vecinos habían asegurado que también se ocultó en un campo cercano, pero la mayoría coincidió en que permanecía en la casa de su abuela.

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