La integrante de Bandana se presentó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Número 11 de la Ciudad de Buenos Aires, pese a no ser querellante en la causa contra Leandro García Gómez. En diálogo con la prensa felicitó a la Justicia porque fueron “muy agiles”. “Me gustaría que lo hicieran no solo con casos de gente mediática, sino con mujeres que sufren”, agregó.

La integrante de Bandana, Lourdes Fernández, declaró este martes en el juicio contra su exnovio, Leandro García Gómez , por los hechos ocurridos en octubre del 2025, cuando fue acusado por la madre de la artista debido a presuntos hechos de violencia de género y por mantenerla cautiva en Palermo.

La cantante prestó testimonio en el Tribunal Oral en lo Criminal Número 11 de la Ciudad de Buenos Aires, pese a no ser querella ya que ella no denunció a quien era su novio y tampoco se encuentra representada por un abogado en el debate oral y público.

La artista reconoció que su el exdirigente político la zamarreó cuando llamó a Lisa Vera, pero no lo incriminó en un secuestro. Según reveló el periodista Mauro Szeta, la integrante de Bandana también explicó que la violencia en la pareja era recíproca y minimizó lo ocurrido.

Una vez que salió del edificio ubicado sobre la calle Lavalle, Fernández brindó declaraciones ante la prensa y aseguró estar “muy triste”. “Que algo que tiene que ver con el amor termine de esta manera es tristísimo. Pero bueno, son cosas que pasan. Me gustaría felicitar a la Justicia porque fueron muy agiles . Me gustaría que lo hicieran no solo con casos de gente mediática, sino con mujeres que sufren . No a la violencia. Eso es lo que quiero decir”, sostuvo.

Por otra parte, sobre la situación de tener que presentarse ante la Justicia y declarar contra quien fue su pareja y “alguien a quien yo he querido mucho”: “ Jamás pensé estar en esta situación. Es una pesadilla. Yo trato de aferrarme a los momentos lindos que tuvimos, pero también se dieron cosas que nos traen hoy acá a este lugar. Me parece triste y desgraciado”.

Por su parte, García Gómez se encuentra preso en la cárcel de Ezeiza y se negó a declarar en la primera audiencia. En la causa, podría recibir una pena de hasta 15 años de prisión de cumplimiento efectivo en el caso de ser hallado culpable.

Cómo inició a causa por violencia de género contra el exnovio de Lourdes Sánchez

En octubre de 2025, después de varios días sin poder comunicarse con su hija, Lourdes Fernández, y temiendo por su integridad física, Mabel López denunció ante las autoridades la desaparición de la artista, derivó en un operativo de la Policía de la Ciudad en el departamento de García Gómez en Palermo, donde la artista fue rescatada en estado de vulnerabilidad y su expareja quedó detenida.

Pese a que Fernández no instó una acción penal directa, la Cámara del Crimen acreditó que fue víctima de alto riesgo y que los hechos efectivamente ocurrieron. En tanto, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia reveló en su informe que “se observaron indicios (...) de una percepción subjetiva de riesgo deficitaria, coligada a la naturalización de la violencia (...)”. De esta manera, se indicó que se trata de un caso de “entrampamiento vincular atravesado por una situación de violencia de género de larga data que actualmente sería invisibilizada por la entrevistada”.

Tras varios intentos de allanamientos, recién en la noche del día de la denuncia la Policía de la Ciudad logró ingresar al departamento y allí, en un grave estado de vulnerabilidad, los agentes hallaron a la cantante de Bandana, por lo que de manera inmediata se detuvo a su expareja.

Según trascendió, la surgida del reality Popstars se encontraba “sentada en la cama matrimonial de una de las habitaciones con signos de somnolencia y visible estado de vulnerabilidad” y el imputado fue encontrado escondido en un armario.