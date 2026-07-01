Femicidio de Agostina Vega: dictaron la prisión preventiva para Barrelier y otros dos acusados El fiscal Raúl Garzón dictó la medida contra el principal sospechoso, Claudio Barrelier, y dos presuntos encubridores del crimen de la adolescente: Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani. También aceptó como querellante a Melisa Heredia, madre de la víctima. Por Agregar C5N en









Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani.

El fiscal de instrucción Raúl Garzón dictó este miércoles la prisión preventiva para Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada y descuartizada en la provincia de Córdoba.

Barrelier es el principal imputado en la causa judicial. La Fiscalía lo acusa por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género, una calificación que prevé la pena de prisión perpetua.

Por su parte, Fassetta y Andreani continúan detenidos bajo la imputación de encubrimiento doblemente calificado. Según la hipótesis de los investigadores, el hombre mantuvo contactos con el sospechoso para desviar la investigación, mientras que la mujer aportó su vehículo particular para el traslado del cuerpo.

La cuarta detenida en la causa, Mariana Palmero, expareja de Barrelier, no fue alcanzada por la prisión preventiva en esta resolución. La mujer afronta una imputación por el delito de encubrimiento debido a peritajes acústicos y telefónicos que complican su situación en la vivienda del hecho.

Los peritos tecnológicos constataron que Palmero envió un mensaje de WhatsApp a Barrelier la noche del crimen con el texto: "¿Qué es ese grito?". La mujer, quien todavía no prestó declaración indagatoria ante el fiscal, comparecerá en los tribunales durante los próximos días.

Asimismo, el fiscal Garzón admitió formalmente como querellante a Melisa Heredia, madre de la víctima. Esta incorporación, bajo el patrocinio del abogado Carlos Nayi, faculta a la familia para tener acceso directo al expediente y solicitar nuevas medidas de prueba. La querella calificó el cuadro probatorio acumulado en la causa como abrumador. La instrucción sumó registros de comunicaciones telefónicas, filmaciones de cámaras de seguridad y pericias técnicas que permitieron reconstruir los sucesos ocurridos a partir del pasado 23 de mayo.