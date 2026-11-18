La reacción del condenado por el triple lesbicidio de Barracas: de la frialdad al llanto El Tribunal Oral N° 5 dictó prisión perpetua para Justo Fernando Barrientos, el único acusado por el triple lesbicidio ocurrido en mayo de 2024 en Barracas. Por Agregar C5N en









Barrientos fue condenado a prisión perpetua con un fallo histórico contra los crímenes de odio. NA Barrientos fue condenado a prisión perpetua con un fallo histórico contra los crímenes de odio. NA

Justo Fernando Barrientos fue condenado este miércoles a la pena de prisión perpetua por el triple lesbicidio ocurrido en mayo de 2024 en una pensión del barrio porteño de Barracas. Uno de los momentos más llamativos de la jornada se dio al conocerse el veredicto.

El condenado pasó de decir "me siento inocente", por la mañana, con un gesto completamente inmutable durante sus últimas palabras, aunque Barrientos rompió en llanto al escuchar la sentencia máxima.

El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 5 , integrado por los jueces Adrián Pérez Lance, Juan Manuel Grangeat y Cinthia Oberlander, rechazó el pedido de absolución de la defensa y dio por probada la responsabilidad del único imputado.

En línea con el pedido de la fiscalía y las querellas, los magistrados lo encontraron culpable de homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, odio a la orientación sexual de las víctimas y por haber utilizado un medio idóneo para generar un peligro común, además de la tentativa de homicidio contra Sofía Castro Riglos, única sobreviviente del ataque.

La vigilia en Tribunales La Coordinadora Lesbicidios Nunca Más y organizaciones LGBTIQ+ para acompañaron la lectura del veredicto contra Justo Fernando Barrientos por el triple lesbicidio de Barracas con una vigilia y concentración frente al Palacio de Tribunales, en Tucumán y Talcahuano.

Las organizaciones destacaron la incorporación del agravante de odio, clave para encuadrar el hecho no como un episodio aislado o un simple conflicto vecinal, sino como un ataque motivado por la identidad y orientación de las víctimas. Condena perpetua para el asesino del triple lesbicidio en Barracas: festejo, emoción y reclamo de justicia frente a Tribunales ⚖️ #C5N en vivo: https://t.co/nf4ZfJsemu https://t.co/CYnAHmrV0g — C5N (@C5N) November 18, 2026 Los hechos El ataque ocurrió durante la madrugada del 6 de mayo de 2024, cuando Barrientos arrojó un explosivo casero dentro de la habitación en la que dormían las dos parejas de lesbianas, desatando un incendio fatal. Los fundamentos completos de la sentencia se darán a conocer el próximo 19 de febrero.