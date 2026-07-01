1 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Femicidio de Agostina Vega: dictaron la prisión preventiva para Barrelier y otros dos acusados

El fiscal Raúl Garzón dictó la medida contra el principal sospechoso, Claudio Barrelier, y dos presuntos encubridores del crimen de la adolescente: Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani. También aceptó como querellante a Melisa Heredia, madre de la víctima.

Por
Claudio Barrelier

Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani.

El fiscal de instrucción Raúl Garzón dictó este miércoles la prisión preventiva para Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada y descuartizada en la provincia de Córdoba.

José Peña declaró este martes, se emocionó y compicó a su hermana, Laudelina.
Te puede interesar:

Juicio por la desaparición de Loan Peña: los hermanos del niño revelaron nuevos detalles ante el Tribunal

Barrelier es el principal imputado en la causa judicial. La Fiscalía lo acusa por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género, una calificación que prevé la pena de prisión perpetua.

Por su parte, Fassetta y Andreani continúan detenidos bajo la imputación de encubrimiento doblemente calificado. Según la hipótesis de los investigadores, el hombre mantuvo contactos con el sospechoso para desviar la investigación, mientras que la mujer aportó su vehículo particular para el traslado del cuerpo.

La cuarta detenida en la causa, Mariana Palmero, expareja de Barrelier, no fue alcanzada por la prisión preventiva en esta resolución. La mujer afronta una imputación por el delito de encubrimiento debido a peritajes acústicos y telefónicos que complican su situación en la vivienda del hecho.

Los peritos tecnológicos constataron que Palmero envió un mensaje de WhatsApp a Barrelier la noche del crimen con el texto: "¿Qué es ese grito?". La mujer, quien todavía no prestó declaración indagatoria ante el fiscal, comparecerá en los tribunales durante los próximos días.

Asimismo, el fiscal Garzón admitió formalmente como querellante a Melisa Heredia, madre de la víctima. Esta incorporación, bajo el patrocinio del abogado Carlos Nayi, faculta a la familia para tener acceso directo al expediente y solicitar nuevas medidas de prueba.

La querella calificó el cuadro probatorio acumulado en la causa como abrumador. La instrucción sumó registros de comunicaciones telefónicas, filmaciones de cámaras de seguridad y pericias técnicas que permitieron reconstruir los sucesos ocurridos a partir del pasado 23 de mayo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un argentino fue señalado como testaferro de la red narco internacional. 

Desarticularon una organización china que enviaba cocaína a Asia desde Ezeiza

El hecho ocurrió en una escuela de Neuquén.

Neuquén: cómo sigue la salud del alumno baleado por un compañero en una escuela

play

Pánico en una escuela de Neuquén: un alumno ingresó un arma y baleó a un compañero

Egusquiza es la pequeña localidad de Santa Fe en la que ocurrió el trágico ataque que derivó en la muerte del ex jefe comunal. 

Tragedia en Santa Fe: un ex jefe comunal murió tras ser atacado por un toro en su campo

José María Muscari y Ernestina Pais.

Citaron a declarar a José María Muscari tras el accidente fatal de Ernestina Pais

Nayla González fue arrestada tras 8 años del crimen de su vecino oriundo de Chile y es señalada como sospechosa.

Detuvieron a una mujer ocho años después por el asesinato de su vecino: "Matalo, es un chileno de..."

Rating Cero

Thiago Medina habría dejado mensajes en las redes para Daniela Celis, tras su separación de Nick Sícaro.

Thiago Medina estalló contra Daniela Celis tras su separación de Nick Sícaro: "Ahora que no tiene con quién..."

Georgina Barbarossa aconsejó a sus seguidores.

Georgina Barbarossa sufrió un intento de secuestro virtual: "Por favor, estén atentos"

Ekaterina rompió el silencio.

Ekaterina reveló qué vínculo mantiene con Mauro Icardi y aseguró ser el motivo de la separación

  ¿Se terminó?

La China Suárez se cansó de la humillación y abandonó a Mauro Icardi: el motivo de la pelea

Icardi con las hijas que tuvo con la conductora de Telefe.

"A Wanda no le llegaron": Mauro Icardi habría pagado la deuda por alimentos

Jazmín La Cuerpo busca oftalmólogos que la asesoren tras un reciente diagnóstico que afecta sus ojos. 

Jazmín La Cuerpo contó que le detectaron dos tumores en los ojos y pidió ayuda para encontrar especialistas

últimas noticias

Thiago Medina habría dejado mensajes en las redes para Daniela Celis, tras su separación de Nick Sícaro.

Thiago Medina estalló contra Daniela Celis tras su separación de Nick Sícaro: "Ahora que no tiene con quién..."

Hace 3 minutos
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 1º de julio de 2026.

Quini 6: ganadores del Siempre Sale se llevaron más de $11 millones cada uno

Hace 11 minutos
La NASA anunció más misiones a la Luna. 

La NASA anunció cuatro misiones a la Luna para avanzar en la construcción de una base permanente

Hace 46 minutos
Georgina Barbarossa aconsejó a sus seguidores.

Georgina Barbarossa sufrió un intento de secuestro virtual: "Por favor, estén atentos"

Hace 49 minutos
Milei y Caputo delinearon el plan para el 2027.

El Gobierno presentó el avance del Presupuesto 2027: ratificó el recorte a la inversión pública y la baja de impuestos

Hace 1 hora