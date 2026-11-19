Violencia de género: una influencer denunció que su expareja la secuestró, la golpeó y la amenazó de muerte La joven de Roldán contó que se arrojó de la camioneta para huir y que luego fue golpeada y amenazada de muerte. El hombre permanece detenido a disposición del fiscal Martín Sanguinetti. Por Agregar C5N en









Florencia Ferre fue brutalmente golpeada por su expareja

Florencia Ferre, influencer y creadora de contenido UGC santafesina, denunció en sus redes sociales que fue secuestrada y brutalmente golpeada por su expareja. La joven, oriunda de Roldán, contó que se arrojó de la camioneta para huir, pero que luego fue atacada nuevamente y amenazada de muerte. El agresor permanece detenido a disposición del fiscal Martín Sanguinetti.

“Ayer a la noche viví lo que nunca me imaginé vivir en la vida. Lo peor que le puede pasar a una mujer”, empezó diciendo Florencia Ferre (@flooferreok) en un video que publicó en sus redes para relatar la pesadilla que atravesó a manos de su exnovio con quien mantuvo una relación de casi cuatro años.

Según denunció la influencer, el violento episodio se desencadenó el lunes por la noche cuando accedió a charlar con él cerca de su vivienda, luego de haberle expresado su intención de terminar la relación.

De acuerdo con su declaración, el sujeto la subió por la fuerza a su camioneta y, tras discutir, aceleró rumbo a la ruta 9. “Quería mi celular. Yo intenté tirarme de la chata y él dobló para San Jerónimo a la altura de Punta Chacra. Entonces, me tiré ahí porque había pasto y salí corriendo para la ruta 9. Él vino detrás, se bajó la chata y me agarró de los pelos. No paró ahí, me c... a cachetadas”, describió Florencia.

El cuadro se tornó todavía más crítico cuando el hombre la introdujo nuevamente en el vehículo y siguió circulando. “En todo esto él quería mi celular, quería revisarme con quién me estaba hablando, con quién es que me estaba viendo”, añadió la creadora de contenido, al tiempo que denunció que el acusado la amenazó de muerte. “Me mostraba una masa y me decía que me iba a matar. Intenté sacarle las llaves de la camioneta y me pegó una trompada en el ojo”, relató.

La joven señaló que temió por su vida ante el nivel de violencia: “La verdad que no sé cómo hoy la estoy contando, porque o nos matábamos debajo de un camión porque él estaba descontrolado y no le importaba nada, o me tiraba”. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Florii | publicidad & Canjes (@flooferreok) La detención del acusado y el avance de la causa Luego del ataque, la joven recibió múltiples mensajes de solidaridad y ratificó que radicó la denuncia correspondiente. Con intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género, el sospechoso identificado como Héctor S., de 46 años, fue arrestado durante la mañana del miércoles en la ciudad de Funes. El detenido quedó a disposición del fiscal Martín Sanguinetti y enfrentará la audiencia imputativa en los próximos días. Mientras prosiguen las medidas de prueba, el funcionario judicial analiza agravar la acusación y recaratular el expediente como tentativa de femicidio.